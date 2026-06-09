Tuổi kết hôn trung bình của người trẻ ngày càng tăng. Nhiều người chọn ưu tiên sự nghiệp, tự do cá nhân hoặc chưa sẵn sàng bước vào đời sống gia đình. Song song với đó là những áp lực vô hình từ gia đình, định kiến xã hội và nỗi lo về tương lai. “Chuyện được, mất khi kết hôn muộn” ghi lại góc nhìn của những người đang sống độc thân hoặc lập gia đình ở độ tuổi không còn được xem là “lý tưởng” theo quan niệm truyền thống - để thấy phía sau mỗi lựa chọn là những được - mất và trăn trở riêng.

Áp lực tâm lý "quả bom nổ chậm"

Chị Lê Lan Anh (sinh năm 1984) là thạc sĩ y tế công cộng, đang công tác tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Làm việc trong ngành y, chị hiểu phụ nữ sinh con trước tuổi 30 thường có nhiều lợi thế hơn về mặt sinh học. Giai đoạn này đảm bảo sức khỏe cho người mẹ, giảm nguy cơ biến chứng thai kỳ, sảy thai và một số bất thường nhiễm sắc thể ở thai nhi so với sinh con sau 35 tuổi.

Chính vì vậy, trong "kế hoạch cuộc đời", chị từng có dự định kết hôn vào năm 25-27 tuổi. Tuy nhiên, thời điểm ấy, chị Lan Anh chưa tìm được người đồng hành phù hợp.

Năm 2012, khi gần 30 tuổi, chị Lan Anh đạt học bổng Chính phủ Úc trị giá hơn 3 tỷ đồng. Đây là cơ hội hiếm có nên chị quyết định gác lại chuyện tình cảm, lên đường đi tu nghiệp nước ngoài, học thạc sĩ ngành Y tế công cộng tại Đại học Sydney.

"Thời điểm đó, bố mẹ không phản đối nhưng tôi biết họ lo lắng, thương con gái lủi thủi một mình ở nước ngoài trong khi bạn bè đã bắt đầu kết hôn, có con cái", chị Lan Anh kể.

Trở về nước làm việc, chị Lan Anh từng trải qua những áp lực rất lớn khi bạn bè đều lập gia đình, bận rộn việc riêng, không còn thời gian giao lưu, gặp gỡ.

"Những ngày cuối tuần của tôi dài lê thê, chỉ quanh quẩn một mình với cảm giác cô đơn khó gọi thành tên. Tôi tìm cách khiến cuộc sống bận rộn hơn bằng việc nấu ăn. Mỗi tuần tôi tự đặt mục tiêu học và nấu một món mới, không trùng lặp, vừa để giết thời gian, vừa để mời bố mẹ, bạn bè, hàng xóm thưởng thức", chị kể.

Chị Lan Anh từng học nấu ăn để bớt cô đơn. Ảnh: NVCC

Điều khiến chị áp lực nhất là bố mẹ ngày một lớn tuổi, mong mỏi có cháu bế bồng trong khi chị là con một. Mỗi dịp Tết đến, những câu hỏi về chuyện chồng con từ họ hàng, người quen lại khiến chị thêm nặng lòng.

“Phụ nữ Việt Nam thường chịu nhiều áp lực phải kết hôn sớm do ảnh hưởng của quan niệm truyền thống. Nhiều người cho rằng con gái đến tuổi mà chưa lập gia đình sẽ khiến gia đình lo lắng, sốt ruột, coi như 'quả bom nổ chậm'. Tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh đó. Nhưng thay vì kết hôn vội vàng, tôi muốn tìm một người thật sự phù hợp và đồng điệu”, chị Lan Anh chia sẻ.

Nỗi vất vả khi làm mẹ ở độ tuổi U40

Năm 36 tuổi, chị Lan Anh mới chính thức bước vào hôn nhân với anh Phan Hoàng Tú - một luật sư hơn chị 5 tuổi. Anh Tú cũng kết hôn muộn vì tập trung vào học tập và phát triển sự nghiệp.

"Chúng tôi có chung quan điểm sống, tương đồng về gia cảnh, sự nghiệp, học vấn... Khi quen nhau, chúng tôi vẫn hồi hộp, giàu cảm xúc như các cặp đôi trẻ tuổi và hạnh phúc tiến tới hôn nhân", chị Lan Anh kể.

