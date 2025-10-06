MU chốt mua Dumfries

Giới truyền thông Italia đưa tin, HLV Cristian Chivu đang đẩy Denzel Dumfries ngày một rời xa Inter Milan để gia nhập MU.

MU chốt kế hoạch lấy Denzel Dumfries. Ảnh: Imago

Dumfries là một trong những gương mặt mà MU theo đuổi trong nhiều kỳ chuyển nhượng gần đây, nhưng không đạt được thỏa thuận với Inter.

Mùa này, giữa Dumfries và HLV Chivu nảy sinh nhiều vấn đề. Mới nhất, cầu thủ người Hà Lan phản ứng rất bực bội khi bị thay ra trong trận Inter thắng Cremonese tại Serie A.

MU nhận thấy cơ hội của mình nên nhanh chóng tiếp cận người đại diện của Dumfries – người từng nói muốn trải nghiệm bóng đá Anh – để thảo luận về các điều khoản cá nhân, trước khi chính thức đặt vấn đề với phía Inter.

Dumfries sẽ giúp MU tăng thêm nhiều giải pháp chiến thuật, hứa hẹn cánh phải giàu sức mạnh. Khi đó, Amad Diallo có thể được đẩy lên cao hơn đá tiền đạo với những Cunha, Mbeumo, Sesko.

Chelsea lên kế hoạch mua Semenyo

Với tham vọng không ngừng nâng cao chất lượng đội hình, Chelsea được cho là chuẩn bị đàm phán lấy tiền đạo Antoine Semenyo khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

Chelsea có ý định mua Semenyo. Ảnh: AFCB

Tính năng động của Semenyo là yếu tố giúp anh được bộ phận thể thao Chelsea quan tâm. Cầu thủ 25 tuổi này có thể đảm nhận mọi vị trí trên hàng công, từ hai cánh đến trung phong.

Semenyo hiện có 6 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh 2025/26 – chỉ đứng sau Erling Haaland (9). Anh cũng thực hiện 3 đường kiến tạo – xếp thứ 2 danh sách chuyền thành bàn nhiều nhất, sau Jack Grealish (4).

Phong độ bùng nổ của Semenyo giúp Bournemouth khởi đầu mùa giải ấn tượng, hiện đứng thứ 4 Premier League với chỉ 2 điểm ít hơn đội đầu bảng Arsenal.

Bournemouth xem Semenyo là tài sản quan trọng, từng từ chối nhiều đề nghị chuyển nhượng. Theo báo chí Anh, Chelsea dự kiến chi khoảng 75 triệu bảng để có chữ ký của tuyển thủ Ghana.

Barca muốn bán Araujo

Barcelona đang khởi động chiến lược thanh lý Ronald Araujo, một trong những đội phó nhưng gây thất vọng về mặt chuyên môn.

Barca quyết định bán Araujo. Ảnh: EFE

Theo các nguồn tin từ Catalunya, các quan chức Barca thất vọng với những gì Araujo thể hiện từ đầu mùa giải.

Mới đây, Araujo thi đấu kém, là một trong những nguyên nhân khiến Barca thua Sevilla 1-4. Lần đầu tiên “Blaugrana” thua nặng nề đến thế trước đội chủ sân Sanchez Pizjuan, kể từ 2026.

Barca đang phải thắt chặt tiền lương và các khoản chi về mặt thể thao. Việc bán Araujo sẽ giải quyết đáng kể khía cạnh tài chính – trung vệ người Uruguay hiện nhận lương lên đến 12,5 triệu euro.

Bộ phận tài chính Barca chờ đợi đề nghị 50 triệu euro cho Araujo. Nhiều CLB bóng đá Anh đang rất quan tâm đến trung vệ 26 tuổi này, như MU, Liverpool hay Tottenham.