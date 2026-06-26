Anh em ruột xây nhà chung khuôn viên

Anh Vương Khang (40 tuổi, Hà Nội) là con út trong gia đình có 4 anh em trai, đều đã yên bề gia thất.

Mảnh đất gần 3.000m² ở xã Thiên Lộc, Hà Nội là món quà vô giá bố mẹ anh Khang để lại cho 4 người con. Đến nay, nơi đây đã trở thành chốn đi về bình yên của 3 gia đình nhỏ, và thời gian tới sẽ đón thêm một gia đình trở về sum vầy.

Video về không gian sống của đại gia đình chị Hoa

Chị Hoa (36 tuổi, vợ anh Khang) kể, năm 2008, vợ chồng người anh thứ hai xây nhà trên mảnh đất của gia đình. Hai năm sau, vợ chồng anh cả cũng dựng nhà trên mảnh đất đó. Hai căn nhà dựng gần nhau, chung cổng và không xây tường rào.

Năm 2011, chị Hoa về làm dâu. Hai năm sau, người anh thứ 3 cũng lập gia đình, bốn cặp vợ chồng sống chung trong 2 căn nhà đó, nấu cùng bếp, ăn cùng mâm.

“Sống chung được một thời gian thì gia đình anh thứ hai gặp biến cố nên dọn ra ngoài ở.

Năm 2018, anh vực dậy kinh tế, đã mua mảnh đất khác cách đó vài trăm mét để xây nhà. Giờ ngôi nhà đó lại thuộc dự án cần giải tỏa nên tới đây, anh chị sẽ về xây nhà trên mảnh đất của gia đình để chung sống với anh em ruột thịt”, chị Hoa kể.

Về phần vợ chồng chị Hoa, năm 2017, vợ chồng chị xây căn nhà ống trên mảnh đất khác vừa ở, vừa kinh doanh. Năm 2025, căn nhà đó bị giải tỏa, phần khác chị thấy cuộc sống nơi phố thị ngột ngạt và bí bách nên quyết định “bỏ phố về quê”, xây nhà mới trên mảnh đất của gia đình.

“Mẹ chồng và các anh chị động viên chúng tôi về đây xây nhà để mẹ con, anh em được quây quần. Chúng tôi cũng mong muốn điều đó nên thuận theo”, chị Hoa kể.

Căn nhà của vợ chồng chị Hoa được xây dựng trên phần đất 500m2

Mảnh đất gần 3.000m2 hiện có 3 căn nhà của 3 người con trai, chung cổng, chung khuôn viên, không xây tường rào. Để thuận tiện đi lại, mới đây gia đình chị vừa làm thêm một cổng. Phần đất còn lại vẫn được giữ gìn đợi gia đình anh thứ hai về cất nhà.

Ba căn nhà đều được xây theo kiến trúc nhà vườn, không gian rộng rãi và thoáng đãng. Riêng căn nhà của vợ chồng chị Hoa được xây dựng trên mảnh đất 500m2 theo phong cách kiến trúc Nhật Bản.

Vì muốn có không gian ngập tràn ánh sáng, vợ chồng chị sử dụng hệ thống cửa kính và cửa sổ lớn. Phong cách đơn giản nhưng không kém phần tinh tế và ấm cúng khiến cho căn nhà thêm phần nổi bật.

“Đây là điều mẹ chồng tôi mong muốn bấy lâu. Mẹ mong các con sống quây quần gần bên mẹ. Tuy nhiên, mẹ không ép buộc hay gây áp lực mà để các con tự lựa chọn và sắp xếp cuộc sống của mình.

Mẹ thường nói với chúng tôi: ‘Chỉ cần các con hạnh phúc thì các con xây nhà, xây tổ ấm ở đâu mẹ cũng vui lòng’”, chị Hoa kể.

Chung sống hòa thuận

Bố chồng chị Hoa mất cách đây 3 năm, mẹ chồng chị hiện sống cùng gia đình người con cả. Ba gia đình nhỏ với khoảng 15 nhân khẩu sống chung khuôn viên. Gia đình anh thứ hai sống gần đó nên thường xuyên ghé chơi, tụ họp ăn uống.

Đại gia đình bên chồng của chị Hoa

Chị Hoa kể, mỗi gia đình đều sinh hoạt tại nhà riêng của mình. Khuôn viên chung là nơi mọi người cùng trồng hoa, cây cảnh và tận hưởng cuộc sống.

Anh em chung sống hòa thuận nên cứ cách vài ngày lại tụ họp ăn uống. Lúc này, khuôn viên rộng rãi là không gian lý tưởng để 4 gia đình quây quần.

“Trong sinh hoạt thường ngày, mọi thứ diễn ra nhịp nhàng, êm thấm. Nhà ai nấu được món gì ngon là lại bưng sang cho các nhà còn lại, hôm nào chẳng may hết mắm, muối, gạo… là lại chạy quanh sân xin nhau.

Mẹ chồng tôi ngày nào cũng đi quanh 4 nhà, giúp các con quán xuyến nhà cửa”, chị Hoa kể.

Khoảnh khắc gia đình chị Hoa quây quần bên nhau

Mẹ chồng chị Hoa (áo dài) là người giữ lửa gia đình

Nàng dâu Hà Nội chia sẻ thêm, để gia đình giữ được sự êm ấm, hòa thuận như vậy, vai trò của người mẹ là quan trọng hơn tất cả.

Chị ví mẹ chồng giống như chiếc điều hòa tuyệt vời của đàn con, khi nóng thì làm cho dịu mát, khi lạnh thì sưởi cho ấm lên. Vai trò “giữ lửa gia đình” mẹ chồng chị vẫn làm tốt suốt bao năm qua.

“Tôi biết ơn vì được làm con dâu của mẹ và được sống trong gia đình có anh chị em hòa thuận, biết yêu thương và nhường nhịn nhau”, chị Hoa nói.

Ảnh và video: Nhà Hoa có nắng