Nghiên cứu cho thấy, cây xanh có thể giúp giảm nhịp tim, hạ mức cortisol (hormone gây stress) và thậm chí cải thiện hiệu suất làm việc lên đến 15%.

Cây lan ý: Bình an và thanh lọc không khí

Cây lan ý, còn được gọi là vĩ hoa trắng hay huệ hòa bình, là loài cây mang vẻ đẹp thanh lịch với những bông hoa trắng muốt hình trái tim và lá xanh mướt.

Lan ý là một trong những loài cây xuất hiện trong nghiên cứu về khả năng hấp thụ một số hợp chất hữu cơ bay hơi trong môi trường kín của NASA.

Cây lan ý với hoa trắng muốt và khả năng thanh lọc vượt trội, mang đến sự bình an và trong lành cho góc làm việc. Ảnh: Baidu

Trong phong thủy, lan ý tượng trưng cho sự hòa hợp, cân bằng năng lượng và mang đến sự bình an cho không gian làm việc.

Đặc biệt, cây còn có khả năng làm tăng độ ẩm cho không khí, giúp làn da không bị khô ngay cả khi ngồi trong phòng điều hòa cả ngày.

Cây có thể sinh trưởng tốt cả trong đất và môi trường thủy sinh, phù hợp với nhiều sở thích và điều kiện chăm sóc khác nhau.

Cây hương thảo: Tăng cường tập trung và trí nhớ

Cây hương thảo (Rosemary) không chỉ là loại gia vị quen thuộc trong gian bếp mà còn là "trợ thủ" đắc lực trên bàn làm việc.

Một số nghiên cứu cho thấy mùi hương của hương thảo có thể hỗ trợ khả năng tập trung và ghi nhớ trong ngắn hạn, đây là những yếu tố quan trọng để duy trì năng suất làm việc trong những ngày bận rộn.

Người mệnh Kim thường rất hợp với loại cây này bởi màu sắc và năng lượng của cây tương sinh với bản mệnh.

Cây ngọc bích: Cân bằng cảm xúc và lan tỏa năng lượng tích cực

Cây ngọc bích là loại cây mọng nước nhỏ gọn với những chiếc lá dày, mọng và có màu xanh dịu mắt.

Cây ngọc bích nhỏ gọn với lá mọng nước, tạo cảm giác cân bằng và lan tỏa năng lượng tích cực suốt ngày dài. Ảnh: Baidu

Trong phong thủy, ngọc bích được xem là biểu tượng của sự bình an, ổn định và tài lộc. Nhiều người còn đặt cây ở vị trí gần máy tính hoặc quầy thu ngân với mong muốn "chiêu tài" và công việc thuận buồm xuôi gió.

Trong môi trường công sở nhiều áp lực, việc có một "điểm xanh" như ngọc bích trên bàn làm việc giúp tạo cảm giác cân bằng, giảm căng thẳng và duy trì trạng thái tinh thần tích cực.

Đây là lựa chọn phù hợp với những ai yêu thích sự đơn giản nhưng vẫn muốn không gian làm việc có "chất riêng". Cây rất dễ chăm sóc, không cần tưới nước thường xuyên nhờ khả năng tích trữ nước trong lá.

Cây lưỡi hổ: Lá chắn bảo vệ và ‘cỗ máy’ lọc không khí

Nếu phải chọn một loại cây "quốc dân" trong văn phòng, cây lưỡi hổ gần như luôn đứng đầu danh sách.

Không chỉ có hình dáng mạnh mẽ, hiện đại với những chiếc lá vươn thẳng đứng như những thanh kiếm, cây còn nổi bật với khả năng thanh lọc không khí vượt trội.

Cây lưỡi hổ với những chiếc lá vươn thẳng như thanh kiếm, vừa lọc sạch không khí vừa xua đuổi năng lượng xấu trên bàn làm việc. Ảnh: Baidu

Điểm đặc biệt của lưỡi hổ so với các loại cây khác là khả năng thải ra oxy vào ban đêm và hấp thụ các chất độc hại như benzene, formaldehyde trong môi trường điều hòa kín. Khi chất lượng không khí được cải thiện, cảm giác bí bách, đau đầu cũng giảm đi rõ rệt.

Theo quan niệm phong thủy, lưỡi hổ được xem là "lá chắn" xua đuổi tà khí, bảo vệ gia chủ khỏi những năng lượng xấu.

Đây là lựa chọn lý tưởng cho những người bận rộn, không có nhiều thời gian chăm sóc cây, bởi lưỡi hổ có sức sống bền bỉ, có thể chịu được cả điều kiện thiếu sáng và khô hạn trong thời gian dài.

Cây kim tiền: Thu hút tài lộc và thịnh vượng

Cây kim tiền là loại cây phong thủy được yêu thích hàng đầu để đặt trên bàn làm việc của người làm kinh doanh.

Cây có những chiếc lá xanh bóng, dày và mọc đối xứng trên thân như những đồng tiền xếp chồng lên nhau.

Một số nghiên cứu trong môi trường thí nghiệm cho thấy cây kim tiền có khả năng hấp thụ một số hợp chất hữu cơ bay hơi trong không khí, góp phần làm sạch môi trường làm việc.

Cây ưa ánh sáng nhẹ, không cần tắm nắng thường xuyên, chỉ cần đặt ở nơi có đủ ánh sáng tự nhiên và tránh ánh nắng gắt là cây có thể phát triển tốt.

Để cây phát triển tốt và giữ được vẻ xanh tươi, nên đặt cây ở vị trí có đủ ánh sáng tự nhiên hoặc ánh đèn huỳnh quang. Tránh đặt cây quá gần các thiết bị tỏa nhiệt như đèn bàn, máy in. Cắt tỉa lá vàng, lá héo thường xuyên để giữ năng lượng luôn tươi mới.