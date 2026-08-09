Trong những năm qua, các hãng xe Trung Quốc không chỉ dần chiếm lĩnh thị trường ô tô nội địa mà còn mở rộng sức ảnh hưởng ở nhiều thị trường nước ngoài. Điều này đang tạo sức ép ngày càng lớn lên những nhà sản xuất ô tô lâu đời, buộc họ phải xem xét lại định vị thị trường của các mẫu xe của mình, trong đó có Toyota.

Dù hiện tại, Toyota vẫn vững vàng ở vị trí nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới nhưng hãng xe Nhật Bản cũng đã thừa nhận không còn đủ lợi thế để cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ Trung Quốc ở nhóm xe giá bình dân.

Toyota phải điều chỉnh giá bán của RAV4 vì không thể cạnh tranh với xe Trung Quốc ở phân khúc xe bình dân và trung cấp. Ảnh: Toyota

Theo Carscoops dẫn lại nguồn tin từ Bizcommunity, trong một cuộc phỏng vấn tại Nam Phi, ông Riaan Esterhuysen, quản lý cấp cao về quan hệ công chúng của Toyota Nam Phi, cho biết sự xuất hiện của các thương hiệu ô tô Trung Quốc như BYD, Chery và Geely đã làm thay đổi cấu trúc thị trường.

Theo ông Esterhuysen, các hãng xe Trung Quốc đang thu hút khách hàng xuống nhóm xe giá thấp và trung cấp, đồng thời thuyết phục một bộ phận người mua xe cũ chuyển sang những mẫu xe mới có trang bị cao hơn.

Trước sức ép này, Toyota đã lựa chọn hướng đi khác với RAV4 thế hệ mới. Thay vì cạnh tranh trực tiếp bằng giá, mẫu xe SUV này được định vị ở nhóm cao cấp hơn trong phân khúc. Tại Nam Phi, Toyota RAV4 mới có giá từ 47.100 USD và cao nhất là 63.800 USD, tăng khoảng 3.500 USD so với thế hệ trước.

Mức giá cao hơn có thể khiến doanh số Toyota RAV4 chịu ảnh hưởng, nhưng đồng thời giúp Toyota cải thiện biên lợi nhuận trên mỗi xe bán ra.

BYD đang là đối thủ gây ra những khó khăn không nhỏ cho Toyota tại thị trường Trung Quốc. Ảnh: BYD

Nam Phi đang trở thành một trong những thị trường chứng kiến tốc độ mở rộng mạnh của các thương hiệu ô tô Trung Quốc. Các mẫu xe đến từ Trung Quốc hiện chiếm hơn 19% doanh số xe du lịch và xe thương mại hạng nhẹ mới tại quốc gia này.

Thị phần được dự báo tiếp tục tăng khi ngày càng nhiều thương hiệu xe Trung Quốc khác gia nhập thị trường, trong khi các hãng xe hiện hữu cũng mở rộng danh mục sản phẩm.

Theo tuyên bố mới đây của BYD, trừ khi Toyota có thể rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm và giảm giá thành, còn không hãng vẫn có cơ hội gây ra thiệt hại đáng kể cho Toyota. Thậm chí, ông Vương Truyền Phúc - Chủ tịch tập đoàn BYD còn đặt mục tiêu vượt Toyota về doanh số toàn cầu trong vòng 5 năm.

Năm 2025, BYD bán khoảng 4,6 triệu xe, trong khi doanh số của tập đoàn Toyota, bao gồm Lexus và Daihatsu, đạt 11,21 triệu xe. Do đó, việc thu hẹp khoảng cách lớn như vậy trong vòng 5 năm dù vẫn là một nhiệm vụ khó khăn nhưng không phải là bất khả thi.

Theo Carscoops

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