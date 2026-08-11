Toyota xây dựng danh tiếng bằng những mẫu xe có thể sử dụng trong nhiều năm mà không phát sinh quá nhiều vấn đề nghiêm trọng. Như VietNamNet đã đưa tin, trong danh sách 10 động cơ tin cậy nhất trong thập kỷ qua theo đánh giá từ J.D. Power và phản hồi của người dùng, Toyota chiếm ưu thế với 3 động cơ gồm A25A-FKS 2.5L sử dụng trên Camry, RAV4 và Highlander; M20A-FKS 2.0L xuất hiện trên Corolla, Corolla Cross và C-HR; cùng động cơ tăng áp G16E-GTS 1.6L trang bị cho các mẫu xe hiệu suất cao GR Yaris và GR Corolla.

Tuy nhiên, ngay cả một hãng xe nổi tiếng về độ bền cũng không tránh khỏi những sản phẩm có hạn chế. Một số động cơ Toyota từng được đánh giá cao về thiết kế hoặc hiệu năng nhưng lại phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng. Dưới đây là 4 động cơ từng ghi nhận có những vấn đề về chất lượng và độ tin cậy mà người mua xe Toyota cũ nên lưu ý.

Toyota 2AZ-FE: Nỗi ám ảnh mang tên "ăn dầu"

Ra mắt vào năm 2000, động cơ xăng 4 xi-lanh 2.4L mang mã hiệu 2AZ-FE từng được sử dụng trên nhiều mẫu Toyota như Camry, RAV4 và một số mẫu Scion. Nhưng điểm yếu đáng chú ý nhất của động cơ này là hiện tượng tiêu hao dầu động cơ quá mức trên một số phiên bản và thường xuất hiện vấn đề sau khi xe chạy được hơn 70.000km.

Động cơ 2AZ-FE từng được sử dụng trên nhiều mẫu Toyota như Corolla Camry, RAV4 và một số mẫu Scion trong giai đoạn 2007-2011. Ảnh: 8020 Automotive

Nguyên nhân là do thiết kế xéc-măng kém, dẫn đến việc buồng đốt không được kín. Đầu bu lông xi-lanh cũng không kín hoàn toàn, cả hai vấn đề này dẫn đến tiêu hao dầu quá mức, rò rỉ nước làm mát và quá nhiệt. Thêm vào đó, lốc máy bằng nhôm không thể sửa chữa lại, nghĩa là bất kỳ hư hỏng nào bên trong lòng xi-lanh cũng cần phải thay thế toàn bộ cụm động cơ vô cùng tốn kém.

Vào năm 2015, Toyota từng phải triển khai chương trình mở rộng bảo hành dành cho một số xe sử dụng động cơ 2AZ-FE, trong đó có Camry 2007-2009, RAV4 2006-2008, Corolla 2009-2011 và Scion tC, xB tại thị trường Mỹ. Theo tài liệu Toyota gửi tới Cơ quan an toàn giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA), hãng đã ghi nhận các trường hợp xe tiêu hao dầu bất thường và thực hiện kiểm tra mức tiêu thụ dầu trước khi thay thế linh kiện.

Nếu gặp một chiếc Camry hoặc RAV4 đời cũ dùng 2AZ-FE, kiểm tra mức dầu và lịch sử sửa chữa động cơ nên là một trong những bước đầu tiên trước khi quyết định mua.

Toyota 1ZZ-FE: Nhỏ, nhẹ nhưng dễ "ngốn" dầu

Động cơ 1ZZ-FE có dung tích 1.8L được Toyota giới thiệu vào năm 1998, từng xuất hiện trên Corolla, Celica, MR2 và một số mẫu xe khác như Lotus Elisse. Động cơ này có ưu điểm là nhẹ, nhỏ gọn và từng được đánh giá cao về khả năng vận hành do lốc máy làm bằng nhôm đúc và được trang bị hệ thống van biến thiên thông minh VVT-i từ sau năm 2000.

Vấn đề hao dầu lại thường được nhắc tới ở một số động cơ 1ZZ-FE đời đầu. Ảnh: Wikimedia

Tuy nhiên, tương tự như động cơ 2AZ-FE, vấn đề hao dầu lại thường được nhắc tới ở một số động cơ 1ZZ-FE đời đầu. Thiết kế piston và xéc-măng kém có thể khiến dầu lọt vào buồng đốt, đặc biệt khi xe đã chạy nhiều km. Nếu tình trạng kéo dài, lượng dầu bôi trơn giảm có thể làm tăng nguy cơ mài mòn các chi tiết bên trong động cơ.

Các tài liệu kỹ thuật và hồ sơ khiếu nại người dùng trên trang CarComplaints cho thấy các sự cố liên quan đến động cơ 1ZZ-FE đời đầu rất nhiều, chủ yếu về mức tiêu hao dầu quá mức, buộc chủ xe phải bổ sung dầu giữa các kỳ bảo dưỡng.

Đáng nói, đây không phải kiểu lỗi khiến xe lập tức nằm đường. Chính việc động cơ vẫn hoạt động bình thường trong khi âm thầm tiêu hao dầu có thể khiến chủ xe chủ quan. Do đó, đây không phải lựa chọn lý tưởng nếu người mua đang tìm một chiếc Toyota cũ với chi phí sử dụng thấp và ít phải can thiệp động cơ.

Toyota V35A-FTS: Động cơ hiện đại nhưng từng phải triệu hồi

V35A-FTS là trường hợp đặc biệt vì đây là động cơ tương đối hiện đại. Ra mắt vào năm 2017, động cơ V35A-FTS được xem là một bước đột phá đối với Toyota khi là động cơ đầu tiên của hãng kết hợp cả bố cục xi-lanh hình chữ V và bộ tăng áp. Động cơ V6 3.4L tăng áp kép này mới được sử dụng trên những mẫu xe lớn như Toyota Land Cruiser, Tundra, Sequoia và Lexus LX600.

Dù là động cơ mới hiện đại, V35A-FTS lại gặp phải lỗi kỹ thuật nghiêm trọng dẫn đến triệu hồi hàng trăm nghìn xe. Ảnh: Autobuzz

Thật không may cho Toyota khi sự thiếu kinh nghiệm với kiểu động cơ này đã khiến V35A-FTS gặp phải những vấn đề không thể khắc phục đến mức hãng đã phải ban bố triệu hồi xe quy mô lớn.

Vấn đề nghiêm trọng liên quan đến mạt gia công còn sót lại trong động cơ, có khả năng bám vào bạc biên và gây hư hỏng ổ trục khuỷu. Theo tài liệu triệu hồi của Toyota gửi NHTSA, tình trạng này có thể dẫn đến tiếng gõ động cơ, máy hoạt động không ổn định, không khởi động hoặc chết máy khi đang chạy.

Năm 2024, Toyota phải triệu hồi hơn 100.000 xe tại Mỹ vì nguy cơ này. Đến năm 2025, một đợt triệu hồi tiếp theo mở rộng phạm vi lên khoảng 126.691 xe. Đây là lý do người mua xe đã qua sử dụng trang bị V35A-FTS nên kiểm tra số VIN và lịch sử triệu hồi trước khi giao dịch.

Toyota 7M-GTE: "Trái tim" của Supra nhưng có điểm yếu lớn

Toyota Supra thế hệ thứ ba là một trong những mẫu xe thể thao Nhật Bản được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, động cơ 7M-GTE động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0L tăng áp dù có hiệu suất khá ấn tượng vào thời điểm ra mắt, nhưng lại nổi tiếng với lỗi hỏng gioăng mặt máy (gioăng quy-lát).

"Thổi gioăng mặt máy" là một trong những lỗi phổ biến nhất của động cơ 7M-GTE. Ảnh: Spracing Online

Nguyên nhân là do lệnh cấm sử dụng amiăng tại Nhật Bản buộc Toyota phải gấp rút đổi vật liệu làm gioăng nắp máy mà không có đủ thời gian thử nghiệm. Khi gioăng mất khả năng làm kín, nước làm mát và dầu động cơ có thể bị lẫn vào nhau.

Nếu không xử lý sớm, tình trạng quá nhiệt có thể dẫn tới hư hỏng nghiêm trọng hơn. Đây cũng là lý do nhiều chiếc Supra sử dụng động cơ 7M-GTE ngày nay đều đã được sửa chữa hoặc nâng cấp hệ thống gioăng quy-lát. Các tài liệu kỹ thuật về 7M-GTE cũng ghi nhận "thổi gioăng mặt máy" là một trong những lỗi phổ biến nhất của động cơ này.

Vì vậy, những chiếc Supra đời cũ sử dụng 7M-GTE cần được kiểm tra kỹ lịch sử thay gioăng, tình trạng mặt máy và hệ thống làm mát trước khi xuống tiền.

Tổng hợp (NHTSA, CarComplaints, Supras)

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