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Theo Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình, Vườn quốc gia Cúc Phương được thành lập ngày 7/7/1962, là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam.

Khu rừng có diện tích khoảng 22.408ha, thuộc địa phận 3 tỉnh Ninh Bình, Phú Thọ và Thanh Hóa. Cổng chính của vườn nằm tại khu vực xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình.