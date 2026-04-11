Ông Lý (71 tuổi) và bà Trương (61 tuổi) quen biết khi cả hai đều đã trải qua đổ vỡ hôn nhân. Sau thời gian tìm hiểu, họ nảy sinh tình cảm và quyết định đăng ký kết hôn, bắt đầu cuộc sống chung đôi “tuổi xế chiều”, trang Sina đưa tin.

Trước khi cưới, ông Lý cam kết trao cho bà Trương 300.000 nhân dân tệ tiền sính lễ (gần 1,2 tỷ đồng). Số tiền này được thực hiện thông qua việc cho người thứ ba vay, đồng thời ghi tên bà Trương là đồng chủ nợ.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân nhanh chóng rạn nứt. Chỉ sau 6 tháng, do bất đồng về tính cách và thói quen sinh hoạt, hai người thường xuyên cãi vã và quyết định đưa nhau ra tòa ly hôn.

Sau khi chia tay, tranh chấp tiếp tục nổ ra xoay quanh khoản sính lễ: Bà Trương yêu cầu được giữ toàn bộ 300.000 nhân dân tệ. Ông Lý cho rằng số tiền quá lớn, trong khi hôn nhân quá ngắn ngủi, nên không đồng ý.

Cặp đôi tuổi xế chiều khi ly hôn bất đồng về khoản tiền sính lễ lớn. Ảnh: QQ

Theo đại diện Tòa án quận Hồ Lý (TP Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến), đây là vụ việc có giá trị sính lễ cao nhưng thời gian chung sống rất ngắn, hai bên không có con chung. Đáng chú ý, trong thời gian hôn nhân, phần lớn chi phí sinh hoạt do người chồng chi trả.

Căn cứ phong tục địa phương và mức thu nhập bình quân của người dân Hạ Môn, tòa đã đưa ra phán quyết: 100.000 nhân dân tệ (khoảng 385 triệu đồng) thuộc về bà Trương, số tiền còn lại thuộc về ông Lý.

Sau phiên sơ thẩm, cả hai bên đều đồng thuận với quyết định của tòa và không kháng cáo. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, đặt ra nhiều tranh luận về vấn đề sính lễ trong các cuộc hôn nhân ngắn ngủi, đặc biệt là ở độ tuổi “xế chiều”.