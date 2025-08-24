Xuống tận xã, phường nếu cần

Nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc triển khai Luật Đất đai năm 2024 và các chính sách mới liên quan đến phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực nông nghiệp - môi trường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đã cử 34 cán bộ, công chức thuộc Cục Quản lý đất đai về công tác tại các tỉnh, thành phố trên cả nước từ ngày 15/8 vừa qua.

Toàn bộ 34 cán bộ trong đợt này đều là những người có chuyên môn sâu, am hiểu luật và đặc biệt là “quen việc”, từng có kinh nghiệm xử lý những công việc liên quan đất đai, nông nghiệp và môi trường ở cơ sở.

Chia sẻ với PV VietNamNet, một lãnh đạo Bộ NN&MT cho biết: Dù địa phương đã được cấp sổ tay hướng dẫn, tổ chức tập huấn theo chuyên đề, nhưng theo phản ánh, thực tế cho thấy cán bộ cấp xã vẫn gặp lúng túng khi xử lý các tình huống cụ thể – đặc biệt là với những quy trình, thủ tục mới được điều chỉnh theo Luật Đất đai 2024.

“Lý thuyết có thể đầy đủ, nhưng nếu người thực hiện chưa từng làm thì sẽ chậm và dễ sai. Do đó, việc có cán bộ "quen việc" từ Bộ xuống hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc trực tiếp sẽ rút ngắn thời gian tiếp cận công việc, nâng cao hiệu quả thi hành luật”, vị lãnh đạo Bộ NN&MT nhận định.

Ngoài lĩnh vực đất đai, các cán bộ này cũng sẽ nắm bắt các nội dung khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&MT. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Cũng theo vị lãnh đạo Bộ NN&MT, việc điều động cán bộ tăng cường lần này không chỉ mang tính phối hợp hay giám sát chung chung, mà nhằm hỗ trợ trực tiếp và thực chất cho chính quyền địa phương, đặc biệt tại cấp xã - nơi đang chịu áp lực lớn từ việc thực hiện các thủ tục hành chính mới về đất đai.

“Các xã, phường tiếp nhận thêm nhiều đầu việc từ cấp tỉnh, cấp huyện chuyển xuống, nhưng lực lượng cán bộ chưa đều; có nơi còn mới, thiếu kinh nghiệm. Vì vậy việc tăng cường cán bộ từ trung ương xuống hỗ trợ là rất cần thiết”, vị này cho hay.

Được biết, 34 cán bộ được cử về địa phương không chỉ làm việc tại văn phòng Sở, mà có thể trực tiếp xuống xã, phường để hỗ trợ cán bộ cơ sở trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, hướng dẫn áp dụng các quy định pháp luật mới. Đồng thời, họ cũng sẽ ghi nhận thực trạng, khó khăn, vướng mắc tại chỗ để tổng hợp, báo cáo về Bộ.

Không chỉ hỗ trợ, mà còn là cầu nối

Theo kế hoạch, các cán bộ tăng cường sẽ làm việc tại địa phương trong ít nhất 3 tháng, có thể kéo dài nếu tình hình thực tiễn yêu cầu. Ngoài việc hỗ trợ giải quyết hồ sơ đất đai, 34 cán bộ này còn được giao nhiệm vụ tổng hợp khó khăn, kiến nghị từ cơ sở để phản ánh kịp thời về Bộ NN&MT, từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ, điều chỉnh quy định nếu cần thiết.

Hệ thống báo cáo của lực lượng này được thiết lập theo hai chiều: Hàng ngày, nếu có phát sinh vướng mắc cấp bách cần Bộ xử lý; Hàng tuần, gửi báo cáo tổng hợp về tình hình thực hiện, các khó khăn và đề xuất tại địa phương.

Ngoài lĩnh vực đất đai, các cán bộ này cũng sẽ nắm bắt các nội dung khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến phân cấp, phân quyền, thủ tục hành chính,… để làm cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách khi cần thiết.

“Việc cử 34 cán bộ về địa phương không chỉ nhằm hỗ trợ thực thi chính sách, mà còn là cách để Bộ trực tiếp nắm bắt những điểm nghẽn, vướng mắc khi các quy định mới đi vào thực tiễn, đặc biệt tại cấp xã - nơi tiếp xúc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp”, Vị lãnh đạo Bộ NN&MT cho hay.