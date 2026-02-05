Ngày 5/2, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TPHCM) cho biết, các bác sĩ vừa tiếp nhận một bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp rất nặng.

Bé gái V.T.N.T (7 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) đang học tại trường thì bất ngờ ngất kèm co giật và được đưa đi cấp cứu.

Tại bệnh viện địa phương, trẻ trong tình trạng lừ đừ, mệt nhiều, buồn nôn, đau đầu vùng trán, đau ngực, tay chân lạnh, huyết áp khó đo. Điện tâm đồ ghi nhận bệnh nhi rối loạn nhịp tim với nhịp nhanh thất. Trẻ được hỗ trợ hô hấp bằng đặt nội khí quản, dùng thuốc vận mạch adrenalin, dopamine và chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Khi nhập viện, trẻ còn lơ mơ, môi tái, chi lạnh, huyết áp khó đo, mạch quay khó bắt, nhịp tim không đều. Trẻ thở qua nội khí quản, phổi không ran, phế âm đều hai bên, bụng mềm, gan to nhẹ 1cm dưới bờ sườn phải, cổ mềm. Trẻ được chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp, sốc tim, rối loạn nhịp tim ngày thứ nhất.

Các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực như thở máy, sử dụng nhiều thuốc vận mạch. Do rối loạn nhịp nhanh thất kéo dài, trẻ được dùng thuốc chống loạn nhịp.

Trong quá trình điều trị, trẻ tiếp tục được dùng thuốc chống loạn nhịp, truyền máu và tiểu cầu, điều chỉnh rối loạn điện giải và kiềm toan, chống đông hệ thống ECMO bằng heparin, sử dụng thuốc lợi tiểu giảm tải thất trái và kháng sinh điều trị bội nhiễm phổi.

Sau gần 2 tuần chạy ECMO, với sự theo dõi sát và xử trí kịp thời các rối loạn nhịp, tổn thương cơ tim và huyết động, tình trạng của trẻ dần cải thiện. Nhịp tim trở về nhịp xoang, phân suất tống máu cải thiện lên 47-52%, huyết áp ổn định khi làm nghiệm pháp giảm dần hỗ trợ ECMO.

Trẻ được cai ECMO, rút cannula mạch máu, sau đó cai máy thở, chuyển sang thở không xâm nhập rồi thở oxy cannula và cuối cùng thở khí trời. Hiện trẻ tỉnh táo, nhịp tim ổn định, chức năng tim, gan, thận trở về bình thường, lượng nước tiểu tốt.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo, thời điểm giáp Tết, thời tiết lạnh thất thường, có thể xuất hiện các trường hợp nhiễm siêu vi biến chứng viêm cơ tim. Dấu hiệu của bệnh gồm mệt mỏi, đau đầu, ói, đau bụng, sắc mặt xanh tái, tay chân tái, móng chân tay tái, ngất xỉu, co giật, đau ngực... Khi đó, người thân nên nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán sớm viêm cơ tim (nếu có) và xử trí thích hợp.

