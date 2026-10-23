1. Tỉnh nào rộng nhất miền Trung hiện nay?
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Nghệ An
0%
- Thanh Hóa0%
- Gia Lai0%
- Lâm Đồng0%Chính xác
Sau khi sáp nhập với Bình Thuận (cũ) và Đắk Nông (cũ), tỉnh Lâm Đồng có diện tích hơn 24.200km2, trở thành địa phương có diện tích lớn nhất miền Trung và cũng đứng đầu cả nước. Đây cũng là địa phương đặc biệt khi 3 tỉnh trước sáp nhập vốn thuộc các vùng kinh tế khác nhau - Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.
2. Đây là tỉnh có nhiều xã, phường nhất hiện nay, đúng hay sai?
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Đúng
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- Sai0%Chính xác
Không phải Lâm Đồng, Thanh Hóa mới là tỉnh có nhiều xã, phường nhất cả nước hiện nay với 166 đơn vị. Thanh Hóa là một trong 11 địa phương không thuộc diện sắp xếp, sáp nhập năm 2025.
Nếu tính cả các thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh Hóa chỉ ít đơn vị hành chính cấp xã hơn TPHCM. Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM trở thành địa phương có nhiều đơn vị hành chính cấp xã nhất hiện nay với 168 đơn vị.
Trong khi đó, Lâm Đồng có 124 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 1 đặc khu.
3. Đâu là đặc khu của Lâm Đồng?
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Phú Quý
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- Lý Sơn0%
- Cát Hải0%
- Côn Đảo0%Chính xác
Phú Quý là đặc khu duy nhất của tỉnh Lâm Đồng. Đặc khu này được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của ba xã Long Hải, Ngũ Phụng và Tam Thanh.
Phú Quý nằm ngoài khơi tỉnh Lâm Đồng, cách đất liền khoảng 120km. Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan biển đảo hoang sơ, những bãi biển trong xanh và hệ sinh thái biển phong phú. Với vị trí địa lý đặc biệt, Phú Quý có tiềm năng phát triển du lịch biển đảo gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.
4. Tỉnh này hiện có mấy sân bay?
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1
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- 40%Chính xác
Tỉnh Lâm Đồng sở hữu 2 sân bay, gồm sân bay Phan Thiết và sân bay quốc tế Liên Khương. Trong đó, sân bay Phan Thiết là công trình lưỡng dụng dùng chung cho cả hoạt động bay dân dụng phục vụ phát triển kinh tế, đồng thời làm nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ vùng trời vùng biển phía nam của Tổ quốc.
5. Địa phương này có diện tích rừng lớn nhất cả nước, đúng hay sai?
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Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Việt Nam có hơn 14,9 triệu ha rừng, tỷ lệ che phủ trên 42%, trong đó Lâm Đồng là địa phương có diện tích rừng lớn nhất, vượt 1,12 triệu ha, gồm hơn 930.100 ha rừng tự nhiên và gần 199.000 ha rừng trồng. Hai địa phương khác có diện tích rừng trên 1 triệu ha là Nghệ An và Gia Lai.
- Sai
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