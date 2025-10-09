Mùa giải năm nay, Cúp bóng đá 7 người Quốc gia - Hyundai Thành Công Cup 2025 (VSC-S5) hứa hẹn nhiều điểm khác biệt, hấp dẫn khi quy tụ những đội bóng mạnh, đại diện cho bản sắc của nhiều vùng miền.

Theo đó, miền Bắc có 20 đội bóng tham dự, gồm các đại diện của Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Ninh Bình... Miền Nam với 16 đội bóng của TPHCM cùng các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên... Trong khi đó, khu vực miền Trung diễn ra tại Đà Nẵng có 8 đội bóng tranh tài.

Giải đấu thu hút sự tham gia đông đảo của các đội bóng đến từ 3 miền, góp phần tạo nên sức lan tỏa rộng rãi trên khắp cả nước.

Sau hơn 2 tháng tranh tài ở vòng loại 3 khu vực, 8 đội bóng đạt thành tích tốt nhất sẽ giành những tấm vé góp mặt ở vòng chung kết toàn quốc. Theo lịch thi đấu, vòng loại miền Bắc diễn ra từ ngày 12/10 đến 23/11 tại sân bóng C500 Học viện An Ninh (Hà Nội); vòng loại miền Nam bắt đầu từ 11/10 đến 15/11 tại sân Gia Định (TP.HCM); vòng loại miền Trung diễn ra từ 19/10 đến 16/11 tại SVĐ Đầm Sen (Đà Nẵng). Vòng chung kết toàn quốc được tổ chức từ ngày 29/11 đến 7/12 tại TPHCM.

"Trong những năm qua, với sự nỗ lực lớn của Vietfootball, Cúp bóng đá 7 người được tổ chức thường xuyên với tính chuyên nghiệp cao, thu hút sự tham gia của đông đảo CLB, tạo nên sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam, lan tỏa tình yêu bóng đá, xây dựng lối sống lành mạnh", Phó Cục trưởng Cục TDTT Nguyễn Hồng Minh cho biết.