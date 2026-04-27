Giống như cây xanh vươn mình đón ánh mặt trời, người mệnh Mộc luôn khao khát vươn lên, học hỏi và hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên, sự nhạy cảm đôi khi khiến họ cần những nguồn năng lượng tích cực để tiếp thêm sức mạnh.

Theo quy luật ngũ hành, Thủy sinh Mộc (nước nuôi dưỡng cây), vì vậy những loại cây thuộc hành Thủy với sắc xanh dương, đen hoặc cây ưa nước sẽ là lựa chọn lý tưởng để hỗ trợ người mệnh Mộc.

Bên cạnh đó, các cây có màu xanh lá, màu bản mệnh của Mộc cũng giúp tăng cường sinh khí, may mắn và sự phát triển bền vững.

Cây trúc phát tài: Công danh, tài lộc và sự kiên định

Trúc phát tài còn được biết đến với cái tên trúc quan âm hay trúc phú quý, là loại cây mang vẻ đẹp thanh cao, tinh tế với thân thẳng đứng và đốt rõ ràng. Trong phong thủy, trúc phát tài thuộc hành Mộc, tượng trưng cho công danh, tài lộc và sự kiên định, rất phù hợp với người mang bản mệnh này.

Hình ảnh những đốt trúc vươn cao, ngay thẳng còn thể hiện khí tiết thanh cao và sự trung thực, những phẩm chất mà người mệnh Mộc luôn trân trọng.

Trúc phát tài có thể trồng thủy sinh, càng tăng yếu tố Thủy sinh Mộc, tạo nên mối quan hệ tương sinh hoàn hảo, giúp tăng cường năng lượng tương sinh và hỗ trợ công danh.

Cây thường được đặt trên bàn làm việc, phòng khách hoặc góc học tập, mang lại sự tập trung, minh mẫn và tinh thần lạc quan cho chủ nhân.

Cây vạn niên thanh: Trường thọ, bình an và sức sống bền bỉ

Vạn niên thanh là loài cây quen thuộc với những chiếc lá to, xanh bóng và khỏe khoắn. Ngay từ tên gọi, cây đã mang ý nghĩa về sự trường tồn, bền bỉ và sức sống mãnh liệt theo thời gian.

Vạn niên thanh thuộc hành Mộc, là loại cây tương hợp với người mệnh Mộc, giúp củng cố và phát huy tối đa nguồn năng lượng vốn có của bản mệnh.

Đối với người mệnh Mộc, vạn niên thanh mang đến sự ổn định và bình an trong cuộc sống. Loài cây này còn có khả năng thanh lọc không khí vượt trội, loại bỏ các chất độc hại và tạo ra môi trường sống trong lành.

Vạn niên thanh rất dễ chăm sóc, có thể sống tốt trong điều kiện ánh sáng yếu, phù hợp đặt trong phòng khách, phòng ngủ hoặc văn phòng. Đây cũng là món quà ý nghĩa dành tặng người lớn tuổi với lời chúc sức khỏe dồi dào và trường thọ.

Cây lưỡi hổ: Bảo vệ, hóa sát và thu hút tài lộc

Lưỡi hổ có thể không mang màu xanh lá rực rỡ như nhiều loài cây khác, nhưng đây vẫn là lựa chọn tuyệt vời cho người mệnh Mộc nhờ khả năng sinh tồn mạnh mẽ và tác dụng phong thủy đặc biệt.

Những chiếc lá cứng cáp, vươn thẳng đứng như thanh kiếm giúp lưỡi hổ trấn giữ ngôi nhà, xua đuổi tà khí và bảo vệ gia chủ khỏi những năng lượng tiêu cực.

Theo phong thủy, lưỡi hổ có màu xanh chủ đạo nên vẫn phù hợp với người mệnh Mộc. Cây còn nổi tiếng với khả năng nhả oxy vào ban đêm, giúp không gian phòng ngủ dễ chịu hơn.

Ngoài ra, lưỡi hổ còn có tác dụng hút tài lộc, đặc biệt khi được đặt ở gần lối vào hoặc khu vực cửa sổ. Với sức sống bền bỉ, không kén đất, không kén nước, lưỡi hổ là loại cây dành cho những người bận rộn nhưng vẫn muốn có một không gian xanh đúng nghĩa.

Cây kim tiền: Tài lộc vững bền và thịnh vượng

Kim tiền là loại cây phong thủy kinh điển, được yêu thích bởi vẻ đẹp sang trọng và ý nghĩa tài lộc sâu sắc.

Những chiếc lá mọc đối xứng trên thân như những đồng tiền xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý và thịnh vượng. Xét theo ngũ hành, kim tiền thuộc hành Mộc, rất tương hợp với người mệnh Mộc.

Đối với người mệnh Mộc, kim tiền không chỉ giúp gia chủ làm ăn phát đạt mà còn hỗ trợ "giữ tiền", giúp quản lý tài chính bền vững.

Cây kim tiền dễ trồng, dễ chăm, có thể phát triển trong điều kiện ánh sáng yếu, chỉ cần tưới nước 1-2 lần mỗi tuần. Cây thường được đặt trong phòng khách, bàn làm việc hoặc góc tài lộc (hướng Đông Nam) để kích hoạt vượng khí và thu hút tiền bạc.

Để phát huy tối đa hiệu quả phong thủy, gia chủ nên đặt cây ở hướng Đông và Đông Nam (thuộc hành Mộc), hoặc hướng Bắc - hướng của hành Thủy (Thủy sinh Mộc).

Chậu cây nên chọn màu xanh lá (màu bản mệnh), màu đen hoặc xanh dương (màu tương sinh). Nên tránh chậu màu trắng, bạc hoặc vàng ánh kim (hành Kim - khắc Mộc).