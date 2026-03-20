Cụ bà 91 tuổi kết hôn với ông lão 67 tuổi. Ảnh: Mothership

Bà Hu Ruirong (91 tuổi) và ông Wu Caixing (67 tuổi) gặp nhau tại viện dưỡng lão ở Penang (Malaysia). Từ những cuộc trò chuyện ở phòng ăn, tình cảm giữa hai người dần nảy nở. Đến ngày 17/3, họ chính thức tổ chức lễ cưới, đánh dấu bước ngoặt đặc biệt ở chặng cuối cuộc đời, theo Mothership.

Chia sẻ với truyền thông, bà Hu cho biết, chính bà là người chủ động bày tỏ mong muốn kết hôn.

"Tôi muốn sống cùng ông ấy nên chúng tôi quyết định cưới. Ở tuổi này, tôi không còn sợ điều gì nữa, chỉ thấy hạnh phúc", bà nói.

Trước đó, bà chưa từng kết hôn. Bà sống độc thân suốt nhiều thập kỷ vì dành phần lớn thời gian chăm sóc cha mẹ già.

Do sức khỏe suy yếu, bà chuyển vào viện dưỡng lão khoảng 6, 7 năm trước. Tại đây, bà kiên nhẫn chờ đợi "một nửa của mình" và điều đó đã trở thành hiện thực khi ông Wu chuyển đến vào cuối năm 2025.

Theo bà Kathleen Maniam, trưởng bộ phận tuyển sinh và trách nhiệm xã hội của viện, hai người thường xuyên ngồi cạnh nhau trong phòng ăn. Những cuộc trò chuyện ngày càng nhiều hơn, khiến mối quan hệ của họ ngày càng gắn bó. Họ bắt đầu cùng nhau đi dạo mỗi chiều, nắm tay trò chuyện hay thỉnh thoảng ra ngoài mua sắm.

Đáng chú ý, bà Hu chính là người "bật đèn xanh" trước. Khi cả hai bày tỏ mong muốn kết hôn, ban quản lý viện đã tiến hành phỏng vấn riêng để đảm bảo đây là quyết định tự nguyện từ cả hai phía.

Ông Wu cho biết, dù gặp khó khăn trong việc di chuyển, ông vẫn mong muốn được ở bên chăm sóc bà Hu đến cuối đời. "Tôi quan tâm đến bà ấy và muốn luôn ở cạnh bà", ông chia sẻ.

Bạn bè, người thân chúc mừng đám cưới. Ảnh: Mothership

Để hiện thực hóa mong muốn của cặp đôi, viện dưỡng lão đã đứng ra tổ chức một lễ cưới trang trọng với sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức cộng đồng và các nhà hảo tâm. Đám cưới khiến nhiều người xúc động, gây xôn xao cả viện.

Buổi lễ trở nên ý nghĩa hơn khi phù rể phù dâu là ông Li Mingshi và bà Zhu Ailia, ngoài 70 tuổi, cũng là cặp đôi nên duyên tại viện dưỡng lão này.

Theo bà Kathleen, cặp đôi ấy đã gắn bó với nhau suốt 2 năm. Việc lựa chọn họ đảm nhận vai trò đặc biệt trong đám cưới bà Hu không chỉ tạo điểm nhấn mà còn lan tỏa thông điệp tích cực về tình yêu và sự đồng hành ở mọi độ tuổi.