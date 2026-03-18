Ngày 12/3, Hồng Dương Lệ, sinh năm 1998 tại Nam Xương (tỉnh Giang Tây, Trung Quốc), đã bay từ Hà Lan về quê nhà để gặp lại cha mẹ ruột sau 28 năm thất lạc, trang HK01 đưa tin. Cuộc đoàn tụ diễn ra dưới sự hỗ trợ của các tình nguyện viên tìm thân nhân và thu hút sự chú ý của nhiều cơ quan truyền thông Trung Quốc.

Theo hồ sơ của Viện phúc lợi xã hội Nam Xương, Hồng Dương Lệ sinh ngày 5/11/1998. Hai ngày sau khi chào đời, cô bé bị bỏ rơi tại một nhà vệ sinh bên đường ở số 56 đường Cám Giang, thành phố Nam Xương.

Sau khi phát hiện đứa trẻ, cảnh sát địa phương đã đưa bé gái vào viện phúc lợi xã hội. Cô bé sống tại đây hơn 2 năm trước khi được một cặp vợ chồng người Hà Lan nhận nuôi và đưa sang châu Âu sinh sống.

Hồng Dương Lệ không kìm được nước mắt khi lần đầu tiên nhìn thấy ảnh người thân ruột thịt. Ảnh: QQ

Lớn lên ở Hà Lan, Hồng Dương Lệ luôn mang trong mình câu hỏi về nguồn gốc của bản thân. Dù được cha mẹ nuôi chăm sóc chu đáo, cô vẫn có ý định tìm lại gia đình ruột.

Trước đây, Hồng Dương Lệ từng 2 lần tìm thân nhân nhưng không thành công do thiếu thông tin về thân thế và khó khăn trong việc liên lạc xuyên quốc gia.

Đến tháng 12/2024, với sự ủng hộ của cha mẹ nuôi, cô liên hệ với một nền tảng tìm thân nhân dân sự và nhờ các tình nguyện viên hỗ trợ. Mẫu máu của cô được thu thập, cùng các thông tin về ngày sinh, nơi bị bỏ rơi, hồ sơ viện phúc lợi và được đưa vào cơ sở dữ liệu ADN.

Do thông tin ban đầu rất hạn chế, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Các tình nguyện viên đã trực tiếp đến Nam Xương, tìm lại những cảnh sát từng xử lý vụ việc năm xưa và nhân viên viện phúc lợi để đối chiếu lại thời gian, địa điểm cũng như các manh mối liên quan.

Đến tháng 7/2025, cơ sở dữ liệu ADN của cảnh sát xác định mẫu máu của Hồng Dương Lệ trùng khớp cao với một cặp vợ chồng tại Nam Xương. Sau khi kiểm tra lại, cơ quan chức năng xác nhận họ chính là cha mẹ ruột của cô.

Người mẹ xúc động khi tìm thấy con gái bị mất tích 28 năm. Ảnh: QQ

Theo lời kể của người mẹ, ông nội của Hồng Dương Lệ có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Không lâu sau khi cô bé chào đời, ông đã lén bế cháu đi và bỏ rơi bên đường. Khi phát hiện con gái mất tích, hai vợ chồng đã đi tìm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Người cha cho biết, lúc ấy ông đang đi làm xa, còn gia đình khi đó đã có 2 người con trước Hồng Dương Lệ. “Chúng tôi không hề có ý định bỏ con. Sau khi biết chuyện, chúng tôi đã tìm kiếm nhiều năm nhưng không có tin tức”, ông nói.

Sự việc khiến người mẹ chịu áp lực tâm lý nặng nề trong thời gian dài. Bà thậm chí không nói chuyện với cha chồng suốt 16 năm vì chuyện này. 12 năm trước, ông nội của Dương Lệ qua đời.

Tháng 8/2025, khi nhận được thông báo ADN đã trùng khớp, Hồng Dương Lệ lập tức thực hiện cuộc gọi video đầu tiên với cha mẹ ruột.

Trong cuộc gọi, người mẹ nhận ra con gái ngay lập tức vì cô có nhiều nét giống các thành viên trong gia đình. Hai vợ chồng bật khóc trước màn hình, liên tục nói rằng họ luôn nhớ và mong được gặp lại con.

Ngày 12/3/2026, Hồng Dương Lệ rời Hà Lan, sau chuyến bay dài đã trở lại Nam Xương - nơi cô sinh ra.

Do lớn lên ở nước ngoài và không biết tiếng Trung, cô phải nhờ tình nguyện viên đi cùng để hỗ trợ phiên dịch và giao tiếp trong lần trở về này.

Ngày 14/3, buổi nhận thân diễn ra trong bầu không khí xúc động. Người mẹ vừa thấy con gái đã ôm chặt và bật khóc. Sau 28 năm xa cách, cả gia đình cuối cùng cũng được đoàn tụ.

Người cha đã chuẩn bị một chiếc vòng tay vàng và quần áo mới để tặng con gái. Trưa cùng ngày, gia đình tổ chức bữa cơm đoàn viên mà họ chờ đợi suốt nhiều năm.

Hiện Hồng Dương Lệ đang ở Nam Xương để tìm hiểu thêm về quê hương và gia đình ruột, hy vọng bù đắp phần nào khoảng thời gian xa cách suốt gần 3 thập kỷ.