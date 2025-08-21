XEM CLIP:

Khoảng 3h sáng nay (21/8), cơn mưa dồn dập trút xuống TPHCM kèm theo giông, sấm sét. Chỉ trong khoảng 30 phút, nhiều tuyến đường ở TPHCM đã ngập sâu như Song Hành, Nguyễn Văn Quá, Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ...

Đường Phan Huy Ích (TPHCM) lênh láng nước ngập sâu hơn nửa mét. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Ngập nặng nhất là đường Phan Huy Ích, đoạn qua phường Tân Sơn. Tại đây, nước ngập hơn nửa mét, kéo dài gần 2km.

Theo quan sát, trên đường Phan Huy Ích nước dâng cao, cuốn theo rác thải, bùn đất, tạo thành những con sóng lớn khi xe ô tô chạy qua, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Tại đây, nhiều phương tiện bị chết máy, nhiều người phải tấp vào lề đường, đứng chờ nước rút. Không ít người cố gắng vượt qua dòng nước, nhưng chỉ đi được một đoạn thì phải dắt bộ, thậm chí có người bị ngã nhào do vấp phải ổ gà, ổ voi.

Xe máy ngã nhào trong 'biển nước' đường Phan Huy Ích. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Xe chết máy hàng loạt, người dân phải bì bõm dắt bộ. Ảnh: Tuấn Kiệt.

"Tôi phải dắt bộ xe gần 1km để tìm chỗ sửa, trễ giờ làm. Tưởng đi sớm thì tránh được kẹt xe, ai ngờ gặp ngay đường ngập", anh Hùng, một người đi đường thở dài.

Chị Thanh Hương (ngụ Gò Vấp) cho biết, chị lái xe máy trên đường Phan Huy Ích đến công ty làm ở KCN Tân Bình, khi đến đoạn phường Tân Sơn thì xe bị chết máy.

"Tôi dắt bộ xe máy tìm nơi sửa chữa thì bị một ô tô du lịch chạy qua, sóng nước cuồn cuộn ập đến làm cả người và xe ngã nhào xuống nước. Tôi choáng váng và phải nhờ nhiều người hỗ trợ dựng xe lên", chị Hương chia sẻ.

Chị Phan Kim Luyến bất lực nhìn nước tràn vào nhà gây hư hại đồ đạc bên trong cửa hàng nhôm kính. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Trận ngập sáng nay còn gây thiệt hại nặng nề cho các hộ kinh doanh ở TPHCM. Chị Phan Kim Luyến, chủ một cơ sở sản xuất nhôm kính trên đường Phan Huy Ích, cho biết đây là trận ngập nặng nhất từ đầu năm đến nay.

"3h sáng, tôi giật mình thức dậy vì tiếng sấm. Kiểm tra thấy đường chưa ngập, nhưng chỉ một lúc sau thì nước đã tràn vào nhà. Dù cả gia đình cố gắng khiêng máy móc, đồ đạc lên cao, nhưng cũng không kịp. Toàn bộ máy móc, thiết bị bị ngâm nước, hư hại", chị Luyến chia sẻ.

Trước cửa nhà, chị Luyến đã đặt một tấm ván để chắn nước, nhưng không có tác dụng. Nước vẫn tràn vào, lênh láng khắp nhà, khiến đồ đạc, máy móc bị hư hại.

Đến hơn 7h30, đường vẫn ngập sâu, giao thông qua khu vực rối loạn khiến nhiều người bị trễ giờ làm.

Người dân TPHCM chật vật đi làm vào sáng sớm với hình ảnh xe chết máy, người dắt bộ giữa biển nước. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Một bãi xe bị nước ngập bao vây. Xung quanh, các cơ sở kinh doanh phải tạm dừng hoạt động do ngâm nước, máy móc hư hại nặng. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Nhiều người phải dừng chờ nước rút ở bên đường nên bị trễ giờ làm. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên cho biết, nguyên nhân mưa lớn vào rạng sáng nay là do có vùng hội tụ gió, ẩm từ biển di chuyển vào đất liền.

Lượng mưa nhiều nơi tại TPHCM vượt 100mm. Trong đó, Thuận An (117mm), Dĩ An (106,6mm), Cần Giờ (88,5mm) Củ Chi (74mm)…

Dự báo trong 2 ngày tới, TPHCM và khu vực Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa nhưng tập trung vào chiều tối.