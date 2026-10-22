1. Vườn quốc gia nào được thành lập đầu tiên ở Việt Nam, thuộc địa phận 3 tỉnh?
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Vườn quốc gia Ba Vì
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- Vườn quốc gia Cúc Phương0%
- Vườn quốc gia Tam Đảo0%
- Vườn quốc gia Bạch Mã0%Chính xác
Theo Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình, Vườn quốc gia Cúc Phương được thành lập ngày 7/7/1962, là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam.
Khu rừng có diện tích khoảng 22.408ha, thuộc địa phận 3 tỉnh Ninh Bình, Phú Thọ và Thanh Hóa. Cổng chính của vườn nằm tại khu vực xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình.
2. Đỉnh núi cao nhất Ninh Bình nằm trong vườn quốc gia này có độ cao bao nhiêu?
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348 m
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- 548 m0%
- 648 m0%
- 848 m0%Chính xác
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ở Cúc Phương có Đỉnh Mây Bạc, là đỉnh núi cao nhất Ninh Bình, tựa như một đài quan sát tự nhiên.
Đỉnh Mây Bạc cao khoảng 648m so với mực nước biển. Từ đây, vào những ngày thời tiết thuận lợi, du khách có thể quan sát cảnh quan rừng và khu vực lân cận.
3. Hệ sinh thái nào là đặc trưng nổi bật của Vườn quốc gia Cúc Phương?
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Rừng ngập mặn ven biển
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- Thảo nguyên khô hạn0%
- Rừng lá kim ôn đới0%
- Rừng mưa nhiệt đới trên núi đá vôi0%Chính xác
Cúc Phương có hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới đặc trưng, với địa hình phần lớn là núi đá vôi. Vườn có hệ động, thực vật phong phú, trong đó có nhiều loài quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng.
Khu vực này có giá trị đối với nghiên cứu khoa học, bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch sinh thái. Những tuyến tham quan trong rừng giúp du khách tìm hiểu sự đa dạng của các loài cây, động vật và môi trường sống tự nhiên.
4. Vườn quốc gia Cúc Phương được World Travel Awards vinh danh là Vườn quốc gia hàng đầu châu Á trong bao nhiêu năm liên tiếp?
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3 năm
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- 5 năm0%
- 6 năm0%Chính xác
Cúc Phương được World Travel Awards vinh danh là Vườn quốc gia hàng đầu châu Á trong 5 năm liên tiếp, từ 2019 đến 2023.
Danh hiệu này ghi nhận sức hút của Cúc Phương đối với du lịch sinh thái và những giá trị cảnh quan, đa dạng sinh học của khu rừng. Du khách đến đây có thể khám phá các tuyến đi bộ trong rừng, tham quan những cây cổ thụ, tìm hiểu các chương trình cứu hộ động vật hoang dã và trải nghiệm thiên nhiên.
5. Cúc Phương là vườn quốc gia rộng nhất Việt Nam, đúng hay sai?
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Đúng
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- Sai0%Chính xác
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) có diện tích 123.326ha, là vườn quốc gia rộng nhất Việt Nam. Nơi đây có hơn 300 hang động lớn nhỏ, trong đó có hang Sơn Đoòng lớn nhất thế giới.
Vườn quốc gia Cúc Phương có tổng diện tích hơn 22.000ha.
- Sai
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