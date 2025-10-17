Tối ngày 12/10 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM, sau hơn một tháng tranh tài nảy lửa, khán giả nay được chiêm ngưỡng những huyền thoại đã viết nên một phần lịch sử hào hùng của Manchester United sát cánh cùng bốn đội bóng xuất sắc nhất: “Nhạc trưởng” Dimitar Berbatov cùng Tony M.U Bình Dương (đại diện khu vực TP.HCM mở rộng) đối đầu với Nemanja Vidić và FC HTC (đại diện miền Bắc). Trong khi đó, Luis Nani bắt tay cùng các chàng trai miền Tây - Phúc Đạo Diễn FC chạm trán Wes Brown và Hai Trường FC 2 (đại diện miền Trung).

Đương kim vô địch toàn quốc Tiger Street Football 2025 đến từ miền Trung - Hai Trường FC 2 - với sự dẫn dắt tài tình của thủ lĩnh Wes Brown

Trải qua những trận cầu kịch tính và hấp dẫn từ Vòng loại đến Chung kết khu vực, Tiger Street Football 2025 đã tìm ra đội bóng vô địch toàn quốc - Hai Trường FC 2 với chiếc cúp danh giá cùng giải thưởng trị giá 100 triệu đồng. Với sân đấu hai mặt không đường biên cùng thể thức Giao bóng bản lĩnh, Tiger Street Football 2025 đã cùng các cầu thủ tạo nên những màn đối đầu máu lửa, hàng loạt pha tranh bóng quyết liệt, và đặc biệt là những bàn thắng nhân đôi đầy kịch tính trong thời khắc Tiger Time ở mỗi cuối trận đấu.

Tại vòng chung kết toàn quốc, Tiger Beer đã biến khát khao của những cầu thủ không chuyên thành hiện thực với cơ hội lập đội và tranh tài trực tiếp cùng 4 huyền thoại Manchester United. Họ - Dimitar Berbatov, Nemanja Vidić, Luis Nani, và Wes Brown - là những cái tên đã viết nên lịch sử cùng Manchester United. Tinh thần bản lĩnh, sự kiên cường bứt phá và khát khao chinh phục của các danh thủ này chính là cầu nối mạnh mẽ với những giá trị mà Tiger Beer luôn hướng đến. Đây là dịp hiếm có để người hâm mộ được chứng kiến các đồng đội từng cùng nhau chinh chiến tại Old Trafford năm nào trở thành đối thủ trực tiếp trong một đấu trường đầy bản lĩnh.

Đại diện CLB Manchester United chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng Tiger Beer trong hành trình kết nối sâu sắc của CLB Manchester United với cộng đồng người hâm mộ cuồng nhiệt tại Việt Nam. Với chúng tôi, bóng đá là thứ ngôn ngữ chung để tôn vinh niềm đam mê và bản lĩnh chinh phục. Chúng tôi hy vọng Tiger Street Football 2025 sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho tất cả những người hâm mộ và cầu thủ, tiếp lửa cho tình yêu bóng đá và chứng kiến văn hóa bóng đá đường phố Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.”

Các huyền thoại Manchester United cùng đại diện nhãn hàng Tiger Beer tại sự kiện ngày 12/10

Chia sẻ về sự kiện Tiger Street Football 2025, bà Huỳnh Phương Thảo - Giám đốc Tiếp thị Cấp cao nhãn hàng Tiger, nhấn mạnh: “Tại Tiger Beer, chúng tôi tin rằng bản lĩnh thực sự sẽ bùng nổ khi đối diện với thử thách. Tiger Street Football 2025 chính là đấu trường tuyệt vời để các chân sút sống trọn với đam mê bóng đá của mình, nơi trái bóng lăn bất tận và cuộc chơi luôn cuồng nhiệt. Cùng sự tham gia của bốn huyền thoại Manchester United tại Vòng chung kết toàn quốc của giải đấu, chúng tôi hy vọng có thể truyền cảm hứng cho mọi cầu thủ và người hâm mộ qua tinh thần bản lĩnh không thể bị ngăn cản từ những người đã chinh phục đỉnh cao bóng đá thế giới”.

Sau hơn một tháng khởi tranh trên toàn quốc, Tiger Street Football 2025 đã ghi dấu ấn với hàng nghìn người hâm mộ, cùng hơn 3.300 cầu thủ tham gia. Bên cạnh loạt thể thức độc đáo, giải đấu còn mang đến cho người hâm mộ những trải nghiệm bóng đá và âm nhạc đặc sắc với sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu. Ngoài ra, tại mỗi đêm chung kết khu vực, chương trình đã tìm ra các khán giả may mắn nhận được tấm vé đến sân vận động Old Trafford, Vương quốc Anh để chứng kiến trận đấu giữa hai CLB đình đám Manchester United và Manchester City vào tháng 1/2026.

Đêm chung kết toàn quốc Tiger Street Football 2025 tại TP.HCM thu hút đông đảo khán giả tham gia

Hơn cả một giải đấu thể thao, Tiger Street Football 2025 - nơi bất kỳ ai, dù là cá nhân hay tập thể, chỉ cần có đam mê với quả bóng tròn đều có thể biến ước mơ trở thành hiện thực. Với sự góp mặt của các huyền thoại từ CLB Manchester United và tinh thần thi đấu quả cảm của các cầu thủ, Tiger Street Football 2025 đã trở thành lễ hội bóng đá đường phố đáng nhớ, nơi tình yêu bóng đá và đam mê được thắp lửa mạnh mẽ.

Bích Đào