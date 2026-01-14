Ô nhiễm không khí không còn giới hạn ở đường phố hay khu công nghiệp. Tình trạng này đang hiện diện ngay trong không gian sinh hoạt hằng ngày. Tại các căn hộ, văn phòng sử dụng điều hòa liên tục, bụi mịn và hợp chất hữu cơ bay hơi có xu hướng tích tụ và khó phân tán.

Bụi PM2.5, PM0.3 cùng formaldehyde phát sinh từ sơn và đồ nội thất mới thường không gây cảm giác tức thì. Người dùng chỉ nhận ra vấn đề khi các triệu chứng như cay mắt, khó thở hoặc mùi khó chịu kéo dài xuất hiện.

Điều này khiến máy lọc không khí trở thành thiết bị phổ biến trong nhiều gia đình đô thị. Tuy nhiên, thay vì chỉ quan tâm đến công suất hay số lượng tính năng, chất lượng không khí đầu ra sau quá trình lọc là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Từ cách tiếp cận này, AirProce phát triển máy lọc không khí tuần hoàn AI-600 để giải quyết toàn diện 2 vấn đề của không khí là bụi mịn và mùi, đồng thời tập trung vào hiệu quả lọc, có thể theo dõi và kiểm soát trong quá trình sử dụng.

Máy lọc không khí AirProce AI-600 là giải pháp lý tưởng để xử lý bụi nội sinh và bụi đã xâm nhập vào nhà

Tập trung kiểm soát chất lượng đầu ra

Thay vì tập trung vào số lượng tính năng, dòng máy lọc không khí tuần hoàn AI-600 của AirProce được phát triển theo hướng kiểm soát chất lượng không khí đầu ra. Thiết bị được thiết kế nhằm giảm tối đa nồng độ bụi mịn tại cửa gió thổi ra phòng, vốn là yếu tố phản ánh trực tiếp hiệu quả vận hành của toàn bộ hệ thống.

Theo thông tin nhà sản xuất, AI-600 sử dụng công nghệ lọc HEPA Stack được sử dụng phổ biến trong các thiết bị lọc không khí cao cấp vì có khả năng giữ lại tới 99,99% các hạt bụi siêu mịn có kích thước khoảng 0,3 micromet. Đây là nhóm hạt khó xử lý, dễ xâm nhập sâu vào đường hô hấp và thường được dùng làm mốc đánh giá hiệu quả của hệ thống lọc.

Hệ thống lọc nhiều tầng của AirProce AI-600 được thiết kế nhằm kiểm soát chất lượng không khí và đạt hiệu quả lọc “0” hạt bụi siêu mịn tại cửa gió đầu ra

Cấu trúc lọc dày là nền tảng cho hiệu quả lâu dài

Theo các kỹ sư trong lĩnh vực xử lý không khí, độ dày bộ lọc quyết định thời gian tiếp xúc giữa không khí và vật liệu lọc. Bộ lọc càng dày, dòng khí đi qua càng được xử lý kỹ hơn, đồng thời giảm tốc độ suy giảm hiệu suất theo thời gian. Do đó, để đạt được hiệu quả lọc sâu bụi siêu mịn PM 0.3, AI-600 được trang bị hệ thống lọc gồm ba tầng chính với 3 chức năng khác nhau lên tới 36cm, hoạt động nối tiếp nhằm xử lý không khí theo từng giai đoạn.

Tầng dưới cùng là bộ lọc trung cấp F9, sử dụng vật liệu từ Ahlstrom (Phần Lan), có nhiệm vụ giữ lại bụi thô và bụi mịn PM2.5. Lớp này giúp giảm tải cho các tầng phía trên, từ đó duy trì hiệu quả lọc ổn định.

Tầng giữa là bộ lọc TVOC với 5kg than hoạt tính, nhập khẩu từ Circul-Aire (Canada). Lớp lọc này xử lý mùi và hỗ trợ phân hủy formaldehyde - hợp chất thường phát sinh từ sơn và đồ nội thất mới.

Tầng trên cùng là bộ lọc HEPA H13, sử dụng vật liệu của 3M (Mỹ), có khả năng lọc 99,99% bụi siêu mịn PM0.3, đóng vai trò quyết định chất lượng không khí đầu ra.

AirProce thiết kế máy lọc không khí AI-600 với 3 bộ lọc dày tới 36cm, giúp tăng hiệu quả lọc bụi và tuổi thọ bộ lọc

Vận hành ổn định và kiểm soát ô nhiễm ngược

AI-600 thuộc nhóm máy lọc không khí tuần hoàn, tức không khí trong phòng được hút vào, lọc qua các tầng vật liệu và sau đó thổi trở lại không gian sử dụng. Với lưu lượng gió khoảng 600 m³/h, thiết bị phù hợp cho các phòng có diện tích trung bình đến lớn như phòng khách, văn phòng làm việc hoặc phòng sinh hoạt chung.

Thiết bị sử dụng động cơ quạt EC của EBM Papst (Đức). Đây là dòng động cơ được ứng dụng phổ biến trong các hệ thống thông gió và lọc không khí công nghiệp. Theo nhà sản xuất, động cơ này có thể vận hành liên tục 10 năm không cần tra dầu hay bảo dưỡng, đồng thời duy trì độ ồn thấp. Động cơ được đặt ở vị trí trung tâm của thiết bị, giúp cánh quạt hạn chế bám bụi, giảm nguy cơ phát tán ngược các hạt ô nhiễm, yếu tố thường ít được chú ý khi người dùng lựa chọn máy lọc không khí.

Động cơ EC giúp thiết bị vận hành ổn định, hạn chế bám bụi và giảm nguy cơ ô nhiễm ngược trong quá trình hoạt động

Bên cạnh yếu tố phần cứng, AI-600 cho phép người dùng điều khiển và theo dõi thiết bị thông qua ứng dụng MyAirProce. Các thông tin như chất lượng không khí, thời gian vận hành và tuổi thọ từng bộ lọc được hiển thị trực tiếp trên điện thoại.

Nhìn chung, với tiêu chí đánh giá dựa trên chất lượng đầu ra, cấu trúc lọc dày, động cơ bền bỉ và khả năng quản lý chủ động, máy lọc không khí AirProce AI-600 được xem như một giải pháp lọc không khí hướng đến sử dụng lâu dài, thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu tức thời.

