Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Tài Quyển, Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiến Thành cho biết, nhà trường tiếp nhận phản ánh liên quan đến kỳ kiểm tra giữa kỳ I và cuối kỳ I năm học 2025-2026, trong đó một số giáo viên đã tự ý sửa điểm thi của nhiều học sinh.

Phần lớn số điểm bị sửa theo hướng nâng từ 1 đến 3 điểm so với bài làm thực tế và kết quả đã được nhà trường công bố ban đầu. Có trường hợp điểm của học sinh từ 6 được nâng lên 8 điểm. Ngoài ra, cũng có một số học sinh bị hạ điểm, như từ 8,5 xuống 8 điểm, từ 7,5 xuống 7 điểm…

Trường THPT Tô Hiến Thành có 33 giáo viên sửa nâng, hạ điểm thi của học sinh. Ảnh: CTV

Theo ông Quyển, sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã thành lập tổ kiểm tra để xác minh. Kết quả cho thấy nội dung phản ánh là đúng thực tế. Qua xác minh ban đầu, có 33 giáo viên của nhà trường liên quan đến việc sửa 126 điểm thi của học sinh.

“Trước mắt, nhà trường yêu cầu tất cả giáo viên cập nhật lại điểm số chính xác theo dữ liệu đã được công bố. Đồng thời, các giáo viên liên quan phải làm bản tường trình cụ thể. Sau khi có báo cáo, nhà trường sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm để có biện pháp xử lý”, ông Quyển cho biết.

Cũng theo ông Quyển, báo cáo ban đầu từ các giáo viên cho thấy sai sót xuất phát từ nhiều nguyên nhân, như cách nhập điểm, cách làm tròn điểm khác nhau, hoặc lỗi trong quá trình nhập dữ liệu trên máy tính. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

“Nhà trường đang xử lý nội bộ, yêu cầu các giáo viên kiểm tra, viết tường trình và hậu kiểm lại toàn bộ các khâu để có biện pháp xử lý phù hợp. Trước mắt, cần đảm bảo tính khách quan, công bằng đối với phụ huynh và học sinh. Sau khi có kết quả, nhà trường sẽ xem xét mức độ sai sót để báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo”, ông Quyển thông tin.