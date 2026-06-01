Thông tin được ông Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ tại họp báo thường kỳ ngày 1/6.

Ngày 5/5, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 38 về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chỉ sau một ngày (6/5), Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2309 kèm theo Kế hoạch hành động thực hiện Công điện số 38.

Ông Trần Lê Hồng đánh giá công tác phối hợp đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ Khoa học và Công nghệ đã thiết lập cơ chế đôn đốc tổng hợp báo cáo nhanh hàng ngày về tình hình xử lý vi phạm trên phạm vi toàn quốc để kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả, đến ngày 27/5, các bộ, ngành và địa phương đã phát hiện 1.438 vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó xử lý hành chính 1.146 vụ, khởi tố hình sự 28 vụ. Tổng số tiền xử phạt đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là 12,6 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm gần 36 tỷ đồng. Đồng thời, phát hiện gần 30 vụ việc vi phạm nghiêm trọng, phức tạp điển hình.

"Sau 3 tuần ra quân, số vụ việc vi xử lý vi phạm hành chính đã gấp khoảng 3 lần so với trung bình một tháng năm 2025. Số vụ việc bị khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng khoảng 60% tổng số vụ án bị khởi tố của năm 2025", ông Trần Lê Hồng thông tin.

Nhiều địa phương thành lập tổ công tác liên ngành, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng công an, quản lý thị trường, hải quan và các cơ quan liên quan trong kiểm tra phát hiện và xử lý hành vi vi phạm. Đồng thời, Cục Sở hữu trí tuệ cũng tăng cường hỗ trợ các cơ quan thực thi, cung cấp ý kiến chuyên môn phục vụ xử lý các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và công khai đầu mối hỗ trợ tra cứu, phối hợp cung cấp thông tin phục vụ cho công tác xử lý của các cơ quan thực thi của cả nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang trong quá trình phối hợp với các bộ ngành liên quan để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong năm 2026. Thông qua tổng hợp báo cáo hàng ngày, Bộ hình thành nguồn dữ liệu ban đầu về tình hình phát hiện xử lý hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ trên phạm vi của cả nước.

Dự kiến, cơ sở dữ liệu này sẽ từng bước tích hợp thông tin về tình hình xử lý vi phạm hành chính, hình sự, các vụ việc điển hình, nghiêm trọng, phức tạp; thông tin về đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, phục vụ xác định yếu tố xâm phạm, kết quả giám định và xử lý xâm phạm ở trên phạm vi cả nước của các cơ quan thực thi.

Khi được xây dựng và vận hành, cơ sở dữ liệu sẽ hỗ trợ các cơ quan thực thi tra cứu, chia sẻ, đối chiếu thông tin nhanh hơn. Đây sẽ là công cụ đắc lực cho công tác thống kê, dự báo xu hướng của các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để làm cơ sở cho việc hoạch định các hoạt động của các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi của cả nước.

Theo Nghị định số 186 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99 năm 2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, một số cơ quan được bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp nhằm tránh những khoảng trống trong nhiệm vụ và bám sát địa bàn, để đẩy nhanh quá trình phát hiện xử lý các hành vi xâm phạm.

Nghị định bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả, đó là ngăn chặn truy cập tên miền xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp để đẩy nhanh quá trình xử lý vi phạm và khắc phục được những khó khăn trong việc xử lý tên miền quốc tế, do các nhà đăng ký dịch vụ tên miền quốc tế không có trụ sở tại Việt Nam cung cấp.