Vợ chồng chị Lan Anh kết hôn khi chị 36 tuổi, chồng chị 41 tuổi

Kết hôn khi đã có sự nghiệp, anh chị không còn quá nhiều áp lực kinh tế. Tuy nhiên, kết hôn muộn cũng đi kèm không ít khó khăn, đặc biệt là chuyện sinh nở. Ngay từ khi mang thai, chị Lan Anh đã cảm nhận cơ thể mệt mỏi và nặng nề hơn rất nhiều. Cả hai lần sinh con, sau sinh chị đều rất yếu, nằm bẹp trên giường suốt 2-3 tháng.

"Khi mang thai bé đầu, tôi từng trải qua quãng thời gian vô cùng hoang mang khi kết quả xét nghiệm Double test (Một phương pháp sàng lọc trước sinh - PV) cho thấy nguy cơ cao liên quan đến hội chứng Down. Những ngày chờ kết quả xét nghiệm NIPT thật sự là khoảng thời gian căng thẳng và ám ảnh. Đến khi nhận được kết quả con phát triển bình thường, tôi đã bật khóc vì hạnh phúc và nhẹ nhõm", chị kể.

Sau sinh, người mẹ U40 lại trải qua đủ những cơn đau "khủng khiếp" của tắc sữa, đau lưng, cơ thể kiệt sức.

"Sau sinh bé đầu, do tầng sinh môn kém đàn hồi nên tôi phải khâu bằng chỉ tự tiêu, mất gần 3 tháng mới tiêu hết chỉ. Khoảng thời gian đó đau đớn đến mức nằm cũng đau, ngồi cũng đau, gần như tôi không thể tự chăm con. Thương vợ, chồng tôi nhiều lần khuyên nhủ chỉ sinh 1 bé là đủ nhưng tôi vẫn muốn có thêm con.

Đến lần sinh bé thứ hai, tôi phải mổ trĩ khẩn cấp chỉ sau 3 ngày sinh em bé. Cơn đau sau mổ thậm chí còn ám ảnh hơn cả đau đẻ, khiến tôi tiếp tục nằm liệt giường và không thể chăm sóc con như mong muốn. Nhiều lúc tôi ước, mình gặp chồng sớm hơn, có thể sinh con sớm hơn thì không rơi vào tình trạng như vậy", chị Lan Anh kể.

Không chỉ chị Lan Anh, anh Tú cũng đầy bỡ ngỡ khi làm bố ở tuổi U50. Công việc ở ngân hàng nước ngoài bận rộn, thường xuyên phải về muộn nhưng anh vẫn luôn động viên, cùng vợ thức khuya dậy sớm chăm sóc con. Ông bà nội, ngoại U70, U80 túc trực để chăm sóc con, cháu.

Đặc biệt, bố đẻ chị Lan Anh thường thức từ 2-5h, bế ru cháu ngủ cho con gái nghỉ ngơi. Sự đồng hành của gia đình tiếp thêm động lực cho chị vượt qua những vất vả của việc sinh nở muộn.

Cuối tuần hay dịp lễ, Tết, anh chị dành thời gian đưa con cùng bố mẹ hai bên đi du lịch, lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình

“Khó khăn lớn nhất của phụ nữ kết hôn muộn có lẽ là hành trình sinh con, từ thụ thai, mang thai đến sinh nở đều vất vả hơn. Dẫu vậy, tôi vẫn tin rằng kết hôn đúng người, đúng thời điểm quan trọng hơn việc kết hôn sớm.

Có lẽ vì đều lập gia đình muộn nên vợ chồng tôi càng trân trọng mái ấm nhỏ của mình, luôn cố gắng vun vén hạnh phúc bằng sự sẻ chia và thấu hiểu trong cuộc sống hằng ngày”, chị Lan Anh tâm sự.

Ảnh: NVCC

Tuổi kết hôn trung bình lần đầu của người Việt đang tăng dần trong những năm qua. Chuyên gia tâm lý Hoàng Anh Tú đã có những lý giải về nguyên nhân tâm lý. Mời quý độc giả theo dõi bài viết tiếp theo: Người trẻ kết hôn ngày càng muộn vì 'ích kỷ, lười yêu, sợ trách nhiệm'?