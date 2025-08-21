XEM CLIP:

Rạng sáng 21/8, một trận mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư trên địa bàn Đồng Nai ngập trong biển nước, gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Nhiều tuyến đường ở Đồng Nai ngập sâu trong biển nước. Ảnh: A.X

Theo ghi nhận, các phường Long Bình, Long Hưng và Phước Tân là những khu vực ngập nghiêm trọng nhất. Nước mưa dâng cao, chảy xiết, tràn vào nhiều căn nhà ven đường và trong các hẻm nhỏ.

Đáng chú ý, nhiều hộ dân cho biết nước bắt đầu dâng khi họ còn đang ngủ. Không ít gia đình rơi vào cảnh trở tay không kịp, đồ đạc, tủ lạnh, máy giặt, giường chiếu bị ngâm trong nước, hư hỏng nặng.

“Chỉ sau khoảng 30 phút, nước đã lên đến gần 1m, đồ đạc trôi nổi khắp nhà, chúng tôi chỉ kịp bế con nhỏ và di chuyển đồ quan trọng lên cao”, một người dân ở phường Long Bình chia sẻ.

Một ô tô mắc kẹt ở ven suối nghi bị trôi. Ảnh: A.X

Do nước chảy mạnh như lũ trong các con hẻm, một ô tô của người dân nghi đã bị trôi ra ven suối, mắc kẹt vào gốc cây. Rất may không có thiệt hại về người.

Đến sáng cùng ngày, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, dân quân tự vệ đã khẩn trương có mặt hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, dựng rào cảnh báo tại những đoạn đường nguy hiểm. Một số khu vực vẫn còn ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn.

Lực lượng Công an phường Long Bình đã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khẩn trương triển khai phương án ứng cứu ngay trong đêm.

Đại diện UBND phường Long Bình cho biết, lượng mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn khiến nước từ thượng nguồn Suối Linh và Suối Chùa đổ về nhanh, gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường và khu dân cư lân cận. Chính quyền cũng đã tổ chức ứng cứu, hỗ trợ di dời tài sản và đưa các hộ dân ở khu vực ngập sâu đến nơi an toàn.

Lực lượng cứu hộ di dời người dân vùng ngập đến nơi an toàn. Ảnh: A.X

Đến sáng nay, nước tại một số khu vực vẫn chưa rút hết. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang tiếp tục túc trực, hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, đồng thời theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời đưa ra biện pháp ứng phó.

Theo Trạm khí tượng thủy văn Đồng Nai, lượng mưa từ đêm qua đến 7h sáng nay tại các trạm: Bình Sơn 114mm, Biên Hòa 70mm, Long Thành 72mm, Xã Lộ 25 66mm, Cẩm Mỹ 62mm, Long Khánh 45mm, Trảng Bom 39mm, Hàng Gòn 34mm, Lâm San 32mm.

Trong những ngày tới, khu vực Đồng Nai được dự báo tiếp tục có mưa, nguy cơ ngập lụt cục bộ ở vùng trũng thấp, ven suối, kênh rạch còn rất cao. Người dân cần tuyệt đối không chủ quan đi qua dòng nước chảy xiết, tránh nguy cơ tai nạn đuối nước và sạt lở.