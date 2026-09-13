Đau bụng, nôn ói, tưởng bệnh dạ dày

Bà Đ.T.T (42 tuổi, Tây Ninh) đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh với triệu chứng đau vùng thượng vị, đau tăng khi đói, kèm nôn ói và đau đầu kéo dài.

Những biểu hiện này dễ khiến người bệnh nghĩ đến các vấn đề về dạ dày, tiêu hóa. Tuy nhiên, qua thăm khám, bác sĩ phát hiện chức năng tim của bà T. giảm nặng, phân suất tống máu chỉ còn 36%. Điện tâm đồ ghi nhận nhồi máu cơ tim ST chênh lên thành trước rộng, kèm rối loạn nhịp nguy hiểm.

Bệnh nhân nhanh chóng được đưa đi chụp mạch vành và can thiệp đặt stent để tái thông mạch máu.

Trường hợp này cho thấy nhồi máu cơ tim không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng một cơn đau ngực dữ dội. Một số bệnh nhân có thể xuất hiện những triệu chứng khá mơ hồ, dễ nhầm với bệnh tiêu hóa hoặc tình trạng mệt mỏi thông thường.

Bác sĩ can thiệp cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Trường hợp khác là ông V.T.T (51 tuổi, trú tại Gò Dầu, Tây Ninh). Ban đầu, ông chỉ đau âm ỉ vùng trước ngực, sau đó cơn đau lan ra hai vai, kèm mệt và khó thở. Kết quả chụp mạch vành phát hiện động mạch liên thất trước hẹp tới 95-99%, gần như tắc hoàn toàn. Bệnh nhân được can thiệp đặt stent để tái thông mạch máu.

Đừng chờ đau tức ngực

Trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Hồ Văn Mót, Phó Trưởng Khoa Nội Tim mạch - Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, cho biết chỉ trong một tuần, khoa này tiếp nhận liên tiếp 8 người cần chụp mạch vành bằng DSA, trong đó nhiều bệnh nhân phải can thiệp đặt stent do nhồi máu cơ tim.

Những người vào viện đều nghĩ nhồi máu cơ tim phải biểu hiện bằng cơn đau ngực dữ dội, cảm giác đè nặng hoặc nghẹt thở.

Tuy nhiên, trên thực tế, triệu chứng có thể không điển hình, đặc biệt ở một số người bệnh. Ngoài đau hoặc nặng ngực, người bệnh có thể xuất hiện khó thở, vã mồ hôi lạnh, mệt bất thường, chóng mặt. Tuy nhiên, một số người lại có dấu hiệu buồn nôn, nôn, khó chịu vùng thượng vị hoặc đau lan lên cổ, hàm, lưng, vai và cánh tay.

Những biểu hiện này dễ bị bỏ qua hoặc nhầm với bệnh tiêu hóa, đau cơ xương khớp hay tình trạng mệt mỏi thông thường.

Bác sĩ Mót khám cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Theo bác sĩ Mót, khi động mạch vành bị tắc, cơ tim không được cung cấp đủ máu và oxy. Thời gian thiếu máu càng kéo dài, phần cơ tim bị tổn thương không hồi phục càng lớn. Người bệnh có thể đối mặt với suy tim, rối loạn nhịp nguy hiểm và đột tử.

Nguy cơ nhồi máu cơ tim cao ở người lớn tuổi, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, hút thuốc lá, thừa cân, béo phì, ít vận động hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch sớm.

Bệnh lý tim mạch nói chung và nhồi máu cơ tim nói riêng đang có xu hướng trẻ hóa và gia tăng nhanh chóng do lối sống hiện đại, áp lực công việc, chế độ ăn uống ít lành mạnh.

Các bác sĩ khuyến cáo: Thăm khám tim mạch định kỳ là "chìa khóa vàng" giúp phát hiện sớm tình trạng hẹp xơ vữa mạch máu trước khi nó vỡ ra gây tắc nghẽn cấp tính.

Người cần đi tầm soát tim mạch:

Người trên 40 tuổi hoặc nữ giới sau mãn kinh.

Người có tiền sử mắc các bệnh lý nền: Tăng huyết áp, Đái tháo đường (tiểu đường), Rối loạn lipid máu (mỡ máu cao).

Người có thói quen hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia.

Người thừa cân, béo phì, ít vận động thể lực.

Gia đình có người mắc bệnh mạch vành hoặc đột quỵ sớm.

Cảm giác đầu óc như 'đứng im', người phụ nữ 32 tuổi cầu cứu bác sĩ Ở tuổi 32, chị Đ.H.N. vẫn khỏe mạnh nhưng ngày càng mệt mỏi, giảm tập trung, hay quên, mất động lực làm việc. Những thay đổi này khiến người phụ nữ trẻ nghi ngờ năng lực bản thân, cho đến khi được chẩn đoán trầm cảm.

Người trẻ liên tiếp nhồi máu cơ tim, PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra nguyên nhân Bệnh viện Đại học Y Hà Nội gần đây liên tiếp cấp cứu những bệnh nhân nhồi máu cơ tim còn trẻ, trong đó có người mới 22 tuổi, PGS Nguyễn Lân Hiếu cảnh báo nhiều nguyên nhân bất ngờ.