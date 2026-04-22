TPHCM:

Khoảng 20h ngày 22/4, dòng ô tô đang lưu thông qua cầu Phú Mỹ theo hướng từ đại lộ Nguyễn Văn Linh đi đường Võ Chí Công. Khi đổ dốc cầu, 2 xe tải bất ngờ xảy ra va chạm.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: HM

Do tình huống bất ngờ không kịp xử lý, 4 phương tiện phía sau gồm ô tô 7 chỗ, xe tải và 2 xe đầu kéo đã lao tới, tạo nên chuỗi va chạm liên hoàn 6 xe.

Tại hiện trường, các xe dính chặt vào nhau, hư hỏng nặng. Trong đó, một xe tải bị xoay ngang đường, thùng hàng đè sập phần đầu xe đầu kéo phía sau.

Ô tô 7 chỗ bị mắc kẹt giữa 2 xe đầu kéo. Ảnh: MH

Chiếc ô tô 7 chỗ biến dạng do bị kẹp chặt giữa 2 xe đầu kéo. May mắn, tài xế chỉ bị trầy xước và kịp thời phá cửa thoát thân trong tình trạng hoảng loạn.

Các phương tiện nằm chắn ngang làn đường khiến hoạt động lưu thông qua cầu Phú Mỹ hướng về vòng xoay Mỹ Thủy bị gián đoạn. Vì đây là tuyến huyết mạch nối với cảng Cát Lái nên dòng xe container, xe tải hạng nặng phải dừng tại chỗ, nối đuôi nhau kéo dài nhiều kilomet.

Đến 22h cùng ngày, lực lượng CSGT vẫn đang phối hợp với công an địa phương để xử lý hiện trường và điều tiết giao thông.

Vụ tai nạn khiến giao thông theo hướng đại lộ Nguyễn Văn Linh đi đường Võ Chí Công tê liệt. Ảnh: MH

Cầu Phú Mỹ nằm trên tuyến giao thông trọng yếu giữa khu đông và khu nam TPHCM. Nơi đây thường xuyên xảy ra tai nạn do đặc thù cầu có độ dốc cao và lưu lượng xe container lớn.