Liên tiếp xảy ra các vụ đâm liên hoàn

Mới đây vào tối 14/4, một tài xế điều khiển xe Mercedes-Benz GLK 250 di chuyển trong khu đô thị ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đã bất ngờ mất kiểm soát, va chạm với xe máy do anh N.V.M. (trú tại Hà Nội) điều khiển, đi cùng chiều.

Sau đó, chiếc Mercedes tiếp tục lao về phía trước, đâm trực diện vào vòng xuyến và va chạm với xe máy do anh N.T.H. điều khiển, chở theo vợ là chị T.T.V.A. (cùng trú tại Hà Nội). Vụ tai nạn liên hoàn khiến chị V.A. bị thương, phải đưa đi cấp cứu; anh M. và anh H. bị xây xát nhẹ. Ba phương tiện liên quan đều bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn vào tối 14/4. Ảnh: Đình Hiếu

Kết quả kiểm tra của Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) sau đó cho thấy, tài xế có nồng độ cồn 0,212 mg/L khí thở - vượt ngưỡng cho phép.

Trước đó một ngày, vào tối 13/4, vụ việc tương tự khác cũng gây xôn xao dư luận xảy ra trên phố Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn, Hà Nội) khi một nữ tài xế điều khiển ô tô hiệu Mitsubishi Xforce đâm liên tiếp nhiều xe máy trước khi húc vào đuôi một ô tô tải đang lưu thông cùng chiều.

Điểm đáng chú ý là qua kiểm tra, nữ tài xế này không vi phạm nồng độ cồn hay ma túy. Nguyên nhân ban đầu được xác định đến từ trạng thái tâm lý không ổn định, mất tập trung và "cuống" khi lái xe.

(Chiếc Mitsubishi Xforce tông vào nhiều xe máy trước khi húc đuôi xe tải. Nguồn video: Otofun)

Hai vụ tai nạn xảy ra liên tiếp trong thời gian ngắn, cùng mang tính chất "liên hoàn” với nhiều phương tiện bị cuốn vào, cho thấy mức độ nguy hiểm của dạng sự cố này. Dù nguyên nhân có thể khác nhau, từ vi phạm nồng độ cồn đến yếu tố tâm lý của phụ nữ, nhưng điểm chung là xe đều rơi vào trạng thái mất kiểm soát tay lái, dẫn đến va chạm dây chuyền.

Thực tế, tai nạn liên hoàn không còn là hiện tượng hiếm gặp tại các đô thị lớn. Khi mật độ phương tiện cao, chỉ một sai sót nhỏ của tài xế cũng có thể kích hoạt “hiệu ứng domino”, gây thiệt hại lớn cả về người và tài sản.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa xe Honda BR-V với nhiều xe máy tại Dương Nội (Hà Nội) vào ngày 16/7/2025 khiến nhiều người vẫn còn ám ảnh. Ảnh: Đình Hiếu

Chuyên gia cảnh báo gì?

Trao đổi với VietNamNet, anh Hoàng Văn Tân - giảng viên thực hành lái xe tại Long Biên (Hà Nội) nhận định, tai nạn liên hoàn thường không xuất phát từ một lỗi đơn lẻ mà là hệ quả của chuỗi phản ứng sai liên tiếp trong thời gian rất ngắn.

Theo anh Tân, có 3 nhóm nguyên nhân chính dẫn đến các vụ việc dạng này.

Thứ nhất là lái xe sử dụng rượu bia. Đây là yếu tố làm suy giảm khả năng phản xạ và đánh giá tình huống. Thứ hai là trạng thái tâm lý bất ổn như căng thẳng, tức giận, mất kiểm soát cảm xúc. Và thứ ba là sự mất tập trung khi lái xe, có thể đến từ việc sử dụng điện thoại hoặc chủ quan khi di chuyển trên cung đường quen.

“Không ít người nghĩ rằng chỉ cần không uống rượu bia là đủ an toàn. Nhưng thực tế, khi tinh thần không ổn định hoặc thiếu tập trung, nguy cơ tai nạn vẫn rất cao”, anh Tân phân tích.

Vụ tai nạn liên hoàn khi chiếc Honda City tông gục hàng chục xe máy tại cây xăng trên đường Láng cách đây chưa lâu. Ảnh: OFFB

Phân tích về cơ chế xảy ra tai nạn liên hoàn, vị chuyên gia cho biết nguyên nhân thường bắt đầu từ việc tài xế không giữ khoảng cách an toàn. Khi xe phía trước gặp sự cố, người phía sau không đủ thời gian phản ứng, dẫn đến va chạm. Trong tình huống hoảng loạn, nhiều tài xế còn đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh, khiến xe tiếp tục lao đi và gây thêm va chạm.

Ngoài ra, việc không kiểm soát được hướng lái sau cú va chạm đầu tiên cũng khiến phương tiện dễ lao sang làn khác hoặc đâm vào các xe xung quanh, làm gia tăng mức độ nghiêm trọng.

Từ thực tế đó, vị chuyên gia về lái xe đưa ra một số khuyến cáo quan trọng.

Trước hết, người lái cần tuyệt đối tránh sử dụng rượu bia trước khi lái xe. Điều này không chỉ gây nguy cơ tai nạn cao hơn và còn có thể đối mặt với những mức phạt rất cao từ phía CSGT.

Đồng thời, không nên điều khiển phương tiện khi tâm lý không ổn định. Nếu đang căng thẳng, ức chế thần kinh hoặc mất tập trung, nên dừng xe nghỉ ngơi thư giãn thay vì cố tiếp tục hành trình.

Ngoài ra, việc giữ khoảng cách an toàn cần được duy trì trong mọi điều kiện giao thông, đặc biệt là ở khu vực đông xe. Đây là yếu tố then chốt giúp tài xế có thêm thời gian xử lý khi xảy ra tình huống bất ngờ.

Anh Hoàng Văn Tân có kinh nghiệm gần 20 năm đào tạo thực hành lái xe tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hiệp

Về kỹ năng lái xe, anh Tân đưa ra lời khuyên đối với các tài xế cần rèn luyện thói quen đặt chân đúng vị trí, hạn chế tối đa nguy cơ đạp nhầm chân ga. Đồng thời, phải quan sát xa, chủ động dự đoán tình huống thay vì chỉ tập trung vào phương tiện ngay phía trước.

Cuối cùng, việc loại bỏ các yếu tố gây xao nhãng như điện thoại hay các hoạt động không liên quan khi lái xe là điều bắt buộc nếu muốn đảm bảo an toàn cho mình và những người xung quanh.

“Tài xế giỏi không phải là người xử lý tốt khi tai nạn đã xảy ra, mà là người ngăn chặn được rủi ro ngay từ đầu. Trong môi trường giao thông đô thị, mỗi giây lơ là đều có thể phải trả giá rất đắt”, anh Hoàng Văn Tân nhấn mạnh.

