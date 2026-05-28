Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại cách các tổ chức vận hành. Tại buổi công bố VIET NAM AI INNOVATION CHALLENGE (Thử thách đổi mới sáng tạo AI Việt Nam) chiều 28/5, bà Trần Tú Uyên, Giám đốc quốc gia tổ chức AI for Vietnam dẫn chứng, khái niệm "doanh nghiệp một người" đang dần thành hiện thực. Thực tế ghi nhận những đội ngũ chưa tới 10 kỹ sư nhưng có thể ra mắt 52 tính năng mới chỉ trong 52 ngày - một tốc độ bất khả thi nếu thiếu sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo.

Dù sở hữu tiềm năng to lớn, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn loay hoay với bài toán ứng dụng công nghệ này vào đặc thù của từng ngành nghề.

Nhằm thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC), Tập đoàn Meta, Tổ chức AI for Vietnam và Đại học Duy Tân đã phối hợp tổ chức VIET NAM AI INNOVATION CHALLENGE trong khuôn khổ Chương trình Thách thức Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2026.

Tiến sĩ Nguyễn Khánh Linh, Phụ trách Xúc tiến đầu tư và Công nghệ chiến lược của NIC phát biểu tại sự kiện thông tin về VIET NAM AI INNOVATION CHALLENGE, chiều 28/5. Ảnh: Du Lam

Phát biểu về định hướng chiến lược của Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Khánh Linh, Phụ trách Xúc tiến đầu tư và Công nghệ chiến lược của NIC, nhận định: "Trong cuộc đua AI toàn cầu, không phải quốc gia nào cũng có điều kiện phát triển các mô hình lớn như Mỹ hay Trung Quốc. Lợi thế của Việt Nam là ứng dụng AI. Chúng ta có thể tạo ra giá trị khác biệt một cách thực chất bằng việc giải quyết các bài toán cụ thể tại thị trường và doanh nghiệp".

Để hiện thực hóa mục tiêu này, chương trình năm nay được thiết kế dưới dạng một cuộc thi thiết kế giải pháp công nghệ kéo dài 48 giờ, dự kiến diễn ra từ ngày 17/7 đến 19/7 tại Đà Nẵng với sự tham gia của khoảng 2.000 - 3.000 thí sinh. Các đội thi sẽ phải xây dựng sản phẩm để xử lý trực tiếp dữ liệu và “bài toán” do chính các doanh nghiệp trong nước đặt ra. Đáng chú ý, toàn bộ thí sinh sẽ đến Đà Nẵng trên hai chuyến tàu Thống Nhất xuất phát từ Hà Nội và TPHCM.

Bà Trần Tú Uyên nhấn mạnh, nền tảng vận hành cuộc thi sẽ ứng dụng 100% công nghệ AI, từ việc tự động ghép đội dựa trên thế mạnh cá nhân đến quá trình ban giám khảo chấm điểm. Các thí sinh sẽ phải dùng AI từ khâu lên ý tưởng đến khi đưa sản phẩm ra thị trường (ship to production) thay vì sử dụng các phương pháp lập trình truyền thống.

Các diễn giả trả lời báo chí về sự kiện Thử thách Đổi mới Sáng tạo AI Việt Nam 2026. Ảnh: Du Lam

Đánh giá về giá trị cốt lõi của chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Gia Như, Phó Giám đốc Đại học Duy Tân cho biết, sự kiện mang đến cơ hội để những người trẻ rèn luyện khả năng sáng tạo ra các sản phẩm AI thực chiến, từ đó gắn kết và tạo nên một cộng đồng công nghệ năng động, vươn tầm quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi ngắn hạn, ban tổ chức cam kết đưa các ý tưởng xuất sắc vào ứng dụng thực tế tại doanh nghiệp. Các đội thi tiêu biểu sẽ trình diễn giải pháp tại Ngày hội Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, đồng thời có cơ hội làm việc cùng các chuyên gia tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore và tiếp cận các hoạt động toàn cầu tại Silicon Valley, Mỹ.

Khẳng định cam kết đồng hành dài hạn cùng hệ sinh thái công nghệ Việt, bà Thảo Griffiths, Giám đốc Chính sách công thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar của Meta, chia sẻ: "Trong năm 2026, chúng tôi sẽ tập huấn cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa cách vận dụng công cụ AI trên nền tảng Meta để phát triển kinh doanh, tiếp cận thị trường khu vực và thế giới".

Từ năm 2018 đến nay, tập đoàn Mỹ đã tập huấn kỹ năng số, kỹ năng AI cho gần 1 triệu giáo viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh, bà Thảo cho biết thêm. Bà cũng đánh giá Việt Nam là nơi quy tụ một trong những cộng đồng các nhà phát triển sản phẩm công nghệ năng động nhất tại Đông Nam Á.

Sự hợp tác công tư quy mô lớn này được kỳ vọng sẽ ươm mầm một thế hệ kiến tạo AI mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế số Việt Nam.