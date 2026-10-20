1. Sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, địa phương nào có diện tích rừng lớn nhất cả nước?
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Nghệ An
0%
- Lâm Đồng0%
- Gia Lai0%
- Quảng Ngãi0%Chính xác
Theo quyết định công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Lâm Đồng đứng đầu cả nước với 1.128.884 ha rừng, gồm 930.156 ha rừng tự nhiên và 198.728 ha rừng trồng. Tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt 45,91%. Địa phương này được hình thành sau khi sáp nhập Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông.
2. Đây cũng là tỉnh có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất cả nước, đúng hay sai?
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Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Lâm Đồng đứng đầu về tổng diện tích rừng, nhưng không phải địa phương có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất. Theo số liệu năm 2025, Lạng Sơn dẫn đầu với tỷ lệ che phủ rừng 64,31%, trong khi Lâm Đồng đạt 45,91%.
Các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai và Quảng Trị cũng có tỷ lệ che phủ trên 60%.
3. Địa phương nào đứng thứ hai cả nước về diện tích rừng sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025?
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Tuyên Quang
0%
- Nghệ An0%
- Quảng Ngãi0%
- Gia Lai0%Chính xác
Nghệ An có 1.065.714 ha rừng, đứng thứ hai cả nước sau Lâm Đồng. Trong đó, rừng tự nhiên chiếm 790.440 ha, rừng trồng chiếm khoảng 275.275 ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 59,16%. Nghệ An có Vườn quốc gia Pù Mát và ngành chế biến lâm sản phát triển.
4. Vùng nào có tổng diện tích rừng lớn nhất nước ta?
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Đồng bằng sông Hồng
0%
- Đông Nam Bộ0%
- Đồng bằng sông Cửu Long0%
- Trung du và miền núi phía Bắc0%Chính xác
Theo quyết định công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vùng Trung du và miền núi phía Bắc có tổng diện tích rừng 5.384.858 ha, lớn nhất trong các vùng được thống kê. Đứng sau là vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với 5.060.588 ha, tiếp đến là Bắc Trung Bộ với 3.194.154 ha.
Nếu xét theo tỷ lệ che phủ rừng, Bắc Trung Bộ đứng đầu với 57,06%, cao hơn mức 54,62% của Trung du và miền núi phía Bắc. Hai chỉ số này phản ánh những khía cạnh khác nhau về tài nguyên rừng.
5. Tỉnh nào có diện tích rừng nhỏ nhất cả nước?
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Hưng Yên
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- Đồng Tháp0%
- Vĩnh Long0%
- TP Cần Thơ0%Chính xác
Hưng Yên có 4.084 ha rừng, toàn bộ là rừng trồng; tỷ lệ che phủ rừng đạt 1,54%. Theo bảng số liệu hiện trạng rừng toàn quốc năm 2025 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố, đây là địa phương có diện tích rừng nhỏ nhất cả nước.
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