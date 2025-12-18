Diễn viên Ngân Quỳnh vừa trở lại với vai bà Sâm trong bộ phim Nhà của con (thuộc series Phim ngắn cuối tuần trên Đài Truyền hình Vĩnh Long).

Nhân vật của chị là hiện thân cho hình ảnh người mẹ Việt truyền thống: Tảo tần, yêu thương con đến mức lấy việc chăm lo cho chúng làm lẽ sống duy nhất của đời mình.

Diễn viên Ngân Quỳnh trong phim "Nhà của con".

Thế nhưng, chính sự quan tâm quá mức của bà Sâm đã vô tình bóp nghẹt không gian riêng tư của các con, biến tình thương thành một "áp lực" vô hình.

Ngân Quỳnh tìm thấy sự đồng cảm trong vai diễn. Ngoài đời, chị cũng từng có thói quen luôn kề cận con, lo lắng đủ điều vì nghĩ đó là tốt nhất cho con.

Năm con trai 17 tuổi, dù xót xa và nhớ thương da diết, chị vẫn quyết định để cậu ra nước ngoài du học suốt hơn 10 năm. Sau những lần tranh cãi về quan điểm sống, Ngân Quỳnh đã dần thay đổi, thấu hiểu tuổi trẻ cần tự do để trưởng thành.

Ngân Quỳnh và ông xã sống xa con nhiều năm. Cậu hiện định cư, làm việc tại Australia.

Giờ đây, nhìn con trai thành công trong ngành hoạt hình 3D, chị hiểu rằng thương con đôi khi chính là học cách “buông tay” để con được là chính mình.

Nhiều năm con trai xa nhà, Ngân Quỳnh tìm điểm tựa bên ông xã - diễn viên Văn Chung - người chị hay nói đùa là "ngọn hải đăng" dẫn lối cho mình.

Hơn 30 năm hôn nhân, nữ nghệ sĩ không khỏi xúc động khi nhắc về người bạn đời.

Thuở thanh xuân, thời điểm sự nghiệp đang ở thời kỳ rực rỡ nhất, chị đã dũng cảm nghe theo tiếng gọi trái tim để từ bỏ sự nghiệp, xây dựng tổ ấm.

Với Ngân Quỳnh, niềm tự hào lớn nhất của chị không chỉ là những vai diễn, mà là có người chồng sẵn sàng lui về làm hậu phương, vun vén gia đình để vợ yên tâm sống trọn đam mê.

Ngân Quỳnh và ông xã mặn nồng với cuộc hôn nhân hơn 30 năm.

Chính sự thấu hiểu và đồng hành của bạn đời là liều thuốc giúp Ngân Quỳnh vững tâm làm nghề. Chị tự nhủ luôn hài lòng về hạnh phúc giản đơn nhưng bền bỉ theo năm tháng của mình.

“Tuổi này, tôi và ông xã sống với nhau bằng sự tôn trọng, bao dung. Tôi cố gắng chu toàn với nghề, vừa không quên trách nhiệm vun vén gia đình và học cách để hoàn thiện mình hơn mỗi ngày”, chị nói.

Chia sẻ với VietNamNet, Ngân Quỳnh kể may mắn vì vẫn đều đặn nhận được các lời mời đóng phim, từ điện ảnh, truyền hình, đến sitcom. Vốn có giọng hát hay, chị cũng chạy show ở nhiều sân khấu ca nhạc.

Trải qua nhiều thăng trầm, nữ nghệ sĩ tin chỉ cần sống trọn với nghề, làm việc bằng cái tâm, đi đúng đường và chịu khó lao động thì nghệ thuật sẽ mang lại cuộc sống tương đối ổn định.

Sau ánh đèn sân khấu, Ngân Quỳnh luôn ý thức trở về nhà đúng vai trò người phụ nữ của gia đình, tránh xa những thú vui phù phiếm.

Bên cạnh vai trò diễn xuất, Ngân Quỳnh bắt nhịp với mạng xã hội khi xây dựng kênh TikTok riêng. Kênh của chị khai thác đề tài thôn quê, nấu ăn, thu hút hàng triệu lượt xem.

Ngân Quỳnh miệt mài làm việc, tích lũy kinh tế lo tuổi già của 2 vợ chồng.

Điều khiến chị trăn trở lúc này là giữ sức khỏe để tiếp tục làm nghề lâu dài. Ngân Quỳnh không nghỉ hưu, muốn làm việc tới ngày cuối cùng của cuộc đời. Thu nhập hàng tháng, chị chi tiêu tiết kiệm, tích góp để lo cho cuộc sống về già của 2 vợ chồng.

Nhà của con xoay quanh mâu thuẫn giữa hai thế hệ trong gia đình. Từ câu chuyện giữa mẹ và con, đạo diễn đưa ra thông điệp việc trân trọng hạnh phúc gia đình, cách thể hiện tình thương bằng sự thấu hiểu và tôn trọng không gian riêng của nhau đối với từng thành viên.

Phim phát sóng lúc 19h50 ngày 21/12 trên kênh THVL1.

Trailer phim "Nhà của con" do Ngân Quỳnh đóng

Ảnh, clip: NVCC