Tuổi Tý: Ý tưởng gặp thời, đơn hàng về đều tay

Người tuổi Tý vốn thông minh, lanh lợi và nhiều ý tưởng, nhưng trước đây thường rơi vào cảnh “nghĩ nhiều mà khó làm”. Lúc thì đối tác đổi yêu cầu liên tục, lúc lại bận đến mức không kịp xoay xở.

Từ tuần này, cảm giác “bị kẹt” ấy sẽ tan dần. Chẳng hạn, một dự án mắc kẹt nửa tháng bỗng tìm được hướng đột phá trong buổi trò chuyện với đồng nghiệp.

Người làm nghề tự do như viết nội dung, thiết kế, marketing... trước đây phải đợi đơn hàng, nay khách cũ sẽ chủ động giới thiệu khách mới. Công việc đều đặn, thu nhập cũng rủng rỉnh thêm một khoản “tiền tươi”.

Tuổi Tý chỉ nên nhớ, đừng ham việc nhanh, đừng nhận quá sức. Nếu có người trả giá cao để làm gấp, hãy cân nhắc kỹ. Giữ nhịp ổn định, bạn sẽ kéo dài vận may này lâu hơn.

Tuổi Thìn: Nỗ lực được nhìn thấy, cơ hội mở ra

Người tuổi Thìn luôn kiên cường, thích chinh phục thử thách, nhưng thời gian qua có thể cảm thấy “càng cố lại càng khó”. Khi triển khai dự án liên phòng ban, bạn bị thiếu sự hợp tác; xin nguồn lực mãi không được duyệt.

Tuần này, trở ngại ấy sẽ giảm đáng kể. Đồng nghiệp từng được bạn giúp đỡ nay chủ động kết nối, giúp bạn tiết kiệm công sức. Có thể trong một cuộc họp, sếp bất ngờ nhắc đến dự án của bạn và khẳng định “hướng đi này đáng được hỗ trợ” - và nguồn lực được duyệt nhanh chóng.

Công việc suôn sẻ kéo theo tài vận ổn định. Hiệu suất đạt chỉ tiêu, thưởng và phụ cấp có thể cao hơn dự kiến. Nếu bạn đang đầu tư, hãy kiên định với chiến lược an toàn, đừng mạo hiểm theo trào lưu. Lợi nhuận tuy không bùng nổ, nhưng bền vững và chắc chắn.

Vận may lần này là phần thưởng cho nỗ lực bền bỉ của bạn - đừng vì thuận lợi mà hấp tấp tiến nhanh.

Tuổi Thân: Quyết đoán hơn, may mắn theo sau

Người tuổi Thân linh hoạt, nhanh nhạy nhưng đôi khi “nghĩ nhiều, làm ít”. Có cơ hội tốt nhưng còn chần chừ vì sợ rủi ro, rồi để cơ hội vụt mất.

Tuần này, bạn sẽ thấy mình quyết đoán hơn, hành động chắc chắn hơn. Khi được giao phụ trách dự án nhỏ, bạn nhanh chóng chốt phương án, thậm chí làm vượt mong đợi - ví dụ thêm biểu đồ so sánh, trình bày chuyên nghiệp khiến khách hàng hài lòng và giao thêm việc.

Tài chính cũng khởi sắc với những “lộc nhỏ” bất ngờ: tiền hoàn ứng lâu ngày bỗng được chuyển khoản, bạn bè trả nợ và còn “trả thêm lãi”, hay đơn giản là trúng chương trình khuyến mãi nho nhỏ khiến tâm trạng phấn khởi.

Tuy nhiên, đừng vì thuận lợi mà chủ quan. Khi làm việc, vẫn nên kỹ lưỡng, kiểm tra quy trình, chăm chút chi tiết. Càng chắc tay, bạn càng được tin tưởng, và cơ hội sẽ đến nhiều hơn.

Tuổi Hợi: Nhịp sống hài hòa, vận may nối tiếp

Nhiều người cho rằng tuổi Hợi “an phận”, nhưng thực ra họ biết cân bằng - khi cần tiến thì tiến, khi cần nghỉ thì biết dừng. Chính sự nhịp nhàng này lại giúp họ gặp may trong tuần tới.

Những mối quan hệ tích lũy bấy lâu bỗng phát huy tác dụng: bạn bè mở công ty, cần người chuyên môn đúng mảng bạn am hiểu, liền mời hợp tác, trả công thỏa đáng, còn hứa “sau này có việc sẽ ưu tiên gọi”.

Nếu làm công sở, khi có nhiệm vụ quan trọng, sếp sẽ nghĩ đến bạn đầu tiên - không phải vì bạn khéo léo mà vì bạn làm việc đáng tin. Khi năng lực được ghi nhận, tài vận cũng đi lên, việc đàm phán lương, thưởng trở nên dễ dàng, thông tin từ Sohu.

Với người làm kinh doanh, tuần này đơn hàng thuận lợi, hoa hồng tăng đáng kể. Lời khuyên nhỏ: hãy chủ động hơn. Nếu có cơ hội muốn thử, đừng chờ ai giao việc - mạnh dạn nói “để tôi làm thử”, kết quả có thể tốt hơn mong đợi.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm