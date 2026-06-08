Tuổi kết hôn trung bình của người trẻ ngày càng tăng. Nhiều người chọn ưu tiên sự nghiệp, tự do cá nhân hoặc chưa sẵn sàng bước vào đời sống gia đình. Song song với đó là những áp lực vô hình từ gia đình, định kiến xã hội và nỗi lo về tương lai. “Chuyện được, mất khi kết hôn muộn” ghi lại góc nhìn của những người đang sống độc thân hoặc lập gia đình ở độ tuổi không còn được xem là “lý tưởng” theo quan niệm truyền thống - để thấy phía sau mỗi lựa chọn là những được - mất và trăn trở riêng.

“Duyên chưa tới thì cũng đành"

Ở độ tuổi U40, chị Lê Dung (SN 1991, quê Khánh Hòa, quản lý chuỗi cung ứng) vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân với những chuyến du lịch khắp trong và ngoài nước. Hiện, chị đã đặt chân đến khoảng hơn 10 quốc gia trên thế giới, trải nghiệm cuộc sống và nền văn hóa đa sắc màu.

Tuy nhiên, chị Dung khẳng định không chủ động lựa chọn cuộc sống độc thân mà đơn giản chưa tìm được người phù hợp để kết hôn.

Chị Dung độc thân ở tuổi 35

Chị Dung từng tìm hiểu nhiều người, cũng từng tính đến chuyện đám cưới. Tuy nhiên, khi cảm nhận rõ đôi bên có sự khác biệt về sở thích, lối sống, chị quyết định dừng lại.

“Hôn nhân mà không hòa hợp thì khó sống lắm. Tôi nghĩ không nên chịu đựng hay ép bản thân bước vào cuộc hôn nhân gò bó nên chọn dừng lại”, chị Dung nói.

Những năm qua, chị Dung vẫn chủ động tìm kiếm tình yêu. Đôi khi, chị tìm hiểu qua mai mối nhưng lại thấy cách này “hên xui” vì không hiểu rõ đối phương.

“Đa phần các mối quan hệ qua mai mối đều không đi đến kết quả”, chị nói.

Cũng có lần, chị tìm bạn đời qua các ứng dụng hẹn hò nhưng rồi lại thất vọng vì con người thật ngoài đời khác xa với những gì họ “xây dựng” trên mạng xã hội.

Sau tất cả, chị lựa chọn kết bạn với những người có chung sở thích, tính cách và lối sống, cả trong nước lẫn ngoài nước. Riêng chuyện tình cảm và kết hôn, chị để “duyên đưa lối”.

Chị Dung cho biết, ở độ tuổi U40, các mối quan hệ dần thu hẹp nên việc tìm kiếm bạn đời cũng khó khăn hơn. Quan niệm về hôn nhân thay đổi theo thời gian khiến tiêu chí chọn bạn đời của chị cũng khác trước.

“Lúc còn trẻ, tôi đặt ra nhiều tiêu chuẩn như ngoại hình ưa nhìn, cao trên 1m70, có công việc ổn định và có chí tiến thủ. Sau tuổi 28, tôi thích quen người nước ngoài hơn vì đi nhiều nơi nên suy nghĩ cũng thay đổi.

Còn bây giờ, ở tuổi 35, tôi chỉ mong tìm được người có chung sở thích, công việc ổn định và biết cảm thông, thấu hiểu cho nhau”, chị Dung chia sẻ.

Chị tập trung hơn vào bản thân thay vì bị cuốn theo áp lực kết hôn

Chị Dung hiểu rõ những bất lợi của việc kết hôn muộn, nhất là chuyện sinh con và nuôi dạy con cái. Gia đình, họ hàng cũng nhiều lần thúc giục bởi quan niệm phụ nữ sau 30 tuổi chưa lập gia đình là “ế”.

Tuy nhiên, thay vì áp lực chuyện kết hôn, chị chọn tập trung cho bản thân. Ở tuổi 35, ngoài công việc, chị duy trì lối sống lành mạnh với yoga, bơi lội, chạy bộ, đạp xe, leo núi...

“Tôi nhận ra làm điều mình thích cũng là một kiểu hạnh phúc. Tôi sống chậm hơn, tập trung chăm sóc bản thân và chọn lọc các mối quan hệ phù hợp.

Với tôi, điều quan trọng nhất trong hôn nhân là sự thấu hiểu. Hôn nhân là chuyện trọng đại nên không thể vì lời thúc giục của người khác mà vội vàng khi bản thân chưa sẵn sàng”, chị Dung bộc bạch.

Đề cao cảm xúc trong hôn nhân

“Duyên chưa đến” là lý do khiến anh Trí Th. (TPHCM) vẫn độc thân ở tuổi 41. Trải qua nhiều mối tình, anh cho biết chưa có mối quan hệ nào đủ sâu đậm và tin tưởng để tiến tới hôn nhân.

Anh Th. nói bản thân không quá đặt nặng ngoại hình, hoàn cảnh hay tính cách khi yêu. Điều anh tìm kiếm là sự đồng điệu và khả năng sẻ chia về cảm xúc, nhưng đến nay vẫn chưa gặp được người phù hợp để gắn bó lâu dài.

Anh Th. đề cao yếu tố cảm xúc khi tìm bạn đời

“Theo tôi, trong hôn nhân, việc hòa hợp về cảm xúc là quan trọng nhất. Khi thiếu đi thứ đó, hôn nhân khó có thể lâu bền.

Tôi không chủ động chọn cuộc sống độc thân. Tuy nhiên, tôi cũng không cho rằng chuyện kết hôn là bắt buộc nên vẫn lẻ bóng đến giờ”, anh Th. nói.

Nhìn bạn bè đã yên bề gia thất, con cái đề huề, anh Th. cũng có lúc chạnh lòng và lo cho tương lai. Anh thừa nhận việc kết hôn muộn có thể ảnh hưởng đến chuyện sinh con và nuôi dạy con cái.

Dù vậy, anh không muốn ép bản thân bước vào một cuộc hôn nhân thiếu cảm xúc và sự tin tưởng. Thay vào đó, anh chọn tận hưởng cuộc sống hiện tại với sự chủ động về tài chính, thời gian và cảm xúc.

“Với tôi, kết hôn và sinh con vẫn là điều quan trọng, cần thiết dù sớm hay muộn”, anh Th. chia sẻ.

Tuy nhiên, theo anh Th., độ tuổi phù hợp để kết hôn là sau 30, khi con người đã ổn định hơn về kinh tế lẫn trải nghiệm sống.

“Kinh tế chưa vững thì hôn nhân cũng khó vẹn toàn. Thực tế, nhiều cặp đôi hợp rồi tan vì áp lực tài chính.

Còn nếu không may không tìm được hôn nhân phù hợp, tôi nghĩ bản thân cũng cần chuẩn bị tâm lý và điều kiện vật chất để tuổi già không rơi vào cảnh cô đơn, thiếu thốn”, anh Th. nói.

Theo công bố của Cục Thống kê (trước đây là Tổng cục Thống kê) trong Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, tuổi kết hôn trung bình lần đầu của người Việt là 27,3, tăng 2,1 năm so với năm 2019, trong đó nam giới kết hôn muộn hơn nữ giới 4,2 năm (tương ứng là 29,4 năm và 25,2 năm). Thanh niên TPHCM kết hôn muộn nhất cả nước. Độ tuổi kết hôn trung bình lần đầu tại thành phố này là 30,4 - tăng gần 3 năm so với năm 2019.

Ảnh: NVCC

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