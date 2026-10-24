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Hưng Yên, Vĩnh Long, Cần Thơ là 3 tỉnh, thành nào có thêm diện tích rừng sau sáp nhập năm 2025.

Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, tỉnh Thái Bình sáp nhập với Hưng Yên, tên tỉnh là Hưng Yên; Vĩnh Long sáp nhập với Bến Tre và Trà Vinh, tên tỉnh là Vĩnh Long; TP Cần Thơ sáp nhập với Hậu Giang và Sóc Trăng, tên TP là Cần Thơ.

Việc mở rộng địa giới giúp các địa phương này tiếp nhận thêm những khu vực ven biển có hệ sinh thái rừng ngập mặn. Chẳng hạn, khu vực Thái Bình cũ có rừng ngập mặn tại Cồn Vành, Cồn Đen; các địa phương Bến Tre, Trà Vinh cũng có rừng ven biển.