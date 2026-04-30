Trưa 30/4, trao đổi với VietNamNet, một lãnh đạo Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang phối hợp làm rõ nguyên nhân 3 vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 12 ô tô bị hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, trên quốc lộ 26, đoạn thuộc địa phận xã Krông Pắk, các ô tô nối đuôi nhau lưu thông theo hướng từ Đắk Lắk đi Khánh Hòa.

Khi đến khu vực trung tâm xã Krông Pắk, một vụ tai nạn liên hoàn bất ngờ xảy ra giữa 4 ô tô. Sau gần 10 phút, tại khu vực này tiếp tục xảy ra 2 vụ tai nạn liên hoàn khác liên quan đến 8 ô tô.

Đáng chú ý, 3 vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đoạn đường dài khoảng 1km. Các vụ tai nạn không thiệt hại về người nhưng khiến 12 ô tô bị hư hỏng.

Các vụ tai nạn khiến quốc lộ 26 ùn tắc nhiều giờ.

