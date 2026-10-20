Chính xác

Lâm Đồng đứng đầu về tổng diện tích rừng, nhưng không phải địa phương có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất. Theo số liệu năm 2025, Lạng Sơn dẫn đầu với tỷ lệ che phủ rừng 64,31%, trong khi Lâm Đồng đạt 45,91%.

Các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai và Quảng Trị cũng có tỷ lệ che phủ trên 60%.