Nghệ sĩ Thanh Hằng

Nghệ sĩ Thanh Hằng sinh năm 1959 trong gia đình có truyền thống cải lương, mẹ là nghệ sĩ Kim Hoa, bà ngoại là nghệ sĩ Tư Hélène.

Thanh Hằng nổi tiếng với các vở Người đẹp Bạch Hoa Thôn, Giọt lệ cố nhân, Một kiếp đọa đày, Xử án Trần Thế Mỹ, Hàn Mặc Tử... Nữ nghệ sĩ hoạt động cùng thời với NSƯT Vũ Linh, NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Kim Tử Long, Phượng Mai....

Nghệ sĩ Thanh Hằng.

Thanh Hằng kết hôn từ năm 17 tuổi nhưng ly dị sau 5 năm chung sống. Nhiều năm sau, chị kết hôn lần 2 và sang Australia định cư nhưng cũng không tránh khỏi đổ vỡ.

Trải qua 2 cuộc hôn nhân, Thanh Hằng có 3 người con gái. Trong đó, 2 con gái lớn đã lập gia đình còn cô con út hiện định cư ở Australia và thường xuyên về Việt Nam thăm chị.

Sau những đổ vỡ, nữ nghệ sĩ chọn cuộc sống độc thân. Mọi người động viên Thanh Hằng nên tìm người bầu bạn nhưng chị không xem đó là điều cần thiết.

Nhiều năm qua, Thanh Hằng quen với cuộc sống bận rộn. Từ sáng sớm, chị ra ngoài đi làm đến tối mịt mới về. Ngày rảnh, nghệ sĩ dành thời gian chăm sóc bản thân, vào bếp nấu ăn hay hẹn hò mọi người đi xem phim...

Chị em gái Thanh Hằng - Ngân Quỳnh đóng chung phim

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh.

Ngân Quỳnh vốn xuất thân là một nghệ sĩ cải lương, sau đó lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và gặt hái được nhiều thành công với vai diễn trong những bộ phim như Đam mê, Lối sống sai lầm, Gạo nếp gạo tẻ, Về nhà đi con… Lối diễn nhẹ nhàng, tình cảm giúp Ngân Quỳnh chiếm cảm tình của khán giả, được gọi là "Bà mẹ quốc dân".

Chia sẻ với VietNamNet, Ngân Quỳnh kể may mắn vì vẫn đều đặn nhận được các lời mời đóng phim, từ điện ảnh, truyền hình, đến sitcom. Vốn có giọng hát hay, chị cũng chạy show ở nhiều sân khấu ca nhạc.

Sau ánh đèn sân khấu, Ngân Quỳnh luôn ý thức trở về nhà đúng vai trò người phụ nữ của gia đình, tránh xa những thú vui phù phiếm.

Chị có tổ ấm hạnh phúc bên ông xã - diễn viên Văn Chung - người chị hay nói đùa là "ngọn hải đăng" dẫn lối cho mình. Cả 2 có 1 cậu con trai hiện định cư và làm việc tại Australia.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh và ông xã - diễn viên Văn Chung.

Với Ngân Quỳnh, niềm tự hào lớn nhất của chị không chỉ là những vai diễn mà là có người chồng sẵn sàng lui về làm hậu phương, vun vén gia đình để vợ yên tâm sống trọn đam mê.

“Tôi cố gắng chu toàn nghề, vừa không quên trách nhiệm vun vén gia đình và học cách để hoàn thiện mình hơn mỗi ngày”, chị nói.

Nghệ sĩ Thanh Ngọc

Thanh Ngọc là em gái của Thanh Hằng và Ngân Quỳnh, chị gái của Thanh Ngân. Dù là con nhà nòi, quá trình làm nghề của Thanh Ngọc không dễ dàng. Cô phải đi từ vai tỳ nữ tới đào tư, đào ba rồi mới tới được đào nhì.

Nghệ sĩ Thanh Ngọc.

Không thành công như các chị em gái, Thanh Ngọc chọn cách làm nghề lặng lẽ, thường xuất hiện trong các bộ phim truyền hình hoặc các vai nhỏ trong 1 số vở cải lương, sân khấu.

Hiện cô vẫn miệt mài tham gia các dự án nghệ thuật và làm từ thiện. Với nghệ sĩ, điều quan trọng nhất vẫn là nuôi niềm đam mê và tiếp tục cố gắng cống hiến sản phẩm đến khán giả.

Thanh Ngọc từng kết hôn với chồng kỹ sư nhưng sớm đổ vỡ vì những khác biệt đời sống. Sau ly hôn, cô sống cùng cô con gái út.

NSND Thanh Ngân

NSND Thanh Ngân.

Thanh Ngân sinh năm 1972, là một trong những cô đào tài sắc của sân khấu cải lương. Cô được khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn "đào thương", "đào đẹp" trong các vở Hoàng Đế du xuân (vai Bạch Điệp), Lan và Điệp (vai Lan), Áo cưới trước cổng chùa (vai Xuân Tự), Tướng cướp Bạch Hải Đường (vai Nhung)... Thanh Ngân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào tháng 8/2019.

So với 3 người chị ruột, sự nghiệp của NSND Thanh Ngân rực rỡ nhất. Trong liên tiếp nhiều năm, nghệ sĩ đoạt nhiều giải thưởng lớn, luôn đứng top nữ nghệ sĩ cải lương được yêu thích nhất...

Dù có sự nghiệp thành công nhưng đường tình duyên của NSND Thanh Ngân khá lận đận. Cô từng kết hôn, sinh con với 1 nam nghệ sĩ cải lương nhưng sau đó "đường ai nấy đi". Suốt nhiều năm qua, nghệ sĩ giữ kín chuyện đời tư với khán giả.

Ở tuổi 54, Thanh Ngân ít khi xuất hiện trước truyền thông. Trên Facebook cá nhân, Thanh Ngân cập nhật thông tin đang sống tại Mỹ. Nữ nghệ sĩ luôn giữ sự kín kẽ trong đời sống riêng tư, thỉnh thoảng chỉ chia sẻ vài hình ảnh hay đoạn clip ngắn.

Thanh Ngân chia sẻ điều cô mong ước duy nhất là sức khỏe để có thể thực hiện tiếp những hoài bão nghệ thuật dang dở. Về hôn nhân, nghệ sĩ quan niệm để "vạn sự tùy duyên".

