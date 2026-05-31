Góc học tập không chỉ cần sách vở và ánh sáng mà còn cần một không gian trong lành, thoải mái để trí óc được thư giãn và tập trung tối đa. Một số nghiên cứu cho thấy cây xanh trong không gian học tập có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và hỗ trợ khả năng tập trung.

Dưới đây là 4 loại cây phong thủy được các chuyên gia khuyên dùng cho bàn học, vừa dễ chăm sóc vừa mang lại nguồn năng lượng tích cực, giúp việc học hành thuận lợi và đỗ đạt cao.

Cây lô hội

Lô hội (còn gọi là nha đam) là loại cây mọng nước quen thuộc với những chiếc lá dài, mập, chứa nhiều gel bên trong.

Cây lô hội với khả năng hấp thụ bức xạ từ màn hình máy tính, giúp bảo vệ mắt và giảm mệt mỏi cho những giờ học online dài. Ảnh: Baidu

Không chỉ có giá trị làm đẹp và ẩm thực, lô hội còn được ví như "cây bảo vệ sức khỏe" cho học sinh, sinh viên trong thời đại học online và làm việc với máy tính thường xuyên.

Một số người cho rằng lô hội giúp tạo cảm giác dễ chịu khi đặt gần khu vực làm việc, học tập. Tuy nhiên, lợi ích rõ ràng hơn của cây là góp phần cải thiện chất lượng không khí trong không gian sống.

Lô hội thuộc nhóm thực vật CAM, có đặc điểm trao đổi khí vào ban đêm, vì vậy thường được nhiều người lựa chọn để đặt trong không gian sinh hoạt và học tập.

Một chậu lô hội nhỏ đặt trên bàn học không chỉ tốt cho mắt, giảm mệt mỏi mà còn nhắc nhở người học luôn giữ gìn sức khỏe.

Cây rất dễ chăm, chỉ cần tưới nước mỗi tuần một lần và để ở nơi có ánh sáng nhẹ.

Cây đuôi công

Cây đuôi công (còn gọi là Calathea) nổi bật với những chiếc lá có họa tiết vân tinh tế như đuôi chim công, vừa đẹp mắt vừa sinh động, tạo điểm nhấn ấn tượng cho góc học tập.

Không giống như nhiều loại cây chỉ có một màu xanh đơn điệu, mỗi chiếc lá đuôi công là một tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ với sự pha trộn giữa xanh đậm, xanh nhạt và những đường vân sáng bạc.

Cây đuôi công với họa tiết lá tinh tế như vân chim công, tượng trưng cho sự tỏa sáng, tự tin và thành công trong học tập. Ảnh: Baidu

Trong phong thủy, loài cây này tượng trưng cho sự tỏa sáng, tự tin và thành công. Màu sắc và họa tiết lá bắt mắt có thể giúp không gian học tập sinh động hơn, tạo cảm giác thư giãn và giảm căng thẳng.

Điều này giúp người học luôn giữ được tinh thần lạc quan và bản lĩnh khi bước vào phòng thi.

Cây ưa bóng râm, rất thích hợp để trong phòng học, chỉ cần giữ ẩm thường xuyên và tránh ánh nắng trực tiếp là cây luôn xanh tươi, mang lại nguồn năng lượng tích cực suốt quá trình ôn luyện.

Một chậu đuôi công trên bàn học chính là "người bạn" động viên thầm lặng, nhắc nhở người học luôn tự tin và tỏa sáng.

Cây sen đá

Sen đá là loài cây mọng nước nhỏ nhắn, có hình dáng như những bông hoa hồng đá xinh xắn, nhiều màu sắc từ xanh ngọc, tím nhạt đến hồng phấn.

Cây sen đá nhỏ nhắn, sức sống bền bỉ, nhắc nhở người học về tinh thần kiên trì ‘nước chảy đá mòn’ trên con đường chinh phục tri thức. Ảnh: Baidu

Loài cây này nổi tiếng với sức sống mãnh liệt và khả năng chịu đựng khắc nghiệt. Chỉ cần một chút đất khô, một góc nhỏ trên bàn học có ánh sáng nhẹ, sen đá vẫn sống tốt mà không cần tưới nước thường xuyên, có thể cả tuần mới cần chăm một lần.

Trong phong thủy, sen đá tượng trưng cho sự kiên trì, bền bỉ và khả năng vượt qua khó khăn. Hình ảnh những cánh hoa đá xếp tầng, chắc khỏe gợi lên bài học về sự tích lũy từng ngày, mỗi ngày một chút, để cuối cùng tạo nên vẻ đẹp hoàn chỉnh.

Đặt một chậu sen đá nhỏ trên bàn học, người học sẽ nhắc nhở bản thân về tinh thần "nước chảy đá mòn", kiên nhẫn đến ngày thành công, không nản lòng trước những thử thách trên con đường học tập.

Cây cỏ đồng tiền

Cây cỏ đồng tiền có lá tròn xinh như những đồng xu nhỏ, mọc thành bụi dày, xanh mướt, tạo cảm giác tươi mát và đầy sức sống trên góc học tập.

Trong phong thủy, cỏ đồng tiền tượng trưng cho sự may mắn và tài lộc, không chỉ trong kinh doanh mà còn trong học tập.

Nhiều sĩ tử tin rằng đặt một chậu cỏ đồng tiền trên bàn học được nhiều người tin rằng mang lại may mắn trong học tập và thi cử.

Cây có thể trồng cả trong đất lẫn nước, rất dễ chăm, không tốn thời gian, lại thích hợp với mọi không gian bàn học nhỏ hẹp.