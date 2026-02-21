Các bác sĩ cảnh báo, bệnh viêm cơ tim tối cấp diễn tiến cực nhanh, có thể gây sốc tim, ngừng tuần hoàn trong vài giờ nếu không được xử trí kịp thời.

Khởi phát từ những cơn đau bụng, nôn nhiều

Ngay trong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận một bé trai 7 tuổi (ở Tuyên Quang) trong tình trạng nguy kịch, được theo dõi viêm cơ tim tối cấp.

Trước đó, trẻ có biểu hiện sốt, đau bụng, mệt mỏi. Đến ngày thứ 5, trẻ nhập viện địa phương trong tình trạng mệt nhiều, khó thở, môi tái, suy sụp huyết động.

Sau khi các bác sĩ hội chẩn với tuyến trên, bệnh nhi được đặt nội khí quản, dùng thuốc trợ tim và chuyển tuyến khẩn cấp. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ được xác định sốc tim, suy tuần hoàn nặng, kèm rối loạn nhịp. Nghi ngờ trẻ viêm cơ tim tối cấp (chưa loại trừ bệnh cơ tim), ê-kíp quyết định triển khai ECMO (tim phổi nhân tạo) để hỗ trợ tuần hoàn, tạo điều kiện cho cơ tim hồi phục.

Hiện bệnh nhi được theo dõi sát và làm các xét nghiệm chuyên sâu nhằm xác định căn nguyên.

Bé gái (11 tuổi, ở Hà Nội) đã tự thở, có thể xuất viện trong vài ngày tới. Ảnh: BVCC

Một trường hợp khác là bé gái 11 tuổi (ở Hà Nội). Hai ngày trước nhập viện, trẻ buồn nôn và nôn khoảng 10 lần/ngày, kèm đau bụng âm ỉ quanh rốn.

Đáng chú ý, trẻ không sốt, không tiêu chảy, sinh hoạt bình thường nên gia đình nghĩ đến rối loạn tiêu hóa và tự cho uống men tiêu hóa, thuốc chống nôn tại nhà.

Tuy nhiên, triệu chứng không thuyên giảm. Hôm sau, trẻ đau bụng tăng, tiếp tục nôn 5-6 lần trong đêm, dịch nôn màu vàng, cơ thể mệt lả, da tái. Khi trẻ đến bệnh viện địa phương, bác sĩ phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, nghi bệnh tim mạch nặng và chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bệnh nhi nhập Khoa Cấp cứu và Chống độc lúc 10h ngày 7/2 với chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp. Dù trẻ còn tỉnh táo, chưa suy hô hấp rõ nhưng qua thăm khám, xét nghiệm và siêu âm tim, bác sĩ ghi nhận tổn thương cơ tim nặng, rối loạn vận động lan tỏa, men tim tăng rất cao - cảnh báo nguy cơ rối loạn nhịp và sốc tim bất cứ lúc nào.

Từ kinh nghiệm điều trị nhiều ca tương tự, các bác sĩ nhận định nếu chờ đến khi trẻ suy sụp rõ ràng sẽ mất “thời gian vàng”. Dưới sự chỉ đạo của TS.BS Phan Hữu Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện cùng lãnh đạo Khoa Điều trị tích cực Nội khoa và Trung tâm Tim mạch, ê-kíp quyết định can thiệp sớm.

Trẻ được đặt nội khí quản, thiết lập đường truyền tĩnh mạch trung tâm, dùng thuốc vận mạch và kích hoạt hệ thống ECMO nhằm giảm gánh nặng cho cơ tim.

ThS.BSCKII Ngô Tiến Đông, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa cho biết: “Viêm cơ tim tối cấp diễn biến cực nhanh. Nhiều trẻ còn tỉnh nhưng có thể suy tim, ngừng tuần hoàn chỉ sau vài giờ. Với trường hợp này, chúng tôi quyết định đặt ECMO sớm ngay khi tiên lượng nguy cơ cao, thay vì chờ đến khi sốc tim”.

Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhi đã được cai ECMO, tự thở, tỉnh táo, các chỉ số huyết động và chức năng tim cải thiện rõ rệt. Nếu tiến triển thuận lợi, trẻ có thể xuất viện trong vài ngày tới, tiên lượng hồi phục hoàn toàn.

Chưa hết bàng hoàng, bố bệnh nhi chia sẻ: “Khi thấy con buồn nôn, mệt mỏi, da tái, cha mẹ tuyệt đối không nên chủ quan mà cần đưa trẻ đi khám ngay. Chỉ khi rơi vào hoàn cảnh này, tôi mới thấm thía mức độ nguy hiểm của viêm cơ tim”.

Trường hợp thứ ba là bé trai 13 tuổi (ở Hà Nội) nhập viện ngày 12/2 trong tình trạng viêm cơ tim tối cấp. Trước đó 3 ngày, trẻ nôn nhiều nhưng không ho, không sốt. Sau khi khám tại bệnh viện địa phương, trẻ được chuyển lên tuyến trên.

Bệnh diễn biến rất nhanh với rối loạn nhịp tim, suy hô hấp đã xảy ra ở trẻ. Ngay trong đêm, các bác sĩ Khoa Điều trị tích cực Nội khoa phối hợp Trung tâm Tim mạch quyết định can thiệp ECMO kịp thời. Hiện tình trạng trẻ tạm ổn định và tiếp tục được theo dõi sát.

Cảnh báo dấu hiệu viêm cơ tim cấp dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa

Theo bác sĩ Đông, viêm cơ tim là tình trạng viêm làm tổn thương tế bào cơ tim, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng tim. Nguyên nhân đa dạng, phần lớn do virus, nhiễm độc, bệnh tự miễn hoặc hội chứng MIS-C.

Khoảng một nửa số bệnh nhi có thể xuất hiện triệu chứng nhiễm virus vài tuần trước khi khởi bệnh. Sau đó, trẻ biểu hiện giống các bệnh thông thường như mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt, ho…

Tuy nhiên, nếu trẻ kèm các dấu hiệu như thở nhanh, đau ngực, khó thở, nhịp tim nhanh, môi và da tái, cha mẹ cần đưa con đến cơ sở y tế ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh bỏ lỡ “thời gian vàng” cứu sống.