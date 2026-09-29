Hưởng ứng Ngày Tim mạch Thế giới 29/9/2026 với thông điệp “Đừng bỏ lỡ một nhịp tim”, các chuyên gia tim mạch Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khuyến cáo người dân không nên chủ quan trước những thay đổi bất thường của nhịp tim.

1. Tim đập nhanh, mạnh hoặc không đều

Cảm giác tim đập thình thịch, nhanh bất thường, bỏ một nhịp rồi đập mạnh trở lại hoặc lúc nhanh lúc chậm có thể là biểu hiện của rối loạn nhịp.

Trong một số trường hợp, biểu hiện này chỉ xuất hiện thoáng qua, chẳng hạn ngoại tâm thu, có thể không nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu tình trạng tái diễn nhiều lần, kéo dài hoặc xuất hiện ở người có bệnh tim nền, cần được kiểm tra để xác định nguyên nhân.

Theo TS.BS Phạm Trần Linh, Trưởng khoa Rối loạn nhịp và Điện sinh lý, Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch Phân hội Nhịp tim Việt Nam, rối loạn nhịp không chỉ đơn thuần là vấn đề về “điện học” của tim.

Bệnh mạch vành, tăng huyết áp, suy tim, bệnh cơ tim, xơ hóa cơ tim, béo phì, đái tháo đường, bệnh thận mạn hay hội chứng ngưng thở khi ngủ đều có thể tạo điều kiện để rối loạn nhịp xuất hiện và kéo dài.

Ê-kíp bác sĩ can thiệp loạn nhịp cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Việc điều trị cần dựa trên từng bệnh nhân. Theo bác sĩ Linh, không có một loại thuốc hay một phương pháp duy nhất phù hợp với tất cả.

2. Chóng mặt, choáng váng không rõ nguyên nhân

Khi tim đập quá nhanh, quá chậm hoặc không đều, khả năng bơm máu có thể bị ảnh hưởng, khiến lượng máu lên não giảm trong một số trường hợp. Người bệnh có thể cảm thấy chóng mặt, choáng váng, yếu hoặc như sắp ngất.

Đây là triệu chứng không đặc hiệu, có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, nếu chóng mặt xuất hiện đồng thời với hồi hộp, tim đập bất thường hoặc đau ngực, khó thở, người bệnh cần được đánh giá tim mạch.

3. Ngất hoặc mất ý thức đột ngột

Ngất không rõ nguyên nhân, đặc biệt xảy ra khi đang vận động hoặc đi kèm cảm giác tim đập bất thường, là dấu hiệu không nên bỏ qua.

Một số rối loạn nhịp nhanh hoặc chậm nghiêm trọng có thể khiến tim không cung cấp đủ máu cho não trong thời gian ngắn, dẫn tới mất ý thức. Ở người có bệnh tim cấu trúc, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng rối loạn nhịp nguy hiểm.

Người từng ngất không rõ nguyên nhân cần được bác sĩ đánh giá thay vì tự cho rằng do mệt, thiếu ngủ hoặc hạ đường huyết.

4. Khó thở, mệt bất thường khi gắng sức

Khó thở hoặc nhanh mệt hơn bình thường khi đi bộ, leo cầu thang, tập thể dục có thể liên quan đến nhiều bệnh lý, trong đó có bệnh tim và rối loạn nhịp.

Khi nhịp tim quá nhanh kéo dài hoặc tim đập không hiệu quả, khả năng bơm máu của tim có thể bị ảnh hưởng. Người bệnh có thể xuất hiện các biểu hiện của suy tim như khó thở khi gắng sức, mệt mỏi, phù chân hoặc khó thở khi nằm. Khi đó, bệnh nhân nên đến các cơ sở chuyên khoa để thăm khám.

Theo bác sĩ Linh, người dân cần chú ý các biểu hiện như hồi hộp, đánh trống ngực, tim đập bất thường, chóng mặt hoặc ngất không rõ nguyên nhân.

Điện tâm đồ 12 chuyển đạo là phương tiện nền tảng để đánh giá rối loạn nhịp. Tuy nhiên, do nhiều rối loạn chỉ xuất hiện từng cơn, người bệnh có thể cần theo dõi Holter điện tâm đồ hoặc các thiết bị ghi nhịp kéo dài.

Tùy trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định thêm siêu âm tim, xét nghiệm điện giải, chức năng thận, tuyến giáp và các chỉ số chuyển hóa để tìm nguyên nhân hoặc bệnh lý nền.

Đặc biệt, người bệnh không nên tự ý sử dụng lại đơn thuốc chống loạn nhịp. Loại thuốc phù hợp với người này có thể không phù hợp, thậm chí gây nguy hiểm cho người khác.

Chủ động nhận biết triệu chứng, thăm khám khi có dấu hiệu bất thường, xác định đúng loại rối loạn nhịp, kiểm soát bệnh nền và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp là những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ trái tim.

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