Ngày 10/3, họa sĩ phác họa chân dung mô phỏng nổi tiếng Lâm Vũ Huy, người từng hỗ trợ nhiều gia đình tìm lại người thân thất lạc, cho biết Chu Hồng Ba, người mất tích hơn 32 năm, đã được tìm thấy. Thông tin này sau đó cũng được cha mẹ anh xác nhận với phóng viên báo Đại Vãn News.

Theo gia đình, ngày 28/2 vừa qua, phía cảnh sát thông báo kết quả xét nghiệm ADN trùng khớp, xác nhận Chu Hồng Ba chính là đứa trẻ từng bị mất tích nhiều năm trước. Dù vậy, đến nay hai bên vẫn chưa chính thức nhận thân.

Mẹ của Chu Hồng Ba cho biết, con trai bà có tên gọi thân mật là “Binh Nhi”, sinh năm 1991. Khi mới 2 tuổi 7 tháng, trong lúc ngủ trưa tại nhà bà ngoại ở huyện Lân Thủy, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), cậu bé đã bị kẻ lạ mặt lén bế đi.

Thời điểm mất tích, cậu bé đã biết nói vài câu đơn giản, mặc bộ quần áo màu vàng. Trên trán, ngay đường chân tóc có vết sẹo từng khâu 3-4 mũi và trên mông có một vết bớt bẩm sinh.

Suốt nhiều năm sau đó, cha mẹ cậu bé không ngừng đi khắp nơi tìm con, nhưng vẫn không có manh mối.

Người mẹ trên hành trình tìm kiếm con trai bị bắt cóc. Ảnh: QQ

Bước ngoặt trong hành trình tìm kiếm đến từ Lâm Vũ Huy, cựu cảnh sát nghỉ hưu ở tỉnh Sơn Đông. Ông là chuyên gia phác họa chân dung mô phỏng tội phạm, được nhiều người gọi là “thần bút cảnh thám”.

Ông từng tham gia phác họa chân dung trong nhiều vụ án nổi tiếng. Dựa trên những bức ảnh của Chu Hồng Ba từ 0 đến 3 tuổi do gia đình cung cấp, chỉ trong 3 giờ, ông đã hoàn thành bức chân dung mô phỏng Chu Hồng Ba ở tuổi 28.

Gia đình sau đó sử dụng bức ảnh này suốt nhiều năm trong hành trình tìm kiếm con trai.

Gia đình đã dùng bức chân dung mô phỏng để tìm con trai trong nhiều năm. Ảnh: QQ

Theo cha mẹ Chu Hồng Ba, hiện anh sinh sống tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, làm lao động phổ thông. Anh đã lập gia đình và có 3 người con, trong đó con lớn năm nay 13 tuổi.

“Sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng chúng tôi cũng biết con còn sống. Tảng đá đè nặng trong lòng bao năm qua cuối cùng cũng được gỡ bỏ”, cha mẹ anh xúc động chia sẻ.

Tuy nhiên, do từ trước đến nay Chu Hồng Ba không hề biết mình là trẻ bị bắt cóc, nên khi nghe sự thật, trong thời gian ngắn, anh khó chấp nhận.

Gia đình cho biết hiện họ vẫn chưa chính thức nhận con và hy vọng trong thời gian tới, Chu Hồng Ba có thể trở về quê đoàn tụ.

“Chúng tôi sẽ tôn trọng mong muốn của con trai. Nếu con muốn công khai thì công khai, còn nếu không, chúng tôi cũng sẵn sàng giữ kín”, cha mẹ anh nói.