5 căn nhà xây trên cùng mảnh đất

Đại gia đình ông Nguyễn Tiến Khẩn (66 tuổi) và bà Nguyễn Thị Lan (66 tuổi) nổi tiếng ở xóm Đức Thành, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về sự đoàn kết, con cái hiếu kính với cha mẹ, anh chị em sống chan hòa, yêu thương nhau.

Ông Khẩn có 6 người con (4 trai, 2 gái), tất cả đều đã yên bề gia thất. Bốn người con trai của ông sau khi lập gia đình đều xây nhà cạnh nhau. Cùng với căn nhà riêng của vợ chồng ông, trên mảnh đất gần 1.000m2 cha ông để lại có tổng cộng 5 căn nhà, chung sân, chung cổng và không xây tường rào.

Đại gia đình bên chồng của Hảo

Nguyễn Thị Hảo (SN 1998) là con dâu út của ông Khẩn. Năm 2018, khi Hảo mới về làm dâu, căn nhà của bố mẹ chồng cô và anh cả đã được xây dựng trên mảnh đất của gia đình. Lần lượt trong 3 năm 2020, 2021 và 2022, 3 người con trai còn lại cũng xây nhà trên mảnh đất đó.

“5 căn nhà được xây thành hai hàng, quay mặt vào nhau, ở giữa là khoảng sân rộng – không gian sinh hoạt chung của đại gia đình.

Thay vì dựng 5 chiếc cổng, nhà tôi chỉ dựng một cổng lớn để cả nhà đi chung”, Hảo kể.

Video 5 căn nhà xây trên cùng một mảnh đất. Nguồn: Nguyễn Thị Hảo

Ý tưởng xây nhà chung sân, chung cổng là của bố mẹ chồng Hảo. Ông bà muốn bố mẹ, con cái có sự gắn kết, anh em ruột thịt quây quần để tương trợ nhau trong cuộc sống. May mắn, cả 4 người con trai và 4 con dâu đều ủng hộ ý tưởng này nên đại gia đình được sum vầy trong cùng một không gian sống.

“Anh chị em chúng tôi đều ý thức được rằng, một khi đã đồng ý xây nhà chung sân thì phải sống hòa thuận, yêu thương và nhường nhịn nhau. Có như vậy thì đại gia đình mới đầm ấm”, Hảo nói.

Cuộc sống chan hòa

Hảo nhớ mãi lời răn dạy của bố mẹ chồng: “Cha ông ta có câu ‘bán anh em xa, mua láng giềng gần’. Các con vừa là láng giềng, vừa là máu mủ ruột thịt thì cố gắng yêu thương, trân trọng nhau”.

Hảo (ngoài cùng bên trái) bên các chị chồng và chị dâu

Bố mẹ chồng Hảo còn đặc biệt dặn dò 4 nàng dâu: “Nhà ta có hòa thuận được hay không là ở các con. Bốn chị em sống 'chín bỏ làm mười', cái gì không nên không phải thì thẳng thắn bảo ban nhau. Nếu bố mẹ có làm gì chưa đúng, các con cũng thẳng thắn bày tỏ để gia đình mình cùng hiểu nhau”.

Ghi nhớ những lời căn dặn ấy, Hảo và các anh chị em luôn sống chan hòa, đặt tình cảm gia đình lên trên hết.

Bốn anh em trai đùm bọc, tương trợ lẫn nhau, 4 chị em dâu vì hợp tính nên sống vui vẻ, hòa thuận, không ai có “lời ra tiếng vào”.

Dù ở riêng nhà và mọi thứ sinh hoạt đều riêng biệt, nhưng mỗi tuần, cả 5 gia đình đều tụ họp vài lần. Nhà ai có món gì ngon lại đem ra góp rồi trải chiếu dưới khoảng sân chung, cùng ăn uống, trò chuyện.

Bố chồng Hảo (đeo cà vạt đỏ) bên các con trai, con rể

Mỗi khi gia đình có việc, mấy anh chị em lại cùng nhau bàn bạc, lo liệu. Hễ nhà ai gặp khó khăn, những gia đình còn lại sẽ chung tay giúp đỡ. Cảnh tượng đại gia đình 20 nhân khẩu trò chuyện rôm rả dưới mái hiên đã quá quen thuộc ở gia đình Hảo.

“Bố mẹ chồng tôi có 10 cháu nội và 4 cháu ngoại. Hai chị gái chồng tôi cũng lấy chồng gần nên thường xuyên đến chơi.

Tụi nhỏ lớn lên cùng nhau nên yêu thương và bao bọc nhau như anh em ruột thịt. Hiện có 8 cháu nhỏ cùng học cấp 1, theo lời dặn của anh chị lớn, hễ tan trường là phải đứng tập trung một chỗ chờ người lớn đến đón. Các con đi đâu cũng nắm chặt tay nhau để không bị lạc”, Hảo hạnh phúc kể.

Tám năm làm dâu cũng là 8 năm sống sát nhà với bố mẹ chồng và anh chị em nhà chồng, Hảo chưa từng thấy bất tiện hay khó xử. Ngược lại, cô cảm thấy mình “được” rất nhiều.

Tổ ấm nhỏ của Hảo

Năm xây nhà, vì bận công việc nên vợ chồng cô không thể sát sao theo dõi. Bố mẹ chồng cô và các anh chị thay phiên nhau đốc thúc thợ, quán xuyến nguyên vật liệu và quản lý chất lượng thi công...

Năm cô sinh nở, 2 chị gái chồng và 3 chị dâu cùng nhau vào viện chăm sóc. Lúc ở cữ, mẹ con cô cũng được nhà chồng giúp đỡ tận tình.

“Có lần, con tôi chơi đá bóng bị ngã gãy xương đùi. Chồng đi vắng, con thì khóc nấc vì đau, tôi hoảng quá chẳng biết làm gì ngoài ôm con. Lúc ấy, các anh chị đã gọi xe đưa mẹ con tôi vào viện rồi giúp lo liệu mọi thủ tục.

Thời gian con nằm viện, các anh chị cũng đến giúp tôi chăm sóc con. Những lúc như vậy, tôi càng hiểu sự quý giá của gia đình”, Hảo chia sẻ.

Với nàng dâu xứ Nghệ, anh chị em nhà chồng là người thân mà cô thật lòng trân quý. Năm căn nhà, 5 gia đình nhưng chung một nếp sống, chung sự thấu hiểu, nhường nhịn và đó là cách họ vun đắp hạnh phúc gia đình.

Ảnh: Nguyễn Thị Hảo