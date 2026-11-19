Sau hơn một thập kỷ chưa được khai thác đồng bộ, khu đất vàng hơn 20ha phía Đông Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình được đưa ra đấu giá 360 lô. Có 39 lô trúng đấu giá, với tổng giá trị hơn 522 tỷ đồng.

Ngày 19/11, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình phối hợp UBND phường Hoa Lư công bố kết quả đấu giá quyền sử dụng 360 lô đất thuộc khu dân cư mới phía Đông Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình, phường Hoa Lư.

Theo kết quả công bố, có 39/360 lô trúng đấu giá. Các lô trúng nằm rải rác trên toàn khu đất, không tập trung tại một khu vực hay tuyến đường cụ thể.

Lô trúng đấu giá cao nhất đạt 125,139 triệu đồng/m2 (lô LK16-1); lô cao thứ hai đạt 121,850 triệu đồng/m2 (lô LK08-20); lô cao thứ 3 đạt 119,755 triệu đồng/m2 (lô LK12-1).

Tổng giá trị trúng đấu giá của 39 lô được công bố là 522,260 tỷ đồng. Như vậy, số lô trúng đấu giá hiện chiếm khoảng 10,8% tổng số lô được đưa ra đấu giá.

360 lô "đất vàng" bỏ hoang hơn thập kỷ ở Ninh Bình được đưa ra đấu giá.

Khu đất có diện tích hơn 20ha, được quy hoạch thành 360 lô đất ở, ký hiệu từ LK01-1 đến LK16-6. Tùy từng vị trí, các lô đất có diện tích từ 114 đến 375,1m2; giá khởi điểm từ hơn 48,93 triệu đến 94,6 triệu đồng/m2 (tương đương 5,6-24,4 tỷ đồng/lô); tiền đặt trước từ hơn 2,2 tỷ đến 9,7 tỷ đồng/lô.

Trước đó, đơn vị tổ chức tiếp nhận phiếu đăng ký và phiếu trả giá trong khoảng thời gian từ 8h ngày 2/11 đến 17h ngày 16/11 tại các địa điểm được thông báo. Kết quả đấu giá từng lô được công bố vào sáng 19/11.

Theo phương án quy hoạch được giới thiệu, khu dân cư có hệ thống cảnh quan ven sông, trong đó mặt sông dự kiến rộng khoảng 30m và đường dạo ven sông rộng 15m.

Khu vực này được định hướng kết nối với các không gian đô thị, du lịch và cảnh quan của thành phố, góp phần phát triển các hoạt động tham quan, trải nghiệm trên sông và vui chơi, giải trí.

360 lô đất kỳ vọng mang về nguồn thu ngân sách hơn 3.000 tỷ đồng.

Dự kiến, nếu đấu giá thành công toàn bộ 360 lô, tổng giá trị có thể đạt hơn 3.000 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 15/9/2009, UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư này. Đến ngày 17/4/2013, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh lên 780,363 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án theo kế hoạch từ năm 2009 đến năm 2015. Tuy nhiên, việc khai thác quỹ đất gặp nhiều vướng mắc; các đợt đấu giá trước đây không thành công, khiến khu vực này trong thời gian dài chưa được đưa vào sử dụng đồng bộ.

Khu đất nằm gần Quảng trường Đinh Tiên Hoàng, Quốc lộ 10, cạnh sông Đáy và gần khu vực tập trung nhiều cơ quan hành chính của tỉnh Ninh Bình.