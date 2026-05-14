Ngày 14/5 tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam gặp mặt báo chí, thông tin về chương trình tổng kết và trao giải cuộc thi viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 5 (2025-2026), đồng thời phát động cuộc thi lần thứ 6 (2026-2027).

Cuộc thi được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của báo chí cách mạng trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh không gian truyền thông số phát triển mạnh mẽ cùng những hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận ngày càng tinh vi.

Thiếu tướng Đoàn Văn Bộ - Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân cho biết cuộc thi lần thứ 5 đã nhận được 651 tác phẩm từ 72 cơ quan báo chí trên cả nước, tăng 110 tác phẩm và 21 cơ quan báo chí so với mùa giải trước.

Nếu ở mùa đầu tiên chỉ có 30 cơ quan báo chí tham gia thì sau 5 năm tổ chức, số lượng đơn vị hưởng ứng đã tăng gấp 2,4 lần. Không chỉ tăng về số lượng, cuộc thi còn mở rộng sức lan tỏa tới nhiều loại hình báo chí, từ các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đến các tạp chí chuyên ngành, viện nghiên cứu và hiệp hội nghề nghiệp.

Sau 5 năm, cuộc thi đã thu hút hơn 2.800 tác phẩm của 243 lượt cơ quan báo chí. Đáng chú ý, khoảng 45% số bài dự thi đến từ các chuyên gia, nhà khoa học, tướng lĩnh và nhà quản lý, cho thấy đây không chỉ là sân chơi nghề nghiệp của người làm báo mà còn là diễn đàn quy tụ trí tuệ, góp phần nâng cao chất lượng đấu tranh lý luận, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Theo BTC, các tác phẩm dự thi năm nay tập trung vào nhiều vấn đề thời sự lớn như tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng cũng như đấu tranh với các thủ đoạn lợi dụng trí tuệ nhân tạo để xuyên tạc, phát tán thông tin sai lệch.

Nhiều tác phẩm được đánh giá cao bởi tính chính luận sắc bén, chiều sâu lý luận và khả năng phản biện thuyết phục.

Từ kết quả chấm sơ khảo và chung khảo, hội đồng chung khảo đã chọn ra 31 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 13 giải Khuyến khích cho ba nhóm: báo Trung ương, báo địa phương và tạp chí. Có 27 cơ quan báo chí đoạt giải.

Lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào 20h ngày 19/5 tại Trường quay S1, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và phát trực tuyến trên các nền tảng số của Báo Quân đội nhân dân.

Tại buổi gặp gỡ, BTC cũng công bố cuộc thi viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 6. Đối tượng tham gia được mở rộng, bao gồm công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đang học tập, công tác tại Việt Nam. Ban tổ chức yêu cầu tác phẩm dự thi không sử dụng công nghệ AI nhằm bảo đảm tính chân thực, chiều sâu tư duy và bản sắc riêng của báo chí chính luận.