Ngày 9/3, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết, qua phân tích 51 mẫu của bệnh nhân, có 29 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella, chiếm 56,8%.

Việc sớm xác định được vi khuẩn Salmonella gây bệnh đã giúp các bệnh viện thống nhất phác đồ điều trị, tập trung bù nước, điện giải và theo dõi sát các dấu hiệu mất nước ở người bệnh. Tính đến ngày 9/3, hệ thống bệnh viện trên địa bàn TPHCM và các đơn vị lân cận đã tiếp nhận tổng cộng 108 trường hợp với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa điển hình gồm đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt cao.

Nhiều người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở phường Vũng Tàu (TPHCM). Ảnh: Hoàng Hưng

Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tiếp nhận đông nhất với 104 ca. Đến nay, 45 trường hợp đã ổn định sức khỏe và xuất viện. 92 ca điều trị nội trú còn lại ổn định, không ghi nhận trường hợp nào diễn tiến nặng hay nguy kịch. Các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (2 ca), Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội (1 ca) và Bệnh viện Nhân dân 115 (1 ca) đều đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Trước diễn biến trên, Sở Y tế TPHCM yêu cầu tất cả các cơ sở khám chữa bệnh luôn trong tư thế sẵn sàng tiếp nhận và xử trí kịp thời các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm theo đúng hướng dẫn của ngành.

Các bác sĩ đặc biệt lưu ý người dân tuyệt đối không tự ý mua thuốc cầm tiêu chảy hay kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có bệnh lý nền cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện triệu chứng nôn ói, tiêu chảy liên tục. Việc bù nước và điện giải đúng cách sẽ giúp bệnh nhanh tự giới hạn và hồi phục.

Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục theo dõi các ca bệnh còn lại, đồng thời phối hợp điều tra nguồn gốc thực phẩm nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra các sự cố tương tự.