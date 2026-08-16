Quang Minh và vợ kém 37 tuổi

Diễn viên Quang Minh sinh năm 1959, là diễn viên quen thuộc của sân khấu và điện ảnh phía Nam. Anh từng có hơn 20 năm chung sống với nghệ sĩ Hồng Đào trước khi hai người ly hôn năm 2019. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, Quang Minh xây dựng mối quan hệ với Tăng Khánh Chi, sinh năm 1996, kém anh 37 tuổi.

Quang Minh và vợ trẻ.

Hai người quen nhau từ năm 2023 và có con trai chung tên Dustin. Quang Minh xác nhận đã đăng ký kết hôn với Khánh Chi từ năm 2024 nhưng không tổ chức đám cưới vì cả hai không thích sự ồn ào. Hiện nam diễn viên sống cùng vợ, con trai và con gái riêng của Khánh Chi. Anh hoàn thiện nhà phố 4 tầng hiện đại vào dịp sinh nhật 30 tuổi của bà xã.

Dù đã có tuổi, Quang Minh vẫn cống hiến cho điện ảnh nghệ thuật nước nhà những năm gần đây: Cho em gần anh thêm chút nữa, Em chưa 18, Tìm chồng cho mẹ, Ngôi nhà bươm bướm. Tháng 8/2024, phim Làm giàu với ma anh đóng cùng Hoài Linh, Tuấn Trần đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng.

Gần đây, Quang Minh trở lại điện ảnh sau khoảng hai năm với Đại tiệc trăng máu 8. Trước đó, nam nghệ sĩ được biết đến qua nhiều phim điện ảnh, các chương trình hài và hoạt động sân khấu tại hải ngoại. Ở tuổi ngoài 60, Quang Minh dành nhiều thời gian chăm sóc con trai nhỏ, đồng thời tiếp tục duy trì công việc nghệ thuật.

NSND Công Lý và cuộc hôn nhân với bà xã kém 15 tuổi

NSND Công Lý sinh năm 1973, nổi tiếng nhất với hình tượng Bắc Đẩu trong Táo Quân - Gặp nhau cuối năm. Bên cạnh hài kịch, anh từng tham gia nhiều phim truyền hình như Gió làng Kình, Bão qua làng, Chuyện ngang qua phố cũ, Những cô gái trong thành phố, Hướng dương ngược nắng, Hương vị tình thân… Năm 2019, Công Lý được phong tặng danh hiệu NSND, sau đó giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội đến tháng 3/2025 trước khi xin nghỉ vì lý do sức khoẻ.

Công Lý và Ngọc Hà.

Đến năm 2026, sức khỏe của Công Lý có nhiều chuyển biến tích cực nhưng việc đi lại vẫn còn khó khăn. Anh thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện, trong đó có buổi công chiếu Mùi phở. Trước đó, nam nghệ sĩ vẫn cố gắng trở lại màn ảnh qua Dưới bóng cây hạnh phúc, Gia đình mình vui bất thình lình, Trạm cứu hộ trái tim và một số dự án khác.

Công Lý kết hôn với Ngọc Hà kém mình 15 tuổi vào năm 2021 sau thời gian sống chung. Sau khi Công Lý gặp biến cố sức khỏe, Ngọc Hà gần như dành phần lớn thời gian để đồng hành cùng chồng trong quá trình điều trị và phục hồi. Hai vợ chồng hiện chưa có con chung. Ngọc Hà từng thẳng thắn nói về những lời bàn tán xoay quanh chuyện này, cho biết cả hai vẫn lựa chọn cuộc sống bình yên thay vì để những định kiến bên ngoài ảnh hưởng đến hôn nhân.

Ngọc Hà đồng hành bên chồng trong quá trình chữa bệnh:

NSND Việt Anh U70 kết hôn với quản lý kém 36 tuổi

NSND Việt Anh sinh năm 1957, thuộc thế hệ diễn viên kỳ cựu của sân khấu và điện ảnh phía Nam. Ông được biết đến qua hàng trăm vai diễn trong hơn 40 năm làm nghề, từ sân khấu đến phim truyền hình, điện ảnh.

Việt Anh và Chân Chân.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên với nghệ sĩ Phương Linh, Việt Anh có một con gái. Hai người giữ mối quan hệ văn minh sau khi chia tay. Con gái Việt Anh hiện sống tại Australia và vẫn giữ quan hệ thân thiết với cha cùng người vợ mới của ông.

Ở tuổi U70, Việt Anh gây chú ý khi kết hôn với Chân Chân, sinh năm 1993, kém ông 36 tuổi. Hai người từng trải qua thời gian hẹn hò và có thời điểm xuất hiện tin đồn chia tay, nhưng Chân Chân lên tiếng phủ nhận.

Đầu năm 2026, cặp đôi chuyển từ nhà trọ sang căn hộ tại Bình Chánh sau khi Việt Anh mua được nhà bằng tiền tích góp sau nhiều năm làm nghề. NSND Việt Anh cho biết, điều khiến ông quyết định gắn bó không phải tuổi tác mà là sự thấu hiểu và đồng hành trong cuộc sống.

NSƯT Phú Đôn sống bình yên bên vợ kém 25 tuổi

NSƯT Phú Đôn sinh năm 1960, có hơn 40 năm theo nghiệp diễn. Anh lớn lên trong gia đình có truyền thống sân khấu, bố là NSƯT Lại Phú Cương từng công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Phú Đôn từng có vai diễn đầu tiên khi mới 6 tuổi và sau đó gắn bó nhiều năm với sân khấu trước khi xuất hiện thường xuyên trên truyền hình, điện ảnh.

Phú Đôn và bà xã.

Với gương mặt và vóc dáng đặc trưng, Phú Đôn thường được giao những nhân vật lam lũ, khắc khổ, có số phận nhiều biến cố. Anh xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh, trong đó có Cuộc đời vẫn đẹp sao, Phía bên kia thành phố, Phí phông cùng nhiều tác phẩm thuộc dòng phim gia đình, nông thôn và đời sống. Hình ảnh người đàn ông nghèo khó, chịu thương chịu khó trở thành dạng vai quen thuộc của nam nghệ sĩ.

Phú Đôn kết hôn ở tuổi 45 với bà xã kém 25 tuổi. Vợ nam nghệ sĩ không hoạt động nghệ thuật và có cuộc sống khá kín tiếng. Sau hơn 20 năm chung sống, gia đình Phú Đôn có hai người con. Nghệ sĩ từng nói mình có duyên muộn trong chuyện tình cảm bởi phần lớn thời gian trước đó dành cho sân khấu và những chuyến đi diễn dài ngày.

Ở tuổi ngoài 60, nam nghệ sĩ vẫn nhận lời đóng phim và tham gia các hoạt động sân khấu. Khi không đi diễn, anh dành thời gian chăm sóc con cái, chia sẻ việc nhà cùng vợ.

Ảnh, video: Tư liệu, FBNV