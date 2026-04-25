Chiều 25/4, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô xảy ra trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài gần 10km.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h50 cùng ngày, tại Km16+700 trên cao tốc (đoạn qua xã An Phước, tỉnh Đồng Nai), xe container lưu thông hướng TPHCM đi Đồng Nai. Khi đến khu vực trên, xe này bất ngờ tông liên hoàn vào 2 ô tô con mang BKS 51H-107.XX và 76A-165.XX chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến 2 ô tô con hư hỏng nặng, nằm chắn một phần làn đường, khiến dòng xe phía sau ùn ứ kéo dài. Tại hiện trường, nhiều người trên 2 ô tô con xây xát nhẹ, nhanh chóng rời khỏi xe để đảm bảo an toàn.

Nhận tin báo, lực lượng tuần đường nhanh chóng phối hợp với CSGT có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý vụ việc.

Ứng dụng bản đồ thông báo ùn tắc kéo dài gần 10km. Ảnh: A.X

Do hôm nay bắt đầu vào kỳ nghỉ lễ và vụ tai nạn xảy ra giờ cao điểm, lượng phương tiện tăng cao khiến tình trạng ùn tắc kéo dài gần 10km. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cũng điều tiết các xe lưu thông theo đường Vành đai 3 TPHCM để giảm áp lực cho cao tốc.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.