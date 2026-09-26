Ngày 26/9, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho biết trong một đêm, các bác sĩ liên tiếp cấp cứu hai nam thanh niên bị xoắn tinh hoàn, trong đó có trường hợp được bảo tồn thành công nhờ đến viện sớm.

Khoảng 0h30 ngày 12/9, anh M.H.T (28 tuổi, tạm trú tại phường Gia Định, TPHCM) đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở chính trong tình trạng đau dữ dội, đột ngột ở bìu trái. Cơn đau xuất hiện khoảng 3 giờ trước đó và không thuyên giảm.

Các bác sĩ nhanh chóng thăm khám, thực hiện các kiểm tra cần thiết và xác định người bệnh bị xoắn tinh hoàn trái. Anh T. được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Trong quá trình phẫu thuật, tinh hoàn trái đã tím do bị thiếu máu. Sau khi thừng tinh được tháo xoắn, làm ấm và khôi phục tưới máu, màu sắc tinh hoàn dần chuyển từ tím sang hồng, cho thấy tuần hoàn được cải thiện. Các bác sĩ quyết định bảo tồn và cố định tinh hoàn bị xoắn, đồng thời cố định bên đối diện để hạn chế nguy cơ xoắn về sau.

Khoảng 2h33 cùng ngày, anh N.X.M (20 tuổi, tạm trú tại phường Bến Thành, TPHCM) cũng đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở Sài Gòn vì đau đột ngột, dữ dội ở bìu trái.

Anh M. kể đang ngủ thì bất ngờ tỉnh giấc vì cơn đau dữ dội. Sau khi tìm hiểu triệu chứng trên mạng và nhận thấy biểu hiện tương đồng với xoắn tinh hoàn, anh lập tức đến bệnh viện gần nhất thay vì tiếp tục theo dõi tại nhà.

Kết quả siêu âm Doppler cho thấy hình ảnh phù hợp với xoắn tinh hoàn trái. Người bệnh được nhanh chóng chuyển phẫu thuật cấp cứu.

Theo bác sĩ Trần Đoàn Thiên Bảo, Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, xoắn tinh hoàn xảy ra khi thừng tinh bị xoắn, khiến dòng máu nuôi tinh hoàn bị cản trở hoặc ngừng hoàn toàn. Đây là một cấp cứu ngoại khoa, bởi thời gian thiếu máu càng kéo dài, nguy cơ tổn thương tinh hoàn không hồi phục càng cao.

“Thời gian vàng” để bảo tồn tinh hoàn là khoảng 6 giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Sau 12-24 giờ, nguy cơ tinh hoàn bị hoại tử tăng cao, nhiều trường hợp không còn khả năng bảo tồn và phải cắt bỏ.

Xoắn tinh hoàn thường gặp ở trẻ em, thanh thiếu niên và nam giới trẻ. Dấu hiệu điển hình là cơn đau xuất hiện đột ngột, dữ dội ở một bên bìu hoặc tinh hoàn. Người bệnh có thể kèm theo sưng bìu, tinh hoàn nằm cao bất thường, đau lan lên vùng bẹn hoặc bụng dưới, buồn nôn, nôn.

Đáng lưu ý, cơn đau có thể xuất hiện khi đang ngủ, vào ban đêm hoặc gần sáng. Người bệnh không nên cố chịu đau, tự dùng thuốc giảm đau hoặc chờ đến sáng để theo dõi.

Với trẻ em và thanh thiếu niên, cha mẹ cần chủ động trao đổi để trẻ hiểu rằng đau hoặc sưng vùng sinh dục không phải vấn đề đáng xấu hổ. Khi xuất hiện bất thường, trẻ cần báo ngay cho người lớn và được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.