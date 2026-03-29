Chiều 29/3, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Khắc Hiếu - Giám đốc Trung tâm Y tế Ea H'leo (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã báo cáo Sở Y tế về việc 39 người nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn xã Ea Đrăng.

Một bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế Ea H'leo. Ảnh: KH

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Ea H'leo, khoảng 16h ngày 28/3, đơn vị này tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy và nôn ói.

Sau đó, Trung tâm Y tế liên tục tiếp nhận thêm hàng chục bệnh nhân khác có triệu chứng tương tự.

Tính đến chiều hôm nay (29/3), có 39 người nhập viện, những người này bị đau bụng dữ dội và được cho là có ăn bánh mì tại tiệm Q.H. (xã Ea Đrăng).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Trung tâm Y tế Ea H'leo đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đã thành lập đoàn kiểm tra, yêu cầu cơ sở bánh mì liên quan tạm dừng kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Khắc Hiếu, sau khi được các y bác sĩ điều trị và chăm sóc tận tình, sức khỏe của cả 39 bệnh nhân đã tạm thời ổn định. Tuy nhiên, chưa có trường hợp nào xuất viện.

Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.