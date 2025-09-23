Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong tháng này sẽ gặp nhiều cơ hội nhỏ trong công việc, có thể là dự án mới hoặc lời mời hợp tác, hãy chủ động nắm bắt để thể hiện năng lực của bạn. Tuy nhiên, khi giao tiếp, tuổi Tý cần chú ý diễn đạt rõ ràng, tránh hiểu lầm. Sự khéo léo có thể giúp bạn tìm được những mối làm ăn lớn.

Người làm kinh doanh thời gian này rất ổn định, nếu cần hùn vốn kết hợp với ai đó thì hãy mạnh dạn nhé vì đây là thời cơ của bạn.

Chuyện tình cảm khởi sắc, người độc thân dễ gặp gỡ đối tượng mới qua các buổi giao lưu, người đã có đôi cần quan tâm đối phương hơn để tránh tranh cãi vì những chuyện vụn vặt.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu tháng này có thể gặp nhiều áp lực trong công việc, khối lượng nhiệm vụ gia tăng. Chỉ cần kiên nhẫn, làm từng bước, kết quả của bạn sẽ khả quan.

Tài chính có thêm khoản chi phát sinh, chủ yếu liên quan đến chuyện ngoại giao. Vì thế tuổi Sửu cần cân đối chi tiêu.

Tình cảm ấm áp: Người có đôi thêm gắn bó, có thể cùng nhau làm điều lãng mạn; người độc thân nên kiên nhẫn, nhân duyên có thể đến lúc không ngờ tới.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Sohu

Công việc của người tuổi Dần thuận lợi, dễ nhận được sự ghi nhận của cấp trên, thậm chí mở ra cơ hội thăng tiến. Hãy tự tin phát huy năng lực sáng tạo của bạn trong tháng này.

Tài vận có tin vui, khả năng đón khoản thu bất ngờ, song nên tránh chi tiêu phóng tay.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân cần mạnh dạn bày tỏ, người có đôi nên dành cho nửa kia khoảng không gian riêng, tránh quá áp đặt.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tháng này gặp nhiều thuận lợi trong đời sống và công việc. Quan hệ đồng nghiệp hòa hợp, giúp việc chung đạt hiệu quả.

Tài chính cân bằng, không biến động lớn nên tuổi Mão không cần lo lắng nhiều.

Đường tình duyên nở rộ: Người độc thân có thể được bạn bè giới thiệu đối tượng phù hợp; người có đôi nên chủ động tạo bất ngờ nhỏ để tình cảm thêm ngọt ngào.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Sohu

Bằng trí tuệ và sự bản lĩnh, tuổi Thìn có nhiều cơ hội vượt lên trong công việc trong tháng này. Người làm kinh doanh gặp quý nhân dẫn đường chỉ lối, giúp bạn có bước tiến xa hơn, thu nhiều lợi nhuận.

Ai đi làm công ăn lương sẽ được cấp trên tín nhiệm, giao trọng trách quan trọng. Nếu làm tốt thì đây là cơ hội bứt phá của tuổi Thìn. Tuy nhiên, tài chính cần tiết chế, không nên mua sắm bốc đồng.

Tình cảm: Người độc thân nên giữ thái độ lạc quan, tin vào duyên số; người có đôi cần trao đổi nhiều hơn để tháo gỡ khúc mắc.

Tuổi Tỵ

Tháng này vận trình người tuổi Tỵ khá ổn định. Công việc tiến hành theo đúng kế hoạch, không cần quá vội vàng.

Tài lộc duy trì mức đều đặn, song bạn cần cân nhắc kỹ trước khi đầu tư.

Tình cảm: Người độc thân có thể tham gia các hoạt động chung sở thích để mở rộng quan hệ; người có đôi nên đặt mình vào vị trí của nhau để giữ gìn hạnh phúc.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có cơ hội đột phá trong công việc, có thể mở rộng lĩnh vực mới, chỉ cần dám thử thách bản thân. Tháng 8 âm lịch này, tài vận của tuổi Ngọ tăng, nhưng bạn cần quản lý chi tiêu khôn ngoan.

Tình cảm thăng hoa: Người độc thân dễ gặp được đối tượng hợp gu trong các cuộc giao lưu; người có đôi nên dành nhiều thời gian chất lượng bên nhau.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tháng này gặp nhiều thuận lợi. Công việc có sự ủng hộ từ đồng nghiệp, cấp trên, tiến triển suôn sẻ.

Tài vận khởi sắc với khoản thu nhỏ, có thể tích lũy dần.

Tình cảm: Người độc thân nên tự tin thể hiện bản thân; người có đôi nên quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu tinh thần của bạn đời để hâm nóng tình yêu.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong tháng đầu óc linh hoạt, sáng tạo nhiều ý tưởng hay. Những ý tưởng của bạn chính là điều mà cấp trên đang cần. Vì vậy, tuổi Thân hãy phát huy hết khả năng, chứng minh phẩm chất của mình để có cơ hội thăng tiến.

Tuy vậy, bạn cần chú ý đến khâu thực hiện, tránh sai sót chi tiết.

Tài lộc thiên về may mắn bất ngờ. Bạn có cơ hội nhận những món quà mà chính bạn cũng không ngờ tới. Ví như: kinh doanh phát lộc, người vay tiền trả nợ, bất động sản đầu tư tăng giá...

Trong chuyện tình cảm, bạn cũng có cơ hội gặp gỡ người phù hợp. Người độc thân dễ gây thiện cảm nhờ sự hài hước, người có đôi nên tăng thêm sự lãng mạn để gắn kết.

Tuổi Dậu

Tháng này, tuổi Dậu có thể chịu áp lực công việc, cần điều chỉnh tâm lý, sắp xếp thời gian hợp lý để tránh kiệt sức.

Tài chính của bạn cần được cân đối, nên chi tiêu tiết kiệm, tránh mua sắm không cần thiết.

Trong tình yêu, người độc thân cần chủ động kết bạn, người có đôi nên lắng nghe nhiều hơn để thấu hiểu nhau.

Tuổi Tuất

Vận trình người tuổi Tuất duy trì ổn định. Công việc làm đều đặn sẽ đạt thành quả tốt. Tài vận không nhiều biến động, thu chi cân bằng, bạn có một tháng thoải mái, vui vẻ.

Tình cảm: Người độc thân nên tham gia nhiều hoạt động xã hội để mở rộng các mối quan hệ; người có đôi cần đặt niềm tin vào nhau để cùng vượt qua thử thách.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tháng này có cuộc sống khá nhẹ nhàng. Công việc diễn ra thuận lợi nhờ đồng nghiệp phối hợp tốt. Tài vận có những khoản thu nho nhỏ.

Đường tình duyên thuận lợi: Người độc thân dễ gặp đối tượng hợp ý trong các buổi gặp gỡ bạn bè; người có đôi hãy tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm