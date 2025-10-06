Tuổi Sửu: Cần cù gặt hái thành quả Người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, kiên định và luôn nỗ lực trong công việc. 7 ngày tới là lúc họ được “trời trả công”, khi công sức bấy lâu bắt đầu cho ra trái ngọt. Công việc thuận lợi, được cấp trên ghi nhận, khách hàng và đối tác tìm đến hợp tác. Ảnh minh họa Tài vận của người tuổi Sửu cũng tăng mạnh, cả chính tài lẫn phụ tài. Những khoản đầu tư trước đây có thể sinh lời, mang lại nguồn thu bất ngờ. Tuy nhiên, con giáp này cần giữ thái độ khiêm tốn, biết điểm dừng, tránh đầu tư quá mức hoặc chủ quan với thành công hiện tại.

Tuổi Dần: Thời vận thăng hoa, sự nghiệp mở lối Với bản lĩnh và sự quyết đoán, người tuổi Dần sẽ có cơ hội thể hiện năng lực trong tuần mới. Họ dễ dàng nhận ra thời cơ tốt, nắm bắt cơ hội kinh doanh hoặc công việc mới, thông tin từ 163.com. Người làm kinh doanh có khả năng ký được hợp đồng quan trọng, còn người làm công ăn lương có thể nhận tin vui về lương thưởng, thăng chức. Đây cũng là giai đoạn người tuổi Dần được quý nhân phù trợ, nhiều trở ngại có người giúp đỡ. Dù vậy, họ nên tránh thái độ tự mãn, giữ tinh thần cầu tiến để duy trì đà phát triển lâu dài.

Tuổi Ngọ: Bứt phá mạnh mẽ, vận may song hành Vốn là con giáp năng động và dám dấn thân, người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều cơ hội mới trong công việc và cuộc sống. Doanh số, hợp đồng, hoặc các dự án họ phụ trách đều có dấu hiệu khởi sắc. Đường tài lộc rộng mở, lại thêm vận đào hoa hanh thông: Người độc thân có cơ hội gặp gỡ nhân duyên, còn người đã có đôi thì tình cảm thêm gắn bó, bền chặt. Tuy nhiên, tuổi Ngọ cũng nên chú ý cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, tránh lao lực quá mức khiến vận tốt bị ảnh hưởng.