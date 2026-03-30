Bố bật khóc trong ngày đoàn tụ con trai sau hơn 30 năm nhờ xét nghiệm ADN. Ảnh: Atlantanewsfirst

Ông Calvin Cooper (71 tuổi) sinh sống ở Toledo, Mỹ cuối cùng đã gặp được con trai sau 33 năm. Con trai ông, anh Tim Holloway (33 tuổi), sống ở Atlanta, theo Atlantanewsfirst.

Holloway từng trải qua tuổi thơ khó khăn khi sống tại một trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng. Anh luôn khao khát tìm lại cội nguồn của mình. Anh đã thử nhiều cách, từ sử dụng dịch vụ gia phả trực tuyến đến thuê thám tử tư, nhưng đều không có kết quả. Có thời điểm, anh gần như từ bỏ hy vọng.

"Quá trình tìm kiếm thực sự rất mệt mỏi, có lúc tôi cảm thấy mọi thứ nằm ngoài tầm với", anh chia sẻ.

Cuối cùng, anh thử liên lạc qua một trang web tìm kiếm người thân dựa vào xét nghiệm ADN. Anh nhập thông tin ADN của mình vào hệ thống và ông Cooper cũng vậy. Tuy nhiên, 2 người nhập vào thời điểm khác nhau.

"Thật tình cờ, tôi nhập thông tin vào ngày 5/12, đúng ngày sinh nhật của bố. Thật không thể tin được", Holloway chia sẻ.

Hai bố con gặp nhau trên mạng. Ảnh: Atlantanewsfirst

Nhờ kết quả xét nghiệm ADN, hai người nhanh chóng xác nhận mối quan hệ. Cuộc hội ngộ đầu tiên giữa bố và con trai diễn ra qua cuộc gọi video đầu tiên, mang đến những cảm xúc vỡ òa.

"Không gì có thể so sánh với khoảnh khắc này. Khi nhìn thấy con, tôi chỉ biết thốt lên: Trời ơi, đúng là con rồi! Tôi đã có 7 người con, và giờ là 8", ông Cooper xúc động nói.

Họ trò chuyện với nhau mỗi ngày qua FaceTime, đồng thời kết nối với các thành viên khác trong gia đình thông qua các cuộc gọi nhóm. Không khí đoàn tụ lan tỏa niềm vui đến tất cả mọi người.

Đầu năm 2026, ông Cooper đã đi máy bay từ Toledo đến Atlanta để gặp trực tiếp con trai. Cuộc gặp gỡ đầu tiên khiến ông xúc động bật khóc.

Cả hai người đàn ông cùng chia sẻ một thông điệp dành cho bất cứ ai vẫn đang tìm kiếm những người thân yêu đã mất tích.

"Đừng bỏ cuộc. Điều đó có thể xảy ra với bạn bất cứ lúc nào", Holloway chia sẻ.

Anh Holloway đến Toledo gặp bố và gia đình mới. Ảnh chụp màn hình

Mới đây, trên trang cá nhân Holloway chia sẻ về khoảnh khắc anh đã trực tiếp đến Toledo để gặp bố và gia đình hôm 25/3. Anh có thêm những người anh chị người em cùng cha khác mẹ.

"Tôi muốn nói chuyện với ông ấy mỗi ngày. Dù đã xây dựng cuộc sống ở Atlanta, tôi vẫn sẵn sàng quay về Toledo chỉ để được ở bên gia đình", anh chia sẻ.