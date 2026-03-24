Tối 23/3, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ sáng cùng ngày đến tối nay, bệnh viện đã tiếp nhận 10 trường hợp nhập viện cấp cứu với biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin ban đầu, các bệnh nhân được cho là đã ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn trước khi xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi, chóng mặt…

Các bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

Ngay khi nhập viện, các trường hợp này đã được bác sĩ thăm khám, truyền dịch, theo dõi để ổn định sức khỏe. Dự kiến trong ngày mai bệnh viện sẽ tiến hành các xét nghiệm cần thiết để xác định cụ thể nguyên nhân, cũng như loại độc tố gây ra tình trạng trên.

Trước diễn biến này, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, đã nắm thông tin và đang chỉ đạo các phòng ban chuyên môn khẩn trương kiểm tra, rà soát, yêu cầu các cơ sở y tế báo cáo cụ thể tình hình.