Diễm phúc của nàng dâu

Trước khi về làm dâu vào năm 2015, chị Kiều Loan (SN 1991, Nghệ An) từng bị mẹ chồng tương lai cấm cản. Năm đó, chị vừa tốt nghiệp đại học ở TPHCM, về quê làm việc cho cửa hàng thời trang của gia đình anh Trần Đăng Anh (SN 1989), ở cách nhà chị 8km. Từ đó, cặp đôi nên duyên.

“Mẹ chồng từng nói với chồng tôi: ‘Mẹ không thích bạn gái con nhưng nếu con muốn, mẹ vẫn hỏi cưới cho con’. Chồng tôi đáp: ‘Không được mẹ ạ. Nếu mẹ đồng ý cho con cưới thì mẹ cũng phải thương cô ấy như thương con thì gia đình con mới êm ấm, hạnh phúc được’.

Nhờ sự bao dung của mẹ chồng và sự vun vén của bố chồng, chúng tôi thuận lợi kết hôn. Thật may mắn, kể từ giây phút tôi về làm dâu, mẹ chồng đã thương tôi rất thật lòng”, chị Loan kể.

Chị Loan (ngoài cùng bên phải) bên chồng, bố mẹ chồng và các con

Mười một năm qua, chị vẫn coi việc được làm dâu nhà chồng là một diễm phúc. Chồng chị là con cả, từ khi mới về làm dâu, chị đã được bố mẹ chồng giao cho chìa khóa két, quản lý tài chính gia đình.

Mọi thứ trong nhà, từ chuyện kinh doanh cho đến sinh hoạt phí gia đình, chị đều thoải mái lo liệu trong sự tin tưởng của bố mẹ.

Chị Loan sinh 5 người con. Lần sinh nở nào chị cũng có mẹ chồng đồng hành, chăm lo cho từng bữa ăn. Vì muốn mẹ chồng – nàng dâu có thể hiểu nhau, mẹ chồng chị chủ động tìm hiểu phương pháp nuôi con khoa học.

Lúc chị đi làm, mẹ chồng chăm sóc cháu chu toàn. Khi chị về nhà, mẹ chồng vẫn ở bên hỗ trợ việc nhà, con cái.

Mỗi lần ở cữ, chị thường biếng ăn. Thấy vậy, bố chồng lại động viên: 'Ăn uống cho có sức con ạ. Sinh nở đã vất vả rồi, ăn ít thế thì sao hồi phục được'. Chị nhớ mãi những lần bố chồng chị đội nắng trèo cây, hái lá chè vằng về phơi khô, đun lên cho chị uống.

Bố mẹ chồng chị Loan yêu con, thương cháu, là tấm gương cho con cháu noi theo

“Trong 11 năm làm dâu, tôi và mẹ chồng chưa từng một lần lớn tiếng với nhau. Bố chồng cũng luôn hết lòng vun vén, gìn giữ hạnh phúc cho các con.

Vợ chồng tôi rất ít khi xảy ra mâu thuẫn. Nhưng trong những lần hiếm hoi ấy, bố mẹ chồng chưa bao giờ bênh vực con trai hay trách móc con dâu mà luôn lắng nghe, công bằng với cả hai”, chị Loan chia sẻ.

Điều khiến chị Loan trân quý hơn cả là tình cảm gắn bó giữa hai bên thông gia. Suốt nhiều năm qua, hai gia đình luôn xem nhau như người thân ruột thịt, đối đãi chân thành, tôn trọng và sẵn sàng sẻ chia trong cuộc sống.

Hai nhà ở cách nhau 8km, vốn đã biết nhau, khi kết thông gia thì thân càng thêm thân. Năm bố mẹ đẻ chị làm nhà, bố mẹ chồng chị tặng sơn, gạch ốp lát, thiết bị nhà vệ sinh, thậm chí hỗ trợ cả tiền công thợ.

Năm bố chồng chị mắc bệnh, phải nhập viện điều trị, bố mẹ đẻ chị đi lại thăm nom tận tình, còn thường xuyên gửi đồ ăn cho thông gia bồi dưỡng. Phần tình cảm ấy khiến chị xúc động và trân quý.

Thông gia kép

Tình thông gia vốn thắm thiết càng thêm sâu đậm kể từ khi em trai ruột và em gái chồng của chị Loan kết hôn vào đầu năm 2025. Trở thành thông gia kép, đôi bên càng gắn bó khăng khít.

“Năm 2020, tôi cùng gia đình chồng chuyển vào Đồng Nai sống và làm việc. Em trai ruột của tôi cũng đi theo để làm công. Em gái chồng tôi sau khi tốt nghiệp đại học thì về làm kế toán cho gia đình.

Năm 2024, bố chồng tôi nhìn ra tình cảm của em trai tôi nên đứng ra tác thành. Các em tìm hiểu một thời gian rồi nên duyên”, chị Loan kể.

Gia đình em trai ruột chị Loan, gia đình chị họ, bố mẹ chồng chị, gia đình chị và em trai chồng thứ ba của chị Loan (từ trái sang)

Lời hẹn ước vu vơ giữa hai ông thông gia nhiều năm trước: “Hay ta làm thông gia kép nhỉ?” đã trở thành sự thật. Trong ngày cưới của các con, bố chồng chị Loan nói với thông gia: “Năm xưa, tôi xin của ông một cô con gái thì bây giờ, tôi trả lại cho ông một cô con gái nhé”. Câu nói giản dị mà khiến ai nấy đều rưng rưng.

“Một điều thú vị nữa là chị họ tôi cũng nên duyên với em trai thứ hai của chồng tôi vào năm 2017. Nhờ thế, hai bên gia đình càng thêm gắn kết”, chị Loan chia sẻ.

Nhờ mối duyên đặc biệt của gia đình, cuộc sống của chị Loan luôn ấm áp, tràn ngập tình yêu thương. Anh chị em đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong mọi việc. Hai bên thông gia dù hiện ở xa nhau nhưng vẫn thường xuyên gọi điện thăm hỏi.

“Điều khiến tôi tiếc nuối nhất là bố chồng không còn trên đời để chứng kiến anh chị em chúng tôi yêu thương, đùm bọc lẫn nhau và chứng kiến tình cảm hai bên gia đình bền chặt, khăng khít.

Ở phương xa, tôi mong bố an lòng vì các con vẫn luôn yêu thương, đùm bọc nhau như điều bố hằng mong muốn”, chị Loan tâm sự.

Ảnh: NVCC