1. 3 tỉnh, thành nào có thêm diện tích rừng sau sáp nhập năm 2025?
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Hưng Yên, Vĩnh Long, Cần Thơ
0%
- Hải Phòng, Đồng Nai, Đà Nẵng0%
- Bắc Ninh, Tây Ninh, An Giang0%
- Phú Thọ, Lâm Đồng, Quảng Ngãi0%Chính xác
Hưng Yên, Vĩnh Long, Cần Thơ là 3 tỉnh, thành nào có thêm diện tích rừng sau sáp nhập năm 2025.
Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, tỉnh Thái Bình sáp nhập với Hưng Yên, tên tỉnh là Hưng Yên; Vĩnh Long sáp nhập với Bến Tre và Trà Vinh, tên tỉnh là Vĩnh Long; TP Cần Thơ sáp nhập với Hậu Giang và Sóc Trăng, tên TP là Cần Thơ.
Việc mở rộng địa giới giúp các địa phương này tiếp nhận thêm những khu vực ven biển có hệ sinh thái rừng ngập mặn. Chẳng hạn, khu vực Thái Bình cũ có rừng ngập mặn tại Cồn Vành, Cồn Đen; các địa phương Bến Tre, Trà Vinh cũng có rừng ven biển.
2. Cả 3 tỉnh, thành này đều nằm trong top 5 địa phương có diện tích rừng nhỏ nhất cả nước hiện nay. Đúng hay sai?
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Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Theo công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 5 địa phương có diện tích rừng nhỏ nhất nước ta là Hưng Yên (4.084 ha), Đồng Tháp (7.745 ha), TP Cần Thơ (13.394 ha), Vĩnh Long (16.122 ha), Hà Nội (18.790 ha).
Như vậy, Hưng Yên, TP Cần Thơ và Vĩnh Long đều nằm trong 5 địa phương có tổng diện tích rừng nhỏ nhất cả nước. Hai địa phương còn lại trong nhóm này là Đồng Tháp và Hà Nội.
3. Cả 3 tỉnh, thành này có điểm chung nào về tài nguyên rừng?
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Đều có rừng ngập mặn ven biển
0%
- Đều có vườn quốc gia0%
- Đều có diện tích rừng tự nhiên trên 10.000ha0%
- Đều có tỷ lệ che phủ rừng trên 10%0%Chính xác
Sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, cả Hưng Yên, Vĩnh Long và TP Cần Thơ đều có rừng ngập mặn trong địa giới mới. Rừng tập trung ở các khu vực ven biển thuộc Thái Bình trước đây (nay thuộc Hưng Yên), Bến Tre và Trà Vinh (nay thuộc Vĩnh Long), Sóc Trăng (nay thuộc TP Cần Thơ). Rừng ngập mặn góp phần bảo vệ bờ biển, hạn chế xói lở và bảo tồn hệ sinh thái ven biển.
4. Vùng nào có diện tích rừng nhỏ nhất cả nước?
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Đồng bằng sông Hồng
0%
- Đông Nam Bộ0%
- Đồng bằng sông Cửu Long0%
- Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung0%Chính xác
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vùng có diện tích rừng nhỏ nhất cả nước là Đồng bằng sông Cửu Long với 242.258 ha. Trong đó có 79.103 ha rừng tự nhiên, 163.155 ha rừng trồng. Tỷ lệ che phủ rừng tại vùng này rất khiêm tốn, chỉ đạt 5,40%.
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