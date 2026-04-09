Trang QQ đăng tải ngày 8/4, bà Lưu Hưng Ngọc (58 tuổi, thành phố Đạt Châu) cùng chồng đã trải qua hành trình hơn 30 năm vừa mưu sinh nơi đất khách, vừa tìm kiếm con trai mất tích.

Năm 1993, khi đang làm thuê tại Quảng Đông, bà Lưu sinh con trai út. Chỉ 4 ngày sau, trong lúc hai vợ chồng đi lấy cơm, đứa trẻ bất ngờ biến mất.

“Khi quay lại, con không còn ở đó nữa, cảm giác như trời sụp xuống”, bà kể lại.

Không có điều kiện, cũng không rành thủ tục, vợ chồng bà không trình báo mà tự đi tìm kiếm. Họ rời khỏi khu chợ nơi xảy ra sự việc, rong ruổi khắp nơi hỏi thăm, hy vọng tìm lại con.

Trong suốt hơn 30 năm, hai người chủ yếu sống và làm việc tại Quảng Đông, vừa làm thuê vừa dò hỏi tin tức. Có thời điểm trở về quê, nhưng không lâu sau lại tiếp tục hành trình tìm con. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không có kết quả.

Biến cố xảy ra cách đây 4 năm khi chồng bà Lưu bị đột quỵ, nằm liệt giường. Gánh nặng kinh tế đè lên vai người phụ nữ này. Dù vậy, bà vẫn không từ bỏ hy vọng, học cách sử dụng internet để tìm kiếm thông tin.

Tháng 12/2025, bà liên hệ với lực lượng chức năng và được hướng dẫn lấy mẫu ADN đưa vào hệ thống dữ liệu quốc gia. Qua đối chiếu, công an phát hiện một người đàn ông họ Ôn, tại Huệ Châu (Quảng Đông) có kết quả trùng khớp.

Sau hai lần xác minh, cuối tháng 3/2026, cơ quan chức năng kết luận hai bên có quan hệ huyết thống.

Ngày đoàn tụ xúc động sau 33 năm xa cách của gia đình bà Lưu. Ảnh: QQ

“Khi nghe tin tìm thấy con, tôi bật khóc. Hơn 30 năm chờ đợi, cuối cùng cũng có kết quả”, bà Lưu chia sẻ. Bà cho biết, người chồng đang nằm liệt giường cũng xúc động mạnh, có thể tự ngồi dậy, thậm chí bước đi vài bước.

Chiều 7/4, buổi nhận thân được tổ chức tại Miên Dương. Người con trai - hiện làm việc tại một nhà máy ở Huệ Châu - đã xin nghỉ phép để về nhận lại gia đình.

Tại buổi gặp, anh ôm chầm lấy mẹ đang bật khóc và nói: “Mẹ đừng khóc, con đã về rồi”.

Theo chia sẻ, từ nhỏ anh đã biết mình không phải con ruột, nhưng không có manh mối để tìm lại gia đình. Việc được xác nhận thân phận khiến anh “có cảm giác như đang trong một bộ phim”.

Tối cùng ngày, người thân từ nhiều nơi cũng trở về, cùng gia đình tổ chức bữa cơm đoàn tụ sau hơn 3 thập kỷ chia cắt